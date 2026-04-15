Fabiana Cantilo se definió como una “mujer golpeadora” y habló de sus heridas de la infancia: “Fui una niña abusada”

La cantante fue entrevistada por Moria Casán donde habló sobre sus relaciones más turbulentas y el trabajo interno que realiza (Video: La mañana con Moria/ Eltrece)

En una conversación con Moria Casán sorprendió Fabiana Cantilo al hablar abiertamente sobre la violencia en sus relaciones amorosas y las heridas de su niñez. La cantante participó del programa para promocionar su próximo show en el Auditorio de Belgrano en Buenos Aires, pero la charla avanzó hacia terrenos personales y poco transitados por la artista.

Durante la entrevista, Cantilo fue consultada por la conductora acerca de su historia afectiva y la relación con la violencia. La artista no dudó en admitir: “No soy una mujer golpeada, soy una mujer golpeadora y se acabó”. Relató que en varias de sus relaciones, ante situaciones de celos o peleas, era ella quien iniciaba los episodios de agresión física: pellizcos, golpes y discusiones subidas de tono.

Mencionó que, si bien hubo casos en que la reacción de sus parejas fue responder físicamente, aclaró: “Nunca Fito, nunca Nahuel”. En referencia a Fito Páez y Nahuel Lerena, dos de sus vínculos más conocidos, Cantilo remarcó que esas situaciones de violencia no se dieron con ellos.

La intérprete explicó en La mañana con Moria (Eltrece), desde su cama, rodeada por sus gatos y en pijama, que muchas veces la agresividad surgía como una forma de marcar límites. “Había algún tipo de pelea, celos por una mujer de por medio, y yo los pellizcaba, los golpeaba, hasta que el otro, depende quién, me cagaba a trompadas, porque estábamos relocos”, afirmó. La cantante sostuvo que, con el tiempo, fue consciente de su actitud: “Básicamente soy muy agresiva”.

La artista reconoció que su comportamiento tenía un trasfondo emocional profundo. Al ser indagada sobre si había podido resolver esa faceta de su personalidad, respondió que el trabajo terapéutico le permitió entender el origen de su agresividad. “Pobres hombres”, deslizó en tono de autocrítica.

En el diálogo, Moria Casán buscó profundizar sobre el proceso de sanación y el rol de la terapia en la vida de Cantilo. La cantante admitió que el abordaje de sus heridas requirió tiempo y acompañamiento profesional. Llegó a afirmar que ahora, en vez de golpear personas, descarga su energía en los muebles. “Ya he golpeado muebles”, contó entre risas.

En otro momento de la entrevista, Fabiana reflexionó sobre su infancia y cómo estaba conectada con esta agresividad que ella reconocía tener. Habló de la aparición de su “niña interna” hace dos años, describiendo un proceso de angustia y vulnerabilidad. “La niña estaba asustada, golpeada, con miedo, aterrada, todo mal. Y así quedé. Pero la estoy tratando, estamos tratando todo, porque una cosa es una niña bien criada y otra cosa es una niña de Auschwitz”, graficó.

“Fabiana, me interesa hablar con vos, de tu niña vulnerada y de tu niña maltratada, porque yo fui una niña abusada”, expresó Moria, generando un momento de mayor intimidad. “Yo también”, afirmó la cantante. “Al principio tenía la mudez de la niña, pero después que habló esa niña quedó chiquitita. A los 12 años. La chiquitita quedó ahí... Es la explicación que me da el médico, yo qué sé”, señaló, a flor de piel.

Más allá de los episodios dolorosos y el proceso de autoconocimiento, Fabiana Cantilo remarcó el papel vital que cumple la música en su vida. “Lo que me hace sentir bien es cantar”, afirmó. La artista describió cómo el escenario funciona como un espacio de transformación positiva: “Vengo como una foca muerta caminando y piso el escenario y me transformo en otra cosa”.

Aseguró que cantar la ayuda a superar momentos de tristeza o angustia, y que incluso una simple caminata entonando melodías puede cambiarle el ánimo. En pleno furor de las biopics, la producción sobre la vida de Moria se estrenará en Netflix el 14 de agosto de 2026, Fabiana manifestó su intención de ir por el mismo camino y llevar su historia al streaming.