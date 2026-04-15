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River Plate buscará treparse a la cima de su zona en la Copa Sudamericana ante Carabobo: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará hacerse fuerte en su casa ante el conjunto venezolano. Desde las 21.30, por ESPN

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El partido se podrá ver a través del canal ESPN o la plataforma de streaming Disney+

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21.30

• Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Miami (Estados Unidos): 20:30

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 19:30

• México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 18:30

• España: 2:30 (jueves 16 de abril)

10:30 hsHoy

¿Cómo llega River Plate?

El Millonario llega al partido frente al conjunto venezolano en un buen momento, ya que no perdió desde la asunción de Coudet como entrenador y suma cinco triunfos y un empate. El equipo viene de lograr una victoria relevante por 2 a 0 ante Racing en Avellaneda, resultado que le permitió acariciar los octavos de final del Torneo Apertura. Con 26 puntos, ocupa el segundo puesto tanto en la Zona B como en la tabla anual. A pesar de las rotaciones, River está obligado a ganar para alcanzar el primer lugar del grupo, luego de haber igualado 1 a 1 en su debut en Santa Cruz de la Sierra ante Blooming, encuentro en el que jugó con un hombre menos durante casi todo el partido.

10:00 hsHoy

Probables formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella o Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre o Maximiliano Salas y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Tortolero; Joshuan Berríos, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

09:51 hsHoy

El Millonario y el Granate se verán las caras este miércoles 15 de abril, desde las 21.30, en el estadio Monumental. El árbitro principal será Kevin Ortega, mientras que sus asistentes serán Michael Orué y Stephen Atoche. El encargado del VAR será Carlos Orbe y el del AVAR será Byron Romero.

09:40 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Carabobo, correspondiente a la fecha 2 del Grupo H de la Copa Sudamericana.

Imagen dividida: A la izquierda, futbolistas de River Plate se abrazan; a la derecha, jugadores de Carabobo FC con camisetas azules festejan, uno saca la lengua y señala
River Plate recibirá a Carabobo por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana

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