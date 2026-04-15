El salto de Abigail Padilla: de vender aguacates a una boutique soñada en Honduras

La joven comerciante abrió su tienda de ropa tras años dedicada a la venta ambulante en Honduras./El Comejamo

La historia de Abigail Padilla comenzó en las calles de Tocoa, en el departamento de Colón, donde vendía aguacates y frutas por encargo de su abuela. Aquellas primeras experiencias en ventas marcaron su camino, hasta que, a sus diecinueve años, decidió abrir su propia tienda de ropa denominada Alana Boutique 63. Su emprendimiento, ubicado frente a la escuela menonita en la Plaza Milenium, representa el salto de la venta ambulante al comercio formal en un mercado local desafiante.

En declaraciones recogidas por HCH Noticias, Abigail Padilla relató que hizo la inauguración de su “negocio y no llegó ni una mosca”. Invité a mi familia, invité a amigos, a conocidos y no llegó nadie. Pero bueno, yo sé que me va a ir bien. Pues ajá, feliz. Ya rato estaba llorando, pero ahora estoy feliz porque al menos ya terminé mi negocio”agregó.

Abigail había preparado cincuenta cocteles para sus invitados, pero solo su madre la acompañó en la inauguración. Aunque al principio le generó decepción, ahora afirma que está feliz, pues tras compartir la experiencia en redes sociales, donde se hizo viral su historia, la joven emprendedora ha tenido el apoyo de la comunidad.

“Literalmente me han venido a dejar ropa, maquillaje, han estado apoyándome en todo. Agua, oasis, demasiado, demasiado”, agregó.

Su madre aseguró en HCH Noticias que se sintió muy triste al principio, al igual que su hija; sin embargo, ahora le da gracias a Dios por “haberle dado la oportunidad” a su hija de lograr su sueño. “Y pues estoy alegre y contenta”, indicó.

La inauguración de Alana Boutique 63 enfrentó una baja asistencia, pero las redes sociales impulsaron el apoyo de la comunidad local a la joven emprendedora./(El Comejamo)

La joven recordó que, cuando era niña, su abuela la enviaba a vender aguacates y frutas, y más tarde ayudó en la pulpería de su tía. “Siempre me ha gustado vender, la verdad”.

Para cumplir su sueño, Abigaíl explicó que ahorró mucho y contó con apoyo familiar. “Yo estuve ahorrando también y una tía mía de Estados Unidos me dijo que hiciéramos esto juntas”, contó a TV de Colón.

La tienda Alana Boutique 63 ofrece ropa juvenil para dama y caballero, y Abigail planea ampliar su surtido. El proyecto surgió de sus ahorros y el apoyo familiar, especialmente de una tía radicada en Estados Unidos. La joven asume la gestión de la tienda en solitario, afrontando las tareas de logística y promoción. “He estado solita jalando las cosas con mi moto. Yo sola”, dijo a TV de Colón.

El caso de Abigail Padilla reflejó la respuesta de la comunidad local y de clientes como Joel Martínez, quien destacó “la calidad y los precios accesibles de las prendas”, así como la importancia de respaldar a los jóvenes emprendedores. “El comercio, pues aquí, fluye. Realmente una camisa bastante bonita, un precio bastante accesible, menos de quinientos lempiras”, expresó Martínez para TV de Colón.

Abigail gestiona en solitario todas las operaciones de Alana Boutique 63, desde la logística hasta la promoción y atención al cliente./(El Comejamo)

La experiencia de Abigail se produce en un contexto económico desafiante para los emprendedores en Honduras. Según el Registro Mercantil de Francisco Morazán, en lo que va de 2025 se han registrado 1,450 nuevas empresas, un 5 % menos que el año anterior. La mayoría de estos negocios se concentran en Tegucigalpa y Comayagüela, aunque también destacan emprendimientos en municipios del interior. Factores como el acceso limitado a financiamiento, la burocracia y la falta de incentivos fiscales dificultan el crecimiento del sector empresarial, de acuerdo con información publicada por el medio hondureño Tiempo.

El entorno para los negocios en el país sigue marcado por la informalidad, la complejidad en los trámites, la inseguridad y la necesidad de mejoras en infraestructura, según el BTI Transformation Index y el informe de la International Finance Corporation. Las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan desafíos en el acceso al crédito, la capacitación técnica y la adaptación a la tecnología, elementos que limitan el desarrollo de los nuevos negocios.

Desde Tocoa, Abigail Padilla invita a otros jóvenes a “que se animen y que nunca pierdan la fe y que pongan todo en manos de Dios”.

“Yo les animo que hagan en vivos (en redes sociales), a que graben videos y ustedes pueden”, concluyó. Su historia, recogida por HCH Noticias y TV de Colón, ejemplifica la resiliencia y las aspiraciones de quienes apuestan por emprender en Honduras, pese a las adversidades del mercado y el entorno económico.