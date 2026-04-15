Sin Di María, Rosario Central buscará un triunfo en su visita a Libertad de Paraguay: hora, TV y formaciones

Libertad recibirá a Rosario Central por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Libertad de Paraguay y Rosario Central protagonizarán este miércoles un duelo clave en el Estadio La Huerta de Asunción por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, en un cruce que enfrenta a dos equipos presionados por una victoria. El encuentro comenzará a las 19 y contará con transmisión de Telefe, Fox Sports y Disney+.

El partido tendrá la conducción arbitral del brasileño Raphael Claus, mientras que su compatriota Daniel Nobre estará a cargo del VAR.

El conjunto dirigido por Jorge Almirón viajó a Paraguay sin Ángel Di María, quien tuvo una molestía física y será preservado, tras igualar 0-0 ante Independiente del Valle en el arranque de la competencia, resultado que dejó sensaciones de insatisfacción en el plantel rosarino. El equipo argentino preservó a varios titulares en la reciente derrota 3-1 contra Huracán por el torneo local, con la intención de llegar en plenitud física a este compromiso internacional. La caída en el estadio Tomás Adolfo Ducó relegó al “Canalla” a la quinta posición en la Zona B, pero la expectativa está puesta en sumar sus primeros tres puntos en la Copa.

Libertad, por su parte, experimentó un comienzo igualmente complicado en el certamen continental. El equipo conducido por Francisco Arce cayó 3-1 como visitante frente a la Universidad Central de Venezuela, mostrando dificultades defensivas y poca eficacia en el control del juego. La derrota en Caracas profundizó un presente opaco para el conjunto paraguayo, que marcha sexto en el Apertura local con 21 puntos, a 18 de distancia del líder Olimpia.

Por el lado de Libertad, el desafío está en corregir los errores defensivos y lograr que la posesión del balón se traduzca en ocasiones de peligro. La necesidad de sumar en casa es compartida por el cuerpo técnico y el plantel, ya que otro traspié complicaría las aspiraciones de clasificación a octavos de final.

Más tarde, a las 23, Independiente del Valle recibirá en Ecuador a Universidad Central de Venezuela en el estadio Banco Guayaquil en el marco de la segunda jornada de esta zona.

La agenda del Grupo H continuará con Libertad recibiendo a Independiente del Valle en la próxima fecha, en tanto que Rosario Central viajará a Venezuela para enfrentar a Universidad Central. El encuentro de este miércoles asoma como un punto de inflexión para las aspiraciones de ambos.

Probables formaciones:

Libertad: Rodrigo Morinigo; Estiven Villalba, Thiago Fernández, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano; Marcelo Fernández, Lucas Sanabria, Hernesto Caballero, Matías Espinoza; y Lorenzo Melgarejo. DT: Francisco Arce.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Estadio: La Huerta

Árbitro: Raphael Claus

VAR: Daniel Nobre

Hora: 19

Televisación: Telefe, Fox Sports, PlutoTV y Disney+

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