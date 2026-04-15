El caso “Osita”: condenaron a 12 años de prisión al hombre que abusó de su hija

Un hombre fue condenado por abusar de su hija (Foto: Instagram @todxsporosita)

El Tribunal Oral en lo Criminal N°8 de Lomas de Zamora condenó a 12 años de prisión a un hombre por haber abusado sexualmente de su hija, conocida públicamente como “Osita”, cuando tenía 4 años.

Se trata de J.C. (NdeR: se utilizan iniciales para resguardar la identidad de la víctima), quien había llegado a juicio imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y agravado por ser el autor progenitor de la víctima.

La sentencia condenatoria se dictó este martes en los tribunales de Lomas de Zamora. Según informaron fuentes judiciales a Infobae, en su resolución el juez Nicolás Amoroso también desestimó los pedidos de los dos abogados defensores, quienes plantearon la excarcelación extraordinaria hasta que la condena quedara firme o, en su defecto, la prisión domiciliaria.

El hombre, de 36 años, había atravesado todo el proceso judicial en libertad y recién fue detenido dos semanas atrás, cuando terminó el juicio por jurados y se conoció el veredicto de culpabilidad. La defensa anticipó que apelará la sentencia.

Durante la audiencia de cesura, la fiscal Marcela Dimundo solicitó una pena de 11 años de prisión, mientras que las abogadas de la querella, Samantha Pedrozo, Mariana Graña y Lorena De La Cruz, reclamaron 18 años. La defensa, en cambio, pidió la pena mínima de 8 años.

Finalmente, el juez Amoroso resolvió imponer 12 años de cárcel de cumplimiento efectivo.

El reclamo de justicia en las rejas de los tribunales lomenses (Foto: Instagram @todxsporosita)

El caso se conoció cuando la madre de la víctima, que hoy tiene 13 años, recibió una alerta en el jardín de infantes porque una docente notó que la niña se orinaba con frecuencia. A partir de allí, la mamá consultó a una pediatra y luego a una psicóloga, y la nena pudo contar lo que estaba viviendo.

La denuncia se radicó hace más de ocho años y el expediente tuvo múltiples demoras, entre ellas una suspensión del juicio en octubre pasado por la presentación de nuevas pruebas.

Desde el colectivo Todxs Por Osita, que acompañó a la familia, además denunciaron que la defensa del imputado utilizó distintas estrategias para aplazar el proceso y que eso impactó en la salud emocional de la nena y su entorno.

El juicio finalmente comenzó el pasado 30 de marzo y se extendió a lo largo de tres jornadas en las que allegados y organizaciones sociales acompañaron a la familia de “Osita” y reclamaron justicia en las puertas del edificio judicial. Luego de varias horas de deliberación, 11 de los 12 integrantes del jurado popular votaron por la culpabilidad de J.C.

La causa lleva ocho años en trámite (Foto: Instagram @todxsporosita)

Luego del fallo del magistrado, la abogada Samantha Pedrozo expresó en redes sociales: “Hoy comienza una nueva vida para Osita, quien disfruta de su adolescencia y crecerá sabiendo que toda su familia, amigues y abogada hemos luchado a capa y espada por ella, por su verdad, por su historia”.

“Y comienza una nueva vida para el abusador, quien gozó de impunidad durante 9 años pero ahora vivirá en las sombras y sin la posibilidad de seguir dañando. Se hizo justicia”, concluyó su posteo.