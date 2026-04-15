Salud

El comercio de fauna salvaje está vinculado a mayor riesgo de contagio de enfermedades a los humanos

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MIÉRCOLES, 15 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Comprar o vender animales salvajes, ya sea para alimento, mascotas u otros usos, puede aumentar el riesgo de que las enfermedades se transmitan a las personas, según revela un nuevo estudio.

Los investigadores analizaron más de 40 años de datos del comercio global de fauna silvestre y miles de especies de mamíferos. Descubrieron que los animales involucrados en el comercio tenían un 50% más de probabilidades de portar gérmenes que pueden infectar a los humanos.

"No hay un intercambio seguro", dijo el autor del estudio Jérôme Gippet, ecólogo de la Universidad de Friburgo en Suiza, a The New York Times. Mientras sigamos comerciando especies, nos expondremos a este problema."

El estudio --publicado el 9 de abril en la revista Science -- identificó más de 2.000 especies de mamíferos comercializadas, es decir, aproximadamente una cuarta parte de todas las especies de mamíferos en la Tierra.

Los investigadores descubrieron que el 41% de las especies comercializadas llevaban al menos un patógeno conocido por infectar a humanos. Por otro lado, solo el 6% de las especies no involucradas en el comercio compartían patógenos con las personas.

Cuanto más tiempo se comerciaba una especie, mayor era el riesgo. Por cada 10 años que una especie aparecía en los registros comerciales, según The Times , compartía un patógeno adicional con los humanos, según descubrieron los investigadores.

Estos patógenos zoonóticos son el ébola, mpox y salmonella.

Algunos brotes anteriores se han relacionado con el comercio de fauna silvestre, y algunos científicos creen que el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, pudo haberse propagado primero a humanos en un mercado de animales vivos.

"Cuantas más especies se comercien, más oportunidades tendrán para transmitir patógenos a los humanos", explicó Gippet.

Los mercados de animales vivos y el comercio ilegal de fauna pueden aumentar aún más el riesgo, permitiendo que patógenos salten entre especies animales.

"Lo que obtienes son peldaños, donde los virus están evolucionando en estos mercados", dijo a The Times el coautor del estudio Colin Carlson, biólogo del cambio global en la Universidad de Yale. "Quizá sean capaces de adaptarse a los humanos por primera vez."

Ann Linder, subdirectora del programa de derecho y política animal de la Facultad de Derecho de Harvard que no participó en el estudio, revisó sus conclusiones.

"Los autores del estudio demuestran a través de datos lo que llevamos tiempo sospechando que era cierto: que el uso y explotación de la fauna por parte de los humanos en realidad aumenta los riesgos de desbordamiento", afirmó.

"La fauna, que se queda sola en ecosistemas intactos, representa muy poco riesgo de propagar enfermedades zoonóticas a las personas", dijo Linder.

Pero se necesitan más datos, subrayó.

"Realmente no podemos hablar con ninguna certeza sobre el tamaño y la escala del comercio en sí", dijo Linder. "Necesitamos más estudios como este, pero, quizás más fundamentalmente, necesitamos más y mejores datos para siquiera empezar a entender nuestro propio riesgo."

Más información

El Fondo Mundial para la Naturaleza tiene más información sobre los esfuerzos para reducir el riesgo de enfermedades zoonóticas derivadas del comercio de fauna salvaje.

FUENTE: The New York Times, 14 de abril de 2026

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