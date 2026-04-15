Un problema del ritmo cardíaco silencioso podría triplicar el riesgo de insuficiencia cardíaca en personas mayores

MIÉRCOLES, 15 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Las personas con un trastorno común del ritmo cardíaco tienen un riesgo triplicado de insuficiencia cardíaca, incluso si no presentan síntomas, según un nuevo estudio.

Los pacientes cuya fibrilación auricular silenciosa fue detectada durante un cribado de salud tenían casi 3,2 veces más probabilidades de sufrir insuficiencia cardíaca, informaron los investigadores en una reunión de la Asociación Europea de Ritmo Cardíaco.

Este conocimiento puede ayudar a los médicos a encontrar y tratar la insuficiencia cardíaca (IC) en personas con fibrilación auricular (FA), una condición en la que las cámaras superiores del corazón tiemblan durante el latido.

"La IC y la FA tienen una relación bidireccional y aceleran la progresión mutua, por lo que es importante identificar y tratar la IC temprano en pacientes con FA", dijo la investigadora principal , la Dra. Gina Sado, cardióloga y estudiante de doctorado en el Hospital Danderyd de Estocolmo, Suecia, en un comunicado de prensa.

El ictus es la preocupación más grave entre las personas con fibrilación auricular. La sangre puede acumularse y coagular en las cámaras superiores temblorosas --las aurículas-- y si ese coágulo sale del corazón y llega al cerebro, puede provocar un ictus.

Pero la fibrilación auricular también está asociada con insuficiencia cardíaca, una condición en la que el corazón no puede bombear la sangre lo suficientemente bien para satisfacer las necesidades del cuerpo, señalaron los investigadores.

"La IC ha sido bien estudiada en pacientes con FA clínicamente conocida, pero se sabe poco sobre la incidencia y el momento en que se detecta la FA durante el cribado", explicó Sado.

Para el nuevo estudio, los investigadores asignaron aleatoriamente a un grupo de pacientes de 75 y 76 años para realizar un ECG cardíaco que puede detectar la presencia de fibrilación auricular. Otros no recibieron el escaneo y se usaron como grupo de control.

El estudio se llevó a cabo en dos rondas:

En la primera oleada, más de 6.800 personas fueron evaluadas y 252 diagnosticadas con fibrilación auricular. En la segunda oleada, más de 6.600 personas fueron evaluadas y 152 diagnosticadas con fibrilación auricular.

Durante el seguimiento de cinco a siete años, el 23% de los pacientes con fibrilación auricular del primer grupo y el 20% del segundo grupo fueron diagnosticados posteriormente con insuficiencia cardíaca.

En general, las personas diagnosticadas con fibrilación auricular tenían entre 2,9 y 3,2 veces más probabilidades de desarrollar insuficiencia cardíaca en comparación con aquellas sin el trastorno del ritmo cardíaco, concluyeron los investigadores.

Cabe destacar que la insuficiencia cardíaca se diagnosticó temprano en estos pacientes, dentro de los seis meses posteriores a la detección de su fibrilación auricular, señalaron los investigadores.

"En individuos con FA detectada mediante cribado, el riesgo de desarrollar IC era triplicado que en los participantes sin FA y comparable al de pacientes con FA clínicamente conocida", dijo Sado. "Estos hallazgos sugieren que la FA asintomática no es una condición benigna y ponen de manifiesto la necesidad de una detección temprana tanto de la FA como de la IC."

Los investigadores presentaron estos hallazgos el lunes en la reunión de la Asociación Europea de Ritmo Cardíaco, que tuvo lugar en París.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre la fibrilación auricular.

FUENTE: Asociación Europea de Ritmo Cardíaco, comunicado de prensa, 13 de abril de 2026