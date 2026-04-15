América Latina

Gabriel Gurméndez alertó que Uruguay podría quedar expuesto a redes ligadas a Hezbollah e Irán: “Hay que tomar en cuenta estas amenazas”

El diputado por el Partido Colorado advirtió sobre la posibilidad de que el país sea utilizado como plataforma logística para operaciones terroristas y pidió fortalecer los mecanismos de prevención e inteligencia

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El diputado y representante nacional por Maldonado Gabriel Gurméndez, del Partido Colorado, durante una rueda de prensa (EFE/ Alejandro Prieto/Archivo)
El diputado y representante nacional por Maldonado Gabriel Gurméndez, del Partido Colorado, durante una rueda de prensa (EFE/ Alejandro Prieto/Archivo)

La preocupación por la expansión de redes vinculadas a Hezbollah y la influencia del régimen iraní en América Latina volvió a instalarse en la agenda de seguridad uruguaya.

Tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro en Venezuela, tradicional aliado y refugio de intereses terroristas en la región, y la escalada bélica en Medio Oriente, legisladores y expertos de seguridad en Montevideo alertaron sobre la posibilidad de que Uruguay se convierta en una nueva plataforma logística o financiera para operaciones de grupos vinculados a Teherán y el Líbano.

El diputado y representante nacional por Maldonado Gabriel Gurméndez, del Partido Colorado, advirtió que el actual escenario regional implica un “nivel de alerta y riesgo mucho mayor” para Uruguay y los países vecinos.

Resulta una hipótesis de riesgo evidente que Uruguay tiene que analizar en este contexto en que Venezuela, a partir de la caída de Maduro, deja de ser un lugar de amparo para la presencia iraní o de Hezbollah”, alertó Gurméndez en conversación con Infobae.

Sostuvo que la migración de estas redes podría aprovechar vulnerabilidades locales y que no se puede descartar el uso del país como plataforma logística o financiera para acciones clandestinas.

Mi preocupación principal es que Uruguay no esté tomando las medidas de prevención y que no esté siendo omiso ante estos hechos del nuevo escenario geopolítico”, subrayó.

El diputado por el Partido Colorado advirtió sobre la posibilidad de que el país sea utilizado como plataforma logística para operaciones terroristas y pidió fortalecer los mecanismos de prevención e inteligencia (EFE/Raúl Martínez)
El diputado por el Partido Colorado advirtió sobre la posibilidad de que el país sea utilizado como plataforma logística para operaciones terroristas y pidió fortalecer los mecanismos de prevención e inteligencia (EFE/Raúl Martínez)

Gurméndez elevó una carta a la Comisión Especial de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, presidida por la senadora Graciela Bianchi, en la que pide que la próxima comparecencia del secretario de Inteligencia Estratégica, Mario Layera, ante el Parlamento incluya respuestas sobre estas amenazas y sobre los mecanismos de prevención, monitoreo e intercambio de información internacional.

La carta solicita información sobre la posible utilización de Uruguay como base para actividades logísticas, financieras o de apoyo a redes iraníes, y sobre protocolos para proteger infraestructuras estratégicas y sedes diplomáticas.

Gurméndez situó su advertencia en el nuevo posicionamiento regional de Argentina, que en los últimos meses profundizó su acercamiento estratégico con Estados Unidos e Israel y avanzó con la declaración de la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista.

A su juicio, esa redefinición diplomática elevó el nivel de exposición para todo el Cono Sur, especialmente para países estrechamente conectados como Uruguay.

El legislador señaló que el endurecimiento de Buenos Aires frente a Teherán ya generó roces diplomáticos y obligó a mirar el escenario con una lógica regional.

Ha habido incidentes diplomáticos fuertes entre los países a partir del alineamiento de Milei y de la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista”, sostuvo.

AmCham Summit 2026 - Javier Milei
El gobierno de Jabier Milei declaró a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista (Jaime Olivos)

Sin embargo, dijo que la principal alerta surge de la memoria histórica compartida entre ambos países. Para explicar por qué insiste en este punto, recordó el antecedente del Atentado a la AMIA, el ataque terrorista contra la mutual judía de Buenos Aires en 1994.

En ese sentido, subrayó que durante la investigación de aquel atentado existieron sospechas sobre un posible uso de Uruguay como base de operaciones de algunos de los agentes involucrados.

El legislador también destacó la amenaza de las campañas de desinformación y manipulación política atribuidas a Rusia, que ya han sido objeto de denuncia en Argentina.

“Las operaciones de desinformación rusas han sido denunciadas a nivel global desde hace mucho tiempo y hoy está pasando en Argentina. Lo que pasa en la Argentina puede pasar en Uruguay”, alertó en conversación con este medio.

Gurméndez manifestó su preocupación por la reciente decisión del gobierno uruguayo de restablecer la señal de RT, el canal internacional ruso, en plataformas de streaming, justo cuando la comunidad internacional debate el papel de los medios estatales rusos en la manipulación informativa.

Gurméndez manifestó su preocupación por la reciente decisión del gobierno uruguayo de restablecer la señal de RT (REUTERS/Dado Ruvic)
Gurméndez manifestó su preocupación por la reciente decisión del gobierno uruguayo de restablecer la señal de RT (REUTERS/Dado Ruvic)

“Me preocupa que nuestra inteligencia realmente prevenga para los uruguayos estas interferencias a su vida democrática y, fundamentalmente, conocer de las autoridades si es un tema que está presente en los planes de la inteligencia nacional”, sostuvo.

Durante su gestión al frente a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) y tras el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, Gurméndez había ordenado suspender la emisión de RT.

Son señales inoportunas que esto haya ocurrido, que nos hacen pensar que quizá estas amenazas no estén siendo bien evaluadas por nuestra inteligencia”, opinó.

En la misiva remitida a la comisión parlamentaria, Gurméndez también advirtió sobre el posible “efecto desplazamiento” del narcotráfico tras el refuerzo de los controles en Brasil y la región.

El legislador pidió explicaciones a la Secretaría de Inteligencia sobre mecanismos de anticipación y monitoreo ante una eventual mudanza de operaciones logísticas y financieras del crimen organizado hacia Uruguay, así como detalles sobre la cooperación internacional y la vigilancia de fronteras.

Gabriel Gurméndez
Durante su gestión al frente a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) y tras el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, Gurméndez había ordenado suspender la emisión de RT

Además, subrayó la importancia de la supervisión parlamentaria, la memoria histórica y la cooperación internacional para proteger la democracia uruguaya.

Mi objetivo es excitar a nuestra inteligencia a que tome en cuenta estas amenazas para nuestro funcionamiento democrático y republicano”, concluyó.

El representante nacional por Maldonado remarcó que Uruguay debe actuar con responsabilidad y prevención frente a riesgos globales, y que la próxima comparecencia de Layera ante la Comisión debe ser una instancia de control efectivo y transparencia institucional.

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