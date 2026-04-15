Netanyahu rechazó un alto el fuego en el Líbano y exigió a Beirut el desmantelamiento completo de Hezbollah

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una rueda de prensa, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Jerusalén. 19 de marzo de 2026 REUTERS/Ronen Zvulun/Pool/

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu descartó este miércoles cualquier alto el fuego en Líbano y condicionó las negociaciones con Beirut al desmantelamiento completo del grupo terrorista Hezbollah, mientras las fuerzas israelíes intensificaban su ofensiva sobre Bint Jbeil, ciudad que calificó como “el gran bastión de Hezbollah” en el sur del país. En paralelo, advirtió que Israel está “preparado para cualquier escenario” si se reanuda el conflicto con Irán.

Las declaraciones llegaron horas después de que los embajadores de Israel y Líbano se reunieran el martes en Washington con el secretario de Estado Marco Rubio en el primer encuentro bilateral directo entre ambos países desde 1983. Líbano reclamó un alto el fuego inmediato; Israel acudió con instrucciones de no acordarlo. “Estas negociaciones no han tenido lugar durante más de 40 años. Ocurren ahora porque somos muy fuertes, y son los países los que se acercan a nosotros, no solo Líbano”, afirmó Netanyahu.

Netanyahu fijó dos condiciones irrenunciables: el desmantelamiento de Hezbollah y una paz “sostenible, lograda mediante la fuerza”. Anunció además que instruyó al ejército para extender la zona de seguridad hacia el este, en dirección al monte Hermón, para proteger a la población drusa.

El foco de los combates se concentra en Bint Jbeil, localidad a cuatro kilómetros de la frontera israelí y de enorme peso simbólico para Hezbollaj. Fue allí donde, en el año 2000, Hassan Nasrallah pronunció su discurso de “liberación” tras la retirada israelí del sur del Líbano. En 2006, la ciudad resistió el avance israelí en uno de los enfrentamientos más duros de aquella guerra. “Estamos a punto de eliminar este gran bastión de Hezbollah”, dijo Netanyahu sobre una localidad que su ejército denomina “la capital del terror” en el sur libanés.

Un vehículo militar blindado israelí opera dentro de Israel, cerca de la frontera entre Israel y Líbano. 15 de abril de 2026 REUTERS/Florion Goga

Según Reuters, la división 98 del Ejército israelí completó el cerco de Bint Jbeil el lunes tras matar a más de cien combatientes en la semana anterior. Fuentes de seguridad libanesas citadas por Al Jazeera señalaron que las fuerzas israelíes emplearon artillería, bombardeos aéreos y bombas de fósforo blanco, extremo que Israel no confirmó.

La ofensiva en Líbano no puede desvincularse del cese del fuego provisional con Irán, acordado el 8 de abril y mediado por Pakistán. Irán y el mediador paquistaní sostienen que ese acuerdo incluía a Líbano; Israel y Washington lo niegan. Netanyahu fue tajante: “No hay cese del fuego en Líbano”. El día en que se anunció la tregua, Israel lanzó más de cien ataques sobre el país, con varios sobre zonas residenciales de Beirut que causaron más de 350 muertos según la Defensa Civil libanesa. Desde el inicio del conflicto, el Ministerio de Salud libanés contabiliza más de 2.100 fallecidos y 6.500 heridos.

Sobre Irán, Netanyahu aseguró que Washington mantiene a Israel “constantemente informado” de sus contactos con Teherán y que ambos países comparten los mismos objetivos: retirar el uranio enriquecido iraní, eliminar la capacidad de enriquecimiento en el país y reabrir el estrecho de Ormuz. “Es demasiado pronto para saber cómo terminará este asunto”, reconoció. “Ante la posibilidad de que la guerra se reanude, estamos preparados para cualquier escenario.”

La embajadora libanesa, Nada Hamadeh Moawad, calificó la reunión de “constructiva”, aunque insistió en la necesidad de un alto el fuego y la plena soberanía sobre el territorio. Hezbollah, en cambio, instó al Gobierno de Beirut a retirarse de unas negociaciones a las que tachó de “inútiles”. Con los combates sin pausa y las posiciones tan distantes, la brecha entre la mesa diplomática y el campo de batalla difícilmente podría ser mayor.