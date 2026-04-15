River Plate buscará treparse a la cima de su zona en la Copa Sudamericana ante Carabobo: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través del canal ESPN o la plataforma de streaming Disney+
• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21.30
• Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Miami (Estados Unidos): 20:30
• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 19:30
• México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 18:30
• España: 2:30 (jueves 16 de abril)
¿Cómo llega River Plate?
El Millonario llega al partido frente al conjunto venezolano en un buen momento, ya que no perdió desde la asunción de Coudet como entrenador y suma cinco triunfos y un empate. El equipo viene de lograr una victoria relevante por 2 a 0 ante Racing en Avellaneda, resultado que le permitió acariciar los octavos de final del Torneo Apertura. Con 26 puntos, ocupa el segundo puesto tanto en la Zona B como en la tabla anual. A pesar de las rotaciones, River está obligado a ganar para alcanzar el primer lugar del grupo, luego de haber igualado 1 a 1 en su debut en Santa Cruz de la Sierra ante Blooming, encuentro en el que jugó con un hombre menos durante casi todo el partido.
Probables formaciones:
River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella o Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre o Maximiliano Salas y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Tortolero; Joshuan Berríos, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.
El Millonario y el Granate se verán las caras este miércoles 15 de abril, desde las 21.30, en el estadio Monumental. El árbitro principal será Kevin Ortega, mientras que sus asistentes serán Michael Orué y Stephen Atoche. El encargado del VAR será Carlos Orbe y el del AVAR será Byron Romero.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Carabobo, correspondiente a la fecha 2 del Grupo H de la Copa Sudamericana.