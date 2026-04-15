Crimen y Justicia

Córdoba: salieron a robar con un nene de dos años, escaparon en auto y fueron detenidos tras una persecución

El menor fue entregado a un familiar. Secuestraron celulares, documentos y las llaves de otro auto

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El operativo policial incluyó la recuperación de cinco celulares, documentos y llaves de un auto robado en Yofre Norte
El operativo policial incluyó la recuperación de cinco celulares, documentos y llaves de un auto robado en Yofre Norte

Durante la madrugada de este miércoles, un operativo en el barrio San Vicente, en la ciudad de Córdoba, terminó con la detención de seis personas y el rescate de un menor de dos años tras un robo y una persecución.

Los hechos ocurrieron en la calle Sargento Cabral al 1800, donde efectivos de la Policía de Córdoba interceptaron a cinco hombres y una mujer, todos mayores de edad, que circulaban en un Chevrolet Corsa con objetos robados.

El despliegue de videovigilancia 911 permitió localizar un Fiat Cronos robado y cerrar el círculo de recuperación de bienes sustraídos
El despliegue de videovigilancia 911 permitió localizar un Fiat Cronos robado y cerrar el círculo de recuperación de bienes sustraídos

Entre los elementos recuperados se contabilizaron cinco teléfonos móviles, documentación y llaves de otro vehículo que, de acuerdo con los uniformados, habría sido robado previamente en el barrio cordobés de Yofre Norte.

El despliegue policial contó con el apoyo del sistema de videovigilancia del 911, lo que permitió localizar y recuperar un Fiat Cronos que había sido abandonado en la calle Gaspar de Barahona al 5200, en el barrio José Ignacio Díaz III Sección. De acuerdo con la información oficial, los agentes lograron ubicar el automóvil sustraído, cerrando así el círculo de recuperación de bienes.

Los seis detenidos quedaron a disposición de la Justicia de Córdoba, acusados de robo y posesión de bienes robados
Los seis detenidos quedaron a disposición de la Justicia de Córdoba, acusados de robo y posesión de bienes robados

En el vehículo interceptado, además de los adultos, fue hallado un niño de dos años. El menor quedó bajo la protección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), medida que fue adoptada para garantizar su resguardo tras el procedimiento. El niño fue entregado a un familiar, cumpliendo con el protocolo establecido para estos casos.

En cuanto a los seis detenidos, todos quedaron a disposición de la Justicia, tras ser aprehendidos en el marco de este operativo.

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