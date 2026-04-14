El impacto del desayuno en el colesterol: qué alimentos elegir y cuáles conviene evitar, según los especialistas

Un desayuno equilibrado debe incluir proteínas magras, grasas insaturadas y carbohidratos complejos para mantener estables los niveles de glucosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desayuno influye de forma directa en la salud cardiovascular. La elección de alimentos adecuados puede ayudar a reducir el colesterol LDL y proteger el corazón, mientras que las opciones ultraprocesadas o ricas en azúcares y grasas saturadas incrementan el riesgo de enfermedades cardíacas. Un metaanálisis internacional que analizó datos de casi 2,4 millones de personas concluyó que quienes desayunan de forma regular presentan menor riesgo de obesidad, hipertensión y eventos cardíacos.

El desayuno ofrece una oportunidad clave para incorporar fibra, grasas saludables y nutrientes esenciales desde la primera comida del día. El cardiológo Francesco Lo Monaco, fundador y director médico de la Clínica Nacional del Corazón del Reino Unido y autor de Heart Saviour detalló en diálogo con The Telegraph que la calidad nutricional del desayuno es más importante que el simple hecho de desayunar: iniciar el día con las proporciones adecuadas de fibra y grasas saludables contribuye a mantener un metabolismo estable y reduce los picos de glucosa.

El colesterol LDL, conocido como “malo”, favorece la acumulación de placas en las arterias y aumenta el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. El HDL, o “bueno”, ayuda a eliminar ese exceso y protege el sistema cardiovascular. La elección del desayuno puede inclinar la balanza hacia uno u otro perfil lipídico.

¿Por qué el desayuno es clave para el colesterol y la salud cardiovascular?

Elegir fruta entera en el desayuno proporciona antioxidantes y ayuda a regular la absorción de azúcares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica respalda que saltarse el desayuno está asociado con niveles elevados de colesterol y mayor riesgo de enfermedades del corazón. Según la Fundación Española del Corazón, los alimentos elegidos en la primera comida del día pueden modular los valores de LDL y HDL, así como la presión arterial y otros factores de riesgo.

Los expertos insisten en que el desayuno ideal para el corazón debe evitar las grasas saturadas y los azúcares simples, priorizando fibra, antioxidantes y grasas insaturadas. El consumo de cereales integrales, frutas frescas y proteínas magras ayuda a reducir el colesterol y mantener la elasticidad de las arterias, mientras que los ultraprocesados pueden tener el efecto contrario.

Los peores desayunos para el colesterol: qué evitar y por qué

Los croissants y la bollería industrial suelen contener grasas trans y harinas refinadas, que elevan el colesterol LDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cereales azucarados y ultraprocesados. Los copos de maíz con azúcar, miel y nueces resultan atractivos, pero tienen un impacto negativo en la salud cardiovascular debido a su alto contenido de azúcar y bajo aporte de fibra. El Dr. Lo Monaco advierte que estos cereales aumentan el colesterol LDL y los triglicéridos, además de favorecer la resistencia a la insulina y un perfil lipídico poco saludable. Sándwich de tocino o carnes procesadas. El tocino y las carnes curadas combinan grasas saturadas, nitratos y sodio, factores que incrementan el riesgo de enfermedad cardíaca. Sasha Watkins, dietista y jefa de salud de Mindful Chef, destaca que el pan blanco utilizado en estos sándwiches aporta escasa fibra, potenciando el efecto nocivo sobre el colesterol. “Full English Breakfast”. Este desayuno tradicional británico, compuesto por tocino, salchichas, huevos y frituras, eleva el colesterol LDL y la presión arterial, debido a la gran cantidad de grasas saturadas y sodio. El modo de preparación (aceites, mantequilla) agrava el perfil lipídico. Croissants y bollería industrial. Elaborados con harinas refinadas, manteca y, en muchos casos, grasas trans, los croissants y pasteles elevan el colesterol LDL y disminuyen el HDL. Los rellenos dulces y la combinación con mermeladas o chocolate añaden más azúcares y grasas, potenciando el riesgo. Jugo de frutas. Aunque parezcan saludables, los jugos de frutas contienen muy poca fibra y mucha fructosa, lo que genera picos de glucosa y puede contribuir al desarrollo de hígado graso y aumento de triglicéridos. El Dr. Lo Monaco señala que, al eliminar la fibra, el impacto negativo sobre el colesterol y el metabolismo es mayor.

