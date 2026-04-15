La tajante reacción de Griselda Siciliani cuando le preguntaron por una reconciliación con Luciano Castro

Griselda SIciliani reaccionó cuando le sugirieron una posible reconciliación con Luciano Castro

La actriz Griselda Siciliani fue abordada por una cronista de Los Profesionales, el programa de El Nueve que conduce Florencia de la V. Allí, le consultaron por una eventual reconciliación con Luciano Castro, y su respuesta fue rotunda: “No, no, no, no. No. Pero estoy muy bien. Muy bien”. Además, anticipó que vive una etapa de plenitud, atravesada por el próximo estreno de la última temporada de Envidiosa y una celebración familiar en Italia.

De esta manera, Griselda Siciliani negó de forma rotunda cualquier posibilidad de retomar su relación con Luciano Castro y afirmó que su presente personal y profesional es pleno e independiente. Según sus palabras, lleva un largo tiempo separada y tiene buenos deseos para su expareja, pero su foco actual está en nuevos proyectos y en compartir tiempo con su familia.

Ante la pregunta si su corazón está bien, la actriz de Envidiosa, con absoluta seguridad, pero con incomodidad por el tenor de las preguntas, reiteró: “Estoy muy bien, sí, muy bien”.

Por último, la pregunta fue si continuaba hablando con Castro, con quien fue pareja y se separó a principios de año luego de la difusión de un audio donde el actor seducía a una camarera y actriz en España. Aquí también la respuesta fue que “no, no, no, no. Lo mejor siempre. Pero bueno, estamos separados ya hace un tiempo largo, así que...”. Como para finalizar, la cronista inquirió si la puerta entre ambos se había cerrado. Siciliani, ya molesta por tener que hablar de temas tan íntimos, sólo dijo “Sí, yo no hablo de esas cosas”.

Se viene la cuarta y última temporada de Envidiosa para Griselda Siciliani

Envidiosa: estreno de la última temporada

En un terreno mucho más amable para sus intereses, la actriz hizo referencia al regreso de Envidiosa, la serie creada por Adrián Suar, cuya cuarta y última temporada tendrá su estreno global el 29 de abril de 2026. Estos nuevos diez episodios significarán la despedida definitiva del personaje central, Vicky.

El guion, a cargo de Carolina Aguirre, desarrollará la historia de Vicky en convivencia con Matías (Esteban Lamothe) y Bruno, el hijo de nueve años de Matías, mientras la llegada de la madre del niño, Nora, y el retorno de Nicolás (Benjamín Vicuña) con una propuesta profesional reavivan antiguos vínculos y dilemas. La narrativa de los episodios girará en torno a los desafíos de la madurez, las complejas relaciones familiares y la reinvención personal.

El elenco de Envidiosa reúne figuras como Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati y Lorena Vega, además de participaciones especiales. Daniel Barone y Alejandro Ibáñez dirigen la serie, que se mantiene fiel a su identidad visual y musical, con la partitura de Juan Blas Caballero acompañando la despedida.

La actriz Griselda Siciliani y su hermana Paulina posan sonrientes frente a una tienda en Sicilia durante sus vacaciones en Italia

El viaje de Griselda Siciliani a Italia

A la par de sus proyectos en televisión, Griselda Siciliani celebró sus 47 años con un viaje por Sicilia y Calabria en compañía de su hermana Paulina. La actriz compartió imágenes y relatos en redes sociales que reflejaron el carácter relajado del festejo. “Vieron la película ‘Comer, Rezar, Amar’? Bueno, esto sería más bien ‘Comer, comer, comer’ peliculón. Sicilia y un poquito de Calabria”, expresó.

La protagonista describió un recorrido centrado en la gastronomía, los paisajes y los pequeños placeres cotidianos: desayunos en terrazas, jