Salud

Un virus triplica el riesgo de EM, según un estudio.

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MIÉRCOLES, 15 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Una infección por el virus de Epstein-Barr que provoca mononucleosis parece triplicar el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple en algún día, según un nuevo estudio.

El virus de Epstein Barr, perteneciente a la familia de los virus del herpes, es la causa más común de mononucleosis infecciosa, según los investigadores.

Ahora, parece que podría aumentar el riesgo de enfermedad cerebral degenerativa en EM, según hallazgos publicados recientemente en Neurology Open Access.

"Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de investigar más sobre formas de prevenir la infección con el virus de Epstein-Barr", dijo la investigadora principal Jennifer St. Sauver, epidemióloga de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.

"Prevenir estas infecciones podría reducir la carga global de la EM", dijo St. Sauver en un comunicado de prensa. "Aunque la EM es relativamente rara, conlleva riesgos de discapacidad significativa y altos costes de tratamiento, y suele desarrollarse cuando las personas están en su mejor etapa de trabajo y crianza de familias."

Para el estudio, los investigadores analizaron más de dos décadas de registros sanitarios para encontrar personas que dieron positivo en el virus de Epstein-Barr y mononucleosis infecciosa, identificando a 4.721 pacientes.

El equipo comparó a cada persona con otras tres personas de la misma edad y sexo que nunca tuvieron mononucleosis, para ver si había diferencias en las tasas de EM.

Durante un promedio de ocho años de seguimiento, ocho personas con mononucleosis desarrollaron EM, o aproximadamente un 0,17%.

En comparación, 10 personas que nunca tuvieron mononucleosis desarrollaron EM, pero su grupo más grande significaba que representaban solo el 0,07%.

En total, las personas que habían tenido mononucleosis tenían un poco más de tres veces más probabilidades de desarrollar EM, según los resultados.

"La mononucleosis es una enfermedad relativamente poco común, pero desarrollar estrategias para prevenir la infección con el virus que causa esta enfermedad podría ayudarnos a reducir el número de casos de EM en el futuro", dijo St. Sauver.

Estos resultados están en línea con otros estudios que han vinculado el virus de Epstein-Barr o la mononucleosis con la EM, según los investigadores.

Los investigadores no pudieron explicar por qué la mononucleosis causada por Epstein-Barr podría aumentar el riesgo de EM.

También señalaron que su estudio no demuestra una relación de causa y efecto entre la mononucleosis y la esclerosis múltiple, sino que solo muestra una asociación.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la mononucleosis.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, 1 de abril de 2026

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