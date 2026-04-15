River Plate buscará treparse a la cima de su zona en la Copa Sudamericana ante Carabobo: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Carabobo, correspondiente a la fecha 2 del Grupo H de la Copa Sudamericana.

El Millonario y el Granate se verán las caras este miércoles 15 de abril, desde las 21.30, en el estadio Monumental. El árbitro principal será Kevin Ortega, mientras que sus asistentes serán Michael Orué y Stephen Atoche. El encargado del VAR será Carlos Orbe y el del AVAR será Byron Romero.

El Millonario llega al partido frente al conjunto venezolano en un buen momento, ya que no perdió desde la asunción de Coudet como entrenador y suma cinco triunfos y un empate. El equipo viene de lograr una victoria relevante por 2 a 0 ante Racing en Avellaneda, resultado que le permitió acariciar los octavos de final del Torneo Apertura. Con 26 puntos, ocupa el segundo puesto tanto en la Zona B como en la tabla anual. A pesar de las rotaciones, River está obligado a ganar para alcanzar el primer lugar del grupo, luego de haber igualado 1 a 1 en su debut en Santa Cruz de la Sierra ante Blooming, encuentro en el que jugó con un hombre menos durante casi todo el partido.

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