El impactante cambio de Manuela Viale para su nuevo proyecto: “Nunca deja de ser fuerte verme en estas fotos”

Manuela Viale sorprende con un cambio de look impactante para la película argentina 'Instante', donde interpreta a una paciente oncológica

Manuela Viale sorprendió a sus seguidores con una serie de imágenes tan íntimas como contundentes. En su cuenta de Instagram, la actriz compartió fotos en las que se la ve caracterizada como si estuviera completamente calva, un impactante recurso de maquillaje que no pasó inadvertido y que está directamente vinculado a su nuevo proyecto cinematográfico. Junto a las postales, la mediohermana de Juana y Nacho Viale escribió una frase breve, pero cargada de emoción: “Nunca deja de ser fuerte verme en estas fotos de INSTANTE”. El mensaje, acompañado por el anuncio del estreno de la película para el próximo 23 de abril, funcionó como una ventana a una experiencia artística intensa y profundamente movilizante.

Las imágenes la muestran en distintos momentos de esa caracterización. En una de ellas aparece de frente, con un buzo blanco, el efecto de calvicie logrado mediante maquillaje y la mirada fija a cámara. En otra, recostada y con un abrigo sobre los hombros, vuelve a exhibir esa transformación estética que asumió para componer a su personaje. No se trata solo de un cambio visual: detrás de ese trabajo hay una apuesta interpretativa fuerte, atravesada por el dolor, la entrega y la construcción de una historia emocionalmente exigente, donde Manuela encarnará el rol de una paciente oncológica.

La caracterización de Manuela Viale con efecto calvo mediante maquillaje busca mostrar la transformación física y emocional de su personaje

El proyecto en cuestión es Instante, una película argentina que llegará a los cines el 23 de abril y que promete conmover al público con una trama centrada en los vínculos humanos, el amor, la pérdida y las segundas oportunidades. Dirigida por Daniel Silveira, Pablo Bustos y Álvaro Galarza Lima, la cinta propone una mirada íntima sobre esos momentos bisagra que alteran para siempre el rumbo de una vida. En ese marco, la caracterización de Manuela Viale no aparece como un golpe de efecto aislado, sino como parte de una historia que pone el cuerpo y las emociones al límite.

La actriz encabeza el elenco junto a Pablo Yotich, Magui Bravi y Alejandro Fiore, en un relato coral que entrelaza dos historias cruzadas por diagnósticos, despedidas, tratamientos y nuevas oportunidades. Según se conoció en la información difundida sobre el film, los personajes deben enfrentarse a situaciones que los obligan a transformarse. Y en ese universo, el rol de Viale parece quedar marcado por una experiencia física y emocional de gran intensidad, algo que ella misma dejó entrever al reconocer el impacto que todavía le produce volver a ver esas fotos.

'Instante', dirigida por Daniel Silveira, Pablo Bustos y Álvaro Galarza Lima, se filmó en La Plata y Madrid, reflejando una visión contemporánea sobre los vínculos humanos

Instante fue filmada en La Plata y, según trascendió, también en Madrid, y apuesta a una narración contemporánea sobre el modo en que el amor puede aparecer incluso en medio del sufrimiento. El guion fue escrito por Juan Paya, Nazareno Lavorato, la propia Manuela Viale y Pablo Yotich, otro dato que suma espesor al proyecto. La participación de la actriz también desde la escritura deja entrever un vínculo especialmente cercano con el material, como si no solo lo hubiera interpretado sino también ayudado a moldearlo desde su origen.

La película expone el lado más crudo de los vínculos humanos. Diagnósticos que sacuden, despedidas que duelen, terapias, decisiones extremas y nuevas oportunidades forman parte de una trama que busca poner el foco en esos instantes que cambian todo. Desde esa perspectiva, el trabajo de caracterización de Viale se vuelve todavía más significativo. No es simplemente una actriz que se animó a verse distinta: es una intérprete que decidió transformarse mediante el maquillaje para sumergirse de lleno en una historia donde el cuerpo también narra.

El elenco se completa con Juan Paya, Gabriel Almirón, Luly Drozdek, Selene Moscardi, Mosquito Sancineto, Nazareno Lavorato, Griselda Rappi, Belén Tassi, Charly Issa y Agustín Salas. Todos dan vida a personajes atravesados por situaciones límite, en una película que se propone conmover desde lo íntimo. La producción estuvo a cargo de Avanza Producciones y Che Contenidos, con apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.