Las personas que se despiden de sus mascotas antes de salir comparten estos rasgos

La psicología revela que despedirse de las mascotas antes de salir refleja lazos afectivos y rasgos de personalidad destacados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despedirse de una mascota antes de salir de casa se ha transformado en un gesto cotidiano para millones de personas y, según la psicología, este hábito revela aspectos profundos del vínculo humano-animal y de la personalidad de quienes lo practican.

Este acto, lejos de limitarse a una rutina afectiva, es objeto de análisis por parte de especialistas internacionales y asociaciones como la American Psychological Association (APA), que vinculan el fenómeno tanto con rutinas de cuidado como con dimensiones emocionales de relevancia.

Qué significa despedirse de las mascotas antes de salir

El crecimiento de la tenencia de animales de compañía y su integración en la vida doméstica explican el interés de la psicología por conductas como la despedida antes de salir. Según la APA, las personas desarrollan con sus mascotas lazos afectivos estables, con señales de cuidado, apego y regulación emocional. Estos vínculos, explica la asociación, pueden compartir elementos con las relaciones humanas más estrechas, como la búsqueda de proximidad y la influencia en el manejo del estrés diario.

Un estudio publicado en la revista PLOS ONE analizó la relación entre el apego de los dueños y el comportamiento de sus perros, así como la influencia de este lazo en el bienestar emocional de las personas.

La investigación concluye que la intensidad del vínculo está asociada a conductas de mayor sensibilidad y preocupación por el animal, incluyendo gestos como despedirse antes de una ausencia. El trabajo detalla que la búsqueda de cercanía y la reacción emocional ante la separación ponen de manifiesto una conexión profunda entre dueño y mascota.

Más del 87% de los dueños realiza algún tipo de despedida al salir, según un informe de Parade sobre animales de compañía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Parade, más del 87% de las personas con mascotas reconoce realizar algún tipo de despedida al salir de casa, lo que sugiere que este comportamiento se encuentra presente en la mayoría de los hogares con mascotas. El acto de despedirse implica reconocer que el animal tiene un lugar activo en la vida cotidiana.

Para el psicólogo Ernesto Lira de la Rosa, entrevistado por Parade, este gesto es una manifestación de que las mascotas son consideradas miembros de la familia y los rituales de despedida refuerzan esa percepción. La APA coincide en que la presencia de animales aporta consuelo y estabilidad emocional, además de una percepción de responsabilidad compartida.

La despedida también cumple una función de regulación emocional para el cuidador y para el animal. El portal especializado DVM360 reportó que el 94% de los jóvenes de la Generación Z realiza una despedida antes de salir, lo que contribuye a que la separación diaria sea menos abrupta. Sin embargo, los expertos consultados recomiendan consultar con veterinarios o etólogos en casos de animales con ansiedad por separación, ya que ciertos rituales pueden aumentar el nerviosismo.

Los rasgos de la personalidad asociados a este hábito, según la psicología

La psicología internacional identificó varios rasgos de personalidad en quienes practican el hábito de despedirse de sus mascotas antes de salir. Empatía, sensibilidad emocional, humanización de la relación y responsabilidad afectiva figuran entre los factores más observados.

La empatía se destaca como un rasgo central. De acuerdo con la APA y Parade, la relación con animales de compañía se basa en la capacidad de captar señales, atribuir estados emocionales y responder de manera adecuada ante ellos. Esta actitud refleja una atención especial al mundo emocional del animal y favorece una interacción más cercana.

El 94% de jóvenes de la Generación Z se despide de sus animales de compañía, facilitando la regulación emocional y la rutina familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia a humanizar parcialmente la relación también aparece con frecuencia. Este fenómeno, conocido como antropomorfización, describe la inclinación a atribuir a perros y gatos emociones o intenciones similares a las humanas. En niveles moderados, la APA sostiene que este enfoque favorece una comunicación más fluida, la aparición de más gestos de cuidado y una sensación más fuerte de compañía.

La responsabilidad afectiva constituye otro rasgo relevante. Quienes incluyen este hábito en su vida suelen considerar a la mascota en la organización diaria del hogar y en la rutina familiar. De este modo, la despedida no se limita a un gesto de cariño, sino que se convierte en una señal de que el animal ocupa un lugar central en la dinámica emocional y doméstica, según Psychology Today.

El informe de Parade menciona otras características frecuentes en quienes realizan este gesto, como la sintonía emocional, el apego a los rituales diarios, la intencionalidad en las acciones y la capacidad para autorregular emociones a través del vínculo con la mascota.

Expertos aconsejan consultar con veterinarios si los rituales de despedida generan ansiedad por separación en las mascotas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferentes estudios, como el de la Universidad de Lincoln publicado en la revista Animals, resaltan que los cuidadores de animales desarrollan habilidades de empatía, atención plena y manejo del estrés, habilidades que se reflejan en prácticas como la despedida diaria.

Especialistas advierten que no despedirse de una mascota no implica falta de apego ni sensibilidad. El comportamiento humano debe analizarse siempre en contexto, ya que una sola costumbre no define la personalidad. La flexibilidad y la comprensión resultan claves para fomentar relaciones sanas con los animales y el entorno.