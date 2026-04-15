Deportes

Sin Di María, Rosario Central buscará un triunfo en su visita a Libertad de Paraguay: hora, TV y formaciones

El Canalla intentará cosechar su primera victoria en esta edición del certamen continental en su choque contra el Gumarelo

Guardar
Libertad-Rosario Central
Libertad recibirá a Rosario Central por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Libertad de Paraguay y Rosario Central protagonizarán este miércoles un duelo clave en el Estadio La Huerta de Asunción por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, en un cruce que enfrenta a dos equipos presionados por una victoria. El encuentro comenzará a las 19 y contará con transmisión de Telefe, Fox Sports y Disney+.

El partido tendrá la conducción arbitral del brasileño Raphael Claus, mientras que su compatriota Daniel Nobre estará a cargo del VAR.

El conjunto dirigido por Jorge Almirón viajó a Paraguay sin Ángel Di María, quien tuvo una molestía física y será preservado, tras igualar 0-0 ante Independiente del Valle en el arranque de la competencia, resultado que dejó sensaciones de insatisfacción en el plantel rosarino. El equipo argentino preservó a varios titulares en la reciente derrota 3-1 contra Huracán por el torneo local, con la intención de llegar en plenitud física a este compromiso internacional. La caída en el estadio Tomás Adolfo Ducó relegó al “Canalla” a la quinta posición en la Zona B, pero la expectativa está puesta en sumar sus primeros tres puntos en la Copa.

Libertad, por su parte, experimentó un comienzo igualmente complicado en el certamen continental. El equipo conducido por Francisco Arce cayó 3-1 como visitante frente a la Universidad Central de Venezuela, mostrando dificultades defensivas y poca eficacia en el control del juego. La derrota en Caracas profundizó un presente opaco para el conjunto paraguayo, que marcha sexto en el Apertura local con 21 puntos, a 18 de distancia del líder Olimpia.

Por el lado de Libertad, el desafío está en corregir los errores defensivos y lograr que la posesión del balón se traduzca en ocasiones de peligro. La necesidad de sumar en casa es compartida por el cuerpo técnico y el plantel, ya que otro traspié complicaría las aspiraciones de clasificación a octavos de final.

Más tarde, a las 23, Independiente del Valle recibirá en Ecuador a Universidad Central de Venezuela en el estadio Banco Guayaquil en el marco de la segunda jornada de esta zona.

La agenda del Grupo H continuará con Libertad recibiendo a Independiente del Valle en la próxima fecha, en tanto que Rosario Central viajará a Venezuela para enfrentar a Universidad Central. El encuentro de este miércoles asoma como un punto de inflexión para las aspiraciones de ambos.

Probables formaciones:

Libertad: Rodrigo Morinigo; Estiven Villalba, Thiago Fernández, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano; Marcelo Fernández, Lucas Sanabria, Hernesto Caballero, Matías Espinoza; y Lorenzo Melgarejo. DT: Francisco Arce.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Estadio: La Huerta

Árbitro: Raphael Claus

VAR: Daniel Nobre

Hora: 19

Televisación: Telefe, Fox Sports, PlutoTV y Disney+

Tabla de posiciones:

Temas Relacionados

LibertadRosario CentralÁngel Di MaríaCopa Libertadores

Últimas Noticias

La respuesta del director de la Fórmula 1 a Max Verstappen tras sus críticas al nuevo reglamento

Stefano Domenicali, director ejecutivo de la máxima categoría, defendió las recientes modificaciones reglamentarias y remarcó la importancia de considerar el impacto de las opiniones de los protagonistas

La respuesta del director de la Fórmula 1 a Max Verstappen tras sus críticas al nuevo reglamento

La lista de los candidatos a dirigir el Inter Miami de Messi tras la salida de Mascherano: la leyenda del Barcelona y los 4 argentinos

Tras la renuncir del Jefecito, apareció una nómina de opciones para tomar el mando de Las Garzas en la MLS

La lista de los candidatos a dirigir el Inter Miami de Messi tras la salida de Mascherano: la leyenda del Barcelona y los 4 argentinos

La decisión que tomó Boca Juniors tras la lesión de Agustín Marchesín

El Xeneize no incorporará a otro arquero al menos hasta el próximo mercado de pases

La decisión que tomó Boca Juniors tras la lesión de Agustín Marchesín

River Plate buscará treparse a la cima de su zona en la Copa Sudamericana ante Carabobo: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará hacerse fuerte en su casa ante el conjunto venezolano. Desde las 21.30, por ESPN

River Plate buscará treparse a la cima de su zona en la Copa Sudamericana ante Carabobo: hora, TV y formaciones

Racing recibirá a Botafogo en el Cilindro por la segunda fecha de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

La Academia y el Fogao medirán fuerzas desde las 19 en Avellaneda. Televisa DSports

Racing recibirá a Botafogo en el Cilindro por la segunda fecha de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones
DEPORTES
La confesión de una leyenda de Boca sobre la depresión que sufrió: el momento en el que uno de sus perros le salvó la vida

La confesión de una leyenda de Boca sobre la depresión que sufrió: el momento en el que uno de sus perros le salvó la vida

Francisco Cerúndolo sostiene la ilusión argentina en el ATP 500 de Múnich: rival, hora y cómo ver el partido por los octavos de final

La respuesta del director de la Fórmula 1 a Max Verstappen tras sus críticas al nuevo reglamento

La lista de los candidatos a dirigir el Inter Miami de Messi tras la salida de Mascherano: la leyenda del Barcelona y los 4 argentinos

La decisión que tomó Boca Juniors tras la lesión de Agustín Marchesín

TELESHOW
Coty y Furia cambiaron su estrategia con La Falete en el reality español: ¿crisis o reconciliación?

Coty y Furia cambiaron su estrategia con La Falete en el reality español: ¿crisis o reconciliación?

El divertido reclamo de La Joaqui a Luck Ra durante sus vacaciones: “Mi hombre”

Así es la exclusiva luna de miel de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en Aruba: romanticismo y besos al lado del mar

La sorprendente reacción de Chechu Bonelli cuando un jugador de River Plate le pagó la cuenta en un restaurante

Griselda Siciliani vuelve con Envidiosa a la pantalla: cuál es la fecha de estreno de la última temporada

INFOBAE AMÉRICA

Billy Crystal perdió su casa en los incendios de Los Ángeles y ha hecho un espectáculo de stand up sobre eso

Billy Crystal perdió su casa en los incendios de Los Ángeles y ha hecho un espectáculo de stand up sobre eso

Ética en el liderazgo internacional para la defensa de los Derechos Humanos

Estos son los apellidos más comunes en Estados Unidos y los que más aumentaron en la última década

El “vuelo en globo” de las arañas: la sorprendente estrategia que las lleva a conquistar nuevos territorios

La pelota de la Champions League cambiará su diseño a partir de 2027