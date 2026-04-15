Análisis de sangre predice Alzheimer años antes de los síntomas y cambios cerebrales

MIÉRCOLES, 15 DE ABRIL DE 2026 (HealthDay News) -- Un análisis de sangre puede predecir la progresión de la enfermedad de Alzheimer en el cerebro de una persona años antes de que muestre síntomas de deterioro, según un nuevo estudio.

La prueba, que busca una forma de proteína tau tóxica en la sangre, revela el riesgo de Alzheimer mucho antes de que los escáneres cerebrales comiencen a mostrar signos de deterioro, informaron los investigadores el 14 de abril en la revista Nature Communications.

El análisis de sangre busca niveles de tau 217 fosforilada plasmática (pTau217), una forma de proteína tau. Se sabe que las proteínas tau forman enredos tóxicos en los cerebros de pacientes con Alzheimer, normalmente en etapas avanzadas de su declive.

"Antes pensábamos que la detección por PET era el primer signo de progresión de la enfermedad de Alzheimer, revelando acumulación de amiloides en el cerebro entre 10 y 20 años antes de que aparecieran los síntomas", dijo el investigador principal , el Dr. Hyun-Sik Yang, neurólogo del Mass General Brigham Neuroscience Institute en Boston.

"Pero ahora estamos viendo que pTau217 puede detectarse años antes, mucho antes de que aparezcan anomalías claras en las tomografías PET amiloides", dijo en un comunicado de prensa.

Si la prueba se valida mediante estudios posteriores, podría ayudar a los médicos a diagnosticar el riesgo de Alzheimer más temprano, según los investigadores. Los nuevos fármacos para el Alzheimer dependen de la detección precoz y no funcionan para pacientes en deterioro avanzado.

Los investigadores siguieron a 317 personas con cerebros sanos al inicio del estudio durante una media de ocho años. Tenían edades entre 50 y 90 años.

Los participantes se sometieron a análisis de sangre regulares para pTau217 y PET en busca de placas amiloides o enredos de tau en sus cerebros. También realizaron pruebas cognitivas para monitorizar su función cerebral.

Los resultados mostraron que niveles más altos de pTau217 predecían una acumulación más rápida de placas y nudos, incluso si las primeras exploraciones cerebrales de las personas parecían normales.

De hecho, los aumentos de pTau217 a menudo ocurrían antes de que aparecieran signos de placas amiloides en las pruebas cerebrales de las personas, según los investigadores.

Por otro lado, las personas con pTau217 bajo tenían muy pocas probabilidades de mostrar el desarrollo de placas o nudos en el cerebro durante exploraciones posteriores.

"Lo que destacó en nuestro estudio es que, incluso cuando las gammas amiloides parecen normales en la clínica, el biomarcador pTau217 puede identificar a individuos que luego se vuelven positivos para amiloide", explicó Yang. "También muestra que quienes tienen niveles bajos de pTau217 probablemente seguirán siendo amiloides negativos durante varios años."

Los investigadores advirtieron que aún es demasiado pronto para recomendar el análisis de sangre como parte habitual del cribado para los mayores.

Pero podría ser una buena herramienta para ensayos clínicos que prueben nuevos fármacos para el Alzheimer, identificando a personas con mayor riesgo, según los investigadores.

Con el tiempo, este tipo de prueba podría utilizarse para el mantenimiento regular de la salud, según el equipo.

"A medida que el campo evoluciona rápidamente, nos entusiasma ver cómo los descubrimientos en el ámbito de la investigación se trasladan rápidamente a aplicaciones clínicas", dijo la coautora principal , la Dra. Jasmeer Chhatwal, neuróloga del Instituto de Neurociencia Brigham de Mass General.

"Al anticipar quién se volverá positivo para amiloide en el futuro, intentamos retrasar el tiempo para permitir una predicción anticipada de la enfermedad de Alzheimer", dijo en un comunicado de prensa.

Más información

Stanford Medicine tiene más información sobre amiloides y tau en pacientes con enfermedad de Alzheimer.

FUENTE: Mass General Brigham, comunicado de prensa, 14 de abril de 2026