¿Tu hijo tiene una conmoción cerebral? Estas son las señales

MIÉRCOLES, 15 DE ABRIL DE 2026 (HealthDay News) -- Tu hijo acaba de recibir un duro golpe en el campo de juego.

Quizá estén tirados en el suelo, quizá se tambaleen, quizá parezcan bien.

Necesitas saberlo cuanto antes: ¿tienen una conmoción cerebral?

De hecho, existen signos específicos de conmoción cerebral en niños que pueden usarse para identificar rápidamente quién podría estar en peligro, según informaron los investigadores en el Journal of the American Medical Association.

"Este estudio aporta pruebas sólidas sobre qué signos y síntomas indican fuertemente que un niño tiene una conmoción cerebral", dijo Haley Chizuk, coautora del estudio y profesora asistente de ortopedia en la Universidad de Buffalo, en un comunicado de prensa.

Se estima que entre 1,1 y 1,9 millones de niños y adolescentes sufren una conmoción cerebral cada año, según los investigadores en notas de fondo.

La mayoría de los niños superan una conmoción cerebral en un mes, pero alrededor del 30% experimenta síntomas persistentes, según los investigadores. Si no se tratan, las conmociones pueden tener efectos a largo plazo en el desarrollo saludable del niño.

Para el nuevo artículo, los investigadores agruparon datos de 23 estudios previos sobre conmociones cerebrales, todos ellos con niños. Los niños tenían entre 5 y 18 años en 22 de los estudios, y de 2 a 12 en el otro.

El estudio mostró que el dolor de cabeza y los mareos son signos clave que aumentan la probabilidad de que un niño sufra una conmoción cerebral.

Por otro lado, la ausencia de dolor de cabeza reduce las probabilidades de conmoción cerebral en los niños, según los investigadores.

"La ausencia de dolor de cabeza fue el síntoma más útil para disminuir la probabilidad de conmoción cerebral", escribieron los investigadores en su artículo.

La niebla mental, las náuseas, la sensibilidad a la luz y al ruido, la somnolencia, la fatiga y los problemas de memoria también resultaron ser señales clave de que un niño tiene una conmoción cerebral, según los investigadores.

Los movimientos oculares son otra forma de detectar conmociones cerebrales, según los investigadores.

Las personas pueden agitar lentamente un objeto --un dedo, un depresor de lengua-- delante de un niño para ver cómo sus ojos siguen su movimiento. El seguimiento ocular anormal o brusco es un signo de conmoción cerebral.

"La presencia de cualquiera de estos síntomas debería motivar la retirada del juego y la evaluación por parte de un profesional médico cualificado", escribieron los investigadores.

Chizuk dijo que estas señales deberían ser conocidas por todos los asistentes a un evento deportivo juvenil: padres, entrenadores, entrenadores, médicos e incluso los espectadores.

"El reconocimiento preciso y oportuno de la conmoción cerebral pediátrica es, sin duda, fundamental para mejorar los resultados de los pacientes", afirmó.

Más información

La Academia Americana de Pediatría tiene más información sobre las conmociones cerebrales en niños y adolescentes.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Buffalo, 13 de abril de 2026; Journal of the American Medical Association, 6 de abril de 2026