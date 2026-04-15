Hallan una megaestructura de 6.000 años en Rumania: la pista de una civilización sin jefes ni palacios

La cultura Cucuteni-Trypillia desarrolló asentamientos con viviendas homogéneas y sin signos materiales de élites gobernantes ni palacios (PLOS One)

El descubrimiento de una megaestructura de 6.000 años en el noreste de Rumania, vinculada a la cultura Cucuteni-Trypillia, abre un nuevo capítulo en la historia de los orígenes del poder y la convivencia en Europa.

La edificación, de 350 metros cuadrados y parcialmente desenterrada en el yacimiento de Stăuceni-‘Holm’ -en el condado de Botoșani, al noreste de Rumania- desafía las ideas tradicionales sobre la autoridad en las primeras civilizaciones.

No hay rastros de palacios, tumbas suntuosas ni signos de élites gobernantes: apenas la huella silenciosa de una sociedad que, según el estudio publicado en PLOS One y reportes internacionales, habría florecido sin las jerarquías y ostentaciones que marcaron otros grandes asentamientos de la antigüedad.

El hallazgo sugiere que hacia el 4000 a.C., en las tierras bañadas por el río Prut, prosperó una sociedad capaz de organizarse sin la figura de líderes visibles ni la ostentación de riquezas.

La monumental estructura, interpretada de manera provisional como un edificio comunal, apunta a una forma de convivencia donde la toma de decisiones y la vida en comunidad no dependían de jerarquías marcadas. Esta evidencia pone en entredicho la creencia de que toda gran urbe prehistórica necesitaba un centro de poder o figuras dominantes, y abre la posibilidad de que en el corazón de Europa emergieran civilizaciones complejas que eligieron un camino distinto al de los palacios y las dinastías.

La sociedad sin estructura jerárquica de Cucuteni-Trypillia

La cultura Cucuteni-Trypillia se distingue por el imponente tamaño y la cuidada planificación de sus asentamientos, en los que predominan viviendas de aspecto uniforme y una notable ausencia de palacios, templos o tumbas fastuosas.

El estudio publicado en PLOS One resalta que el edificio comunal carece de objetos rituales y domésticos habituales en las viviendas circundantes

Según el análisis, estos poblados reunían a miles de habitantes y apostaban por un urbanismo en el que largas filas de casas semejantes componían el paisaje, sin dejar huellas materiales de grandes diferencias de riqueza o poder. El trazado regular y la falta de signos de ostentación refuerzan la imagen de una sociedad que priorizaba la igualdad y la vida colectiva.

Lejos de ser excepcionales, las megaestructuras formaban parte del paisaje cotidiano en los asentamientos de Rumania, Ucrania y Moldavia, reflejando una forma de vida basada en la cooperación y la equidad.

“La ausencia de bienes de prestigio y la regularidad en las viviendas refuerzan la hipótesis de una organización social no jerárquica”, sostienen los autores del estudio. Aunque la falta de escritura impide conocer los detalles del funcionamiento interno de estas comunidades, el trazado urbano y la distribución equitativa de los recursos sugieren la existencia de mecanismos colectivos para la gestión social y económica, donde las decisiones se tomaban de manera compartida y el poder no se concentraba en manos de unos pocos.

Características y propósito del edificio comunal

La estructura desenterrada en Stăuceni-‘Holm’ se erigió sobre una profunda zanja de cimentación, donde se colocaron robustos postes de madera. De planta rectangular y con un espeso piso de arcilla endurecida, el edificio destaca por la ausencia de objetos domésticos comunes, como hornos o fosas de almacenamiento, elementos presentes en las viviendas vecinas. El equipo que documentó el hallazgo subraya este contraste, que refuerza la idea de que el espacio estaba reservado para actividades colectivas y no para la vida cotidiana de una familia.

La ubicación estratégica del edificio, situado justo detrás del sistema defensivo y próximo al acceso principal del asentamiento, refuerza la hipótesis de su papel central en la vida colectiva. Las excavaciones, que hasta ahora abarcan cerca de una cuarta parte de la estructura, no revelaron divisiones internas ni instalaciones asociadas a usos residenciales o rituales. Esta ausencia de compartimentos y elementos domésticos respalda, al menos de manera provisional, la interpretación del hallazgo como un “edificio comunal o administrativo”, concebido para reuniones, gestión o actividades compartidas dentro de la comunidad.

La investigación sugiere que estos espacios pudieron servir como centros comunales de decisión y administración, sin necesidad de una élite centralizada

Entre los vestigios recuperados figuran fragmentos de cerámica y restos de herramientas de sílex, aunque la evidencia material resulta limitada. De acuerdo con el informe publicado, la megaestructura destaca frente a los aproximadamente 45 edificios identificados en el asentamiento, tanto por su tamaño como por su singularidad.

Mientras las viviendas habituales rondan entre 70 y 120 metros cuadrados, este edificio multiplica varias veces esa superficie y constituye un caso atípico dentro del paisaje arquitectónico de la cultura Cucuteni-Trypillia. Hasta el momento, solo cinco megaestructuras han sido excavadas de manera exhaustiva en toda la región, lo que subraya el carácter excepcional del descubrimiento en Stăuceni-‘Holm’.

Implicaciones sobre poder y organización social

El debate académico gira en torno al papel y la carga simbólica de estas megaestructuras dentro de las antiguas comunidades. Algunos investigadores proponen que estos edificios funcionaban como lugares de asamblea y ámbitos para la toma de decisiones compartidas, actuando como epicentros de la vida colectiva. Sin embargo, hay quienes advierten que su surgimiento podría señalar el comienzo de procesos de concentración de poder en las fases finales de la cultura Cucuteni-Trypillia. Las dimensiones inusuales de estas construcciones sugieren, para ciertos especialistas, una posible transición desde formas de organización comunal hacia modelos sociales más jerarquizados.

Al comparar distintos yacimientos, emergen patrones que refuerzan la interpretación de estas construcciones: su ubicación estratégica, la ausencia de objetos de prestigio y su uso orientado a la administración comunitaria aparecen como constantes.

Se plantea que estas edificaciones surgieron como respuesta a la necesidad de coordinar y organizar a poblaciones en crecimiento, sin que ello implicara necesariamente la consolidación de élites centralizadas.

El caso de Stăuceni-‘Holm’ demuestra que las megaestructuras desempeñaron un papel clave en la vida social y económica de los asentamientos, facilitando tanto la gestión de actividades colectivas como, tal vez, la emergencia de nuevas formas de liderazgo. Aunque en un poblado pequeño podrían parecer prescindibles, su presencia en numerosos sitios de la cultura Cucuteni-Trypillia revela un patrón recurrente y constituye la evidencia material más sólida de formas tempranas de gobierno colectivo en la prehistoria europea.