Desayunos recomendados para reducir el colesterol

El yogur griego entero, acompañado de frutos rojos, semillas y avena puede ser una opción cardiosaludable cuando se consume con moderación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avena. La avena es fuente de betaglucano, una fibra soluble que, según la Fundación Británica del Corazón, ayuda a reducir la absorción de colesterol en el intestino. Un tazón estándar aporta cerca de 1,4 g de betaglucanos; la recomendación es consumir de dos a tres porciones de avena o cebada al día. Se aconseja evitar avena instantánea y preferir la tradicional, ya que la primera suele contener azúcares añadidos. Sándwich de salmón ahumado o palta en pan integral. El salmón ahumado es rico en omega-3 que eleva el HDL y disminuye los triglicéridos. El Dr. Lo Monaco recomienda acompañarlo con pan de trigo sarraceno. Como alternativa vegetariana, la tostada de palta aporta grasas monoinsaturadas y fibra, potenciando el efecto protector sobre el colesterol. Tortilla de verduras y huevos cocidos. Los huevos, en su versión hervida o en tortilla con vegetales, ofrecen proteína magra y fibra, sin el exceso de grasas saturadas que aportan las frituras. Incorporar champiñones, tomates y espinacas suma antioxidantes y micronutrientes beneficiosos. Preparar la tortilla con aceite de oliva y limitar el uso de mantequilla o quesos grasos es clave. Yogur griego natural con frutos rojos, semillas o frutos secos. El yogur griego entero contiene probióticos y proteínas de calidad. Aunque tiene grasas saturadas, estudios recientes muestran un efecto neutro o beneficioso sobre el colesterol, siempre que se consuma con moderación. Añadir frutos rojos, semillas de chía o nueces incrementa el aporte de omega-3, polifenoles y fibra. Fruta entera. Consumir la fruta en su estado natural asegura la presencia de fibra y antioxidantes y evita los picos de glucosa asociados al zumo. Las frutas frescas sacian y favorecen una mejor regulación del colesterol y el metabolismo, según la Fundación Española del Corazón.

Alimentos funcionales y estrategias para un desayuno cardiosaludable

Incorporar frutos secos naturales en el desayuno aporta grasas insaturadas, fibra y antioxidantes, contribuyendo a reducir el colesterol y mejorar la salud cardiovascular según especialistas en nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sustituir las grasas saturadas (mantequilla, manteca, ghee) por grasas insaturadas como el aceite de oliva, de girasol o de coco forma parte de las recomendaciones clave de la Fundación Británica del Corazón. Incluir frutos secos y semillas naturales, sin sal ni azúcar añadida, refuerza el aporte de grasas saludables y fibra.

Las legumbres, como porotos y lentejas, pueden integrarse en el desayuno como fuente de proteína vegetal y fibra soluble. Planificar desayunos equilibrados, preparar pudin de chía, wraps de huevo y vegetales, o parfaits de yogur y frutas permite mantener la variedad y facilitar la adherencia a largo plazo.

La clave está en elegir ingredientes frescos, limitar los ultraprocesados y moderar el consumo de lácteos enteros y carnes procesadas, priorizando la fibra, las grasas insaturadas y los antioxidantes.

El rol del control médico y la dieta en el manejo del colesterol

Planificar desayunos cardiosaludables y variados facilita la adherencia a largo plazo y reduce el riesgo de enfermedades crónicas (Europa Press)

Aunque una alimentación equilibrada y un desayuno saludable son pilares para el control del colesterol, expertos de instituciones como la Fundación Española del Corazón y la Fundación Británica del Corazón recuerdan que el efecto de la dieta puede variar entre individuos y que, en algunos casos, serán necesarios medicamentos para reducir el riesgo cardiovascular. La adherencia a controles médicos y la personalización de las recomendaciones son fundamentales para lograr resultados sostenibles y proteger la salud del corazón.