El ataque de furia del Real Madrid contra el árbitro tras la eliminación en la Champions: insultos de Arda Güler y un pelotazo

Tras perder con Bayern Múnich, Arda Güler se fue expulsado por protestas contra el esloveno Vincic

Bayern Múnich eliminó al Real Madrid de la Champions League con una gran victoria por 4-3 conseguida en los minutos finales en el Allianz Arena. El partido, que clasificó al club alemán a las semifinales de la competencia más prestigiosa de Europa, tuvo picos de alta tensión, especialmente en el epílogo, con dos expulsados en el equipo visitante.

Luego del golazo de Michael Olise que sentenció la serie, los jugadores del Real Madrid rodearon al árbitro esloveno Slavko Vincić y, una vez pitado el final del encuentro, el turco Arda Güler fue expulsado por las protestas camino al vestuario. Cabe recordar que minutos antes, el juez había echado a Eduardo Camavinga por doble amonestación en una acción que terminó siendo clave para el local, que aprovechó para empatar el partido transitoriamente con el gol de Luis Díaz.

Cuando terminó el encuentro y los jugadores del Bayern Múnich festejaban con su público una victoria espectacular ante el equipo más ganador de la historia en Champions, Vinicius comenzó a reclamarle a Vincić de manera airada. El clima estuvo lejos de apaciguarse porque se sumaron Jude Bellingham, quien lo insultó, Federico Valverde, Antonio Rudiger y Güler, luego expulsado.

*Arbeloa se refirió a la expulsión de Camavinga ante el Bayern Múnich

Una vez terminado el encuentro, ya en conferencia de prensa, Álvaro Arbeloa se refirió a la expulsión de Camavinga que dio un vuelco en el partido. “Nadie entiende que puedas expulsar a un jugador por algo así en un partido como este, esta claro que la eliminatoria se terminó en ese momento y es algo totalmente inexplicable, injusto y estamos muy dolidos”, expresó el técnico español.

Bayern Múnich aseguró su lugar en las semifinales de la Champions League tras eliminar al Real Madrid en un encuentro que terminó 4-3 en el Allianz Arena y dejó un global de 6-4 a favor de los alemanes. El equipo dirigido por Thomas Tuchel enfrentará en la próxima ronda al París Saint-Germain, mientras que el Arsenal selló su pase tras empatar sin goles frente al Sporting de Lisboa, resultado que le permitió avanzar por su triunfo 1-0 en la ida.

La noche en Múnich ofreció un desarrollo cargado de goles y emociones. Arda Güler adelantó al Real Madrid a los 36 segundos tras un error de Manuel Neuer, igualando la serie en ese momento. Posteriormente, Aleksandar Pavlović respondió para el Bayern al aprovechar una mala salida del arquero Andriy Lunin, estableciendo la paridad en el marcador. El primer tiempo mantuvo la intensidad con un nuevo tanto de Güler mediante tiro libre y una respuesta inmediata de Harry Kane, quien definió con precisión tras una asistencia de Dayot Upamecano. Kylian Mbappé volvió a darle la ventaja al conjunto español antes del descanso.

En la segunda mitad, Neuer atajó dos oportunidades claras de Mbappé y Valverde, manteniendo a su equipo en carrera. Michael Olise y Luis Díaz generaron peligro en el área rival, hasta que, a cuatro minutos del final, el Real Madrid perdió a Eduardo Camavinga por expulsión. En ese contexto, Luis Díaz marcó un gol desde fuera del área, igualando el encuentro y acercando al Bayern a la clasificación. Michael Olise selló el triunfo con un disparo desde la izquierda del área, definiendo el marcador final en favor de los alemanes.

Por otra parte, en el Emirates Stadium, Arsenal y Sporting de Lisboa protagonizaron un duelo cerrado, donde el equipo inglés logró sostener la ventaja obtenida en Portugal. Geny Catamo estuvo cerca de marcar para el Sporting con un disparo que dio en el poste, mientras que la respuesta de los locales llegó en el tramo final, cuando Leandro Trossard estrelló el balón en el palo. El empate 0-0 fue suficiente para que los dirigidos por Mikel Arteta avanzaran y se midan al Atlético de Madrid en semifinales.

Las semifinales de la Champions League enfrentarán a Bayern Múnich contra París Saint-Germain y a Arsenal contra Atlético de Madrid, equipos que buscarán el pase a la gran final del torneo más prestigioso de Europa.