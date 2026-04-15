La curiosa aclaración que debió hacer Juan Musso por sus dichos tras la clasificación del Atlético de Madrid ante el Barcelona

El momento del choque: el rostro de Fermín López y el botín del arquero argentino Juan Musso (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El Atlético de Madrid se clasificó a semifinales de la Champions League tras eliminar al Barcelona por 3 a 2 en el global. El cotejo de vuelta quedó marcado por las grandes atajadas de Juan Musso y por la jugada que reclamó toda la delegación blaugrana: el impacto del botín del arquero en el rostro de Fermín López. El episodio generó un amplio debate en medios y redes sobre la posibilidad de penal, y llevó al argentino a explicar públicamente su postura.

Tras la repercusión del incidente, Juan Musso descartó que la acción fuera intencional y rechazó que mereciera sanción. El portero de la selección argentina aseguró que fue un “movimiento natural” para cubrir el arco y expresó su pesar hacia Fermín López. “¿Cómo va a ser penal? De ninguna manera. Me dolió a mí porque se chocó con mi pie. Hago el movimiento natural para intentar cubrir el arco”, enfatizó. Su expresión “me dolió a mí” provocó otra controversia en redes, lo que lo obligó a aclararla en su cuenta de Instagram.

La reacción de Musso en redes

En Instagram, el argentino reiteró sus argumentos y explicó la expresión “Me dolió a mí”, señalando que no minimiza el golpe sufrido por el futbolista del Barcelona.

“Me dolió a mí. Expresión muy usada en Argentina para referirse a cuando uno lo siente y empatiza con el otro. De ninguna manera puede interpretarse como que me dolió realmente el golpe en el pie, como lo quisieron interpretar algunos... Me disculpé con Fermín tanto dentro como fuera del campo, porque en mi movimiento natural para cubrir el arco chocamos y salió herido”, escribió Musso, de 31 años.

El posteo de Musso en las redes sociales

La jugada fue motivo de discusión entre periodistas y expertos en arbitraje. El periodista Moisés Llorens le trasladó a Musso los reclamos de especialistas que consideraban que debió sancionarse penal a favor del Barcelona. El guardameta replicó: “Estoy escuchando que lo estás comentando vos…”, reafirmando su postura.

En el plano deportivo, la actuación de Musso fue clave. Durante el partido, realizó 14 atajadas determinantes que sostuvieron al Atlético bajo presión. El capitán Koke lo elogió después de la clasificación: “Ha hecho un partidazo”. El pase a semifinales consolidó al arquero como figura, a pesar de que habitualmente es suplente de Jan Oblak. Además, reforzó su posición en la pelea por un lugar en la lista de la selección argentina para disputar el Mundial 2026. Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli asoman con las plazas aseguradas en la lucha por el arco. El tercer cupo quedaría para Musso.

Musso y una de sus 14 atajadas frente al conjunto blaugrana (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Musso cerró la polémica reiterando su empatía con Fermín López y destacando que su accionar surgió del intento de proteger su arco, lamentando las consecuencias del impacto. La foto de ese instante se transformó en una de las imágenes más virales de esta fase de la Champions.

Atlético se medirá ante el Arsenal por un lugar en la final. Del otro lado de la llave, habrá choque de titanes: el PSG, vigente campeón, se probará ante el Bayern Múnich, que eliminó al Real Madrid en un cruce de alta intensidad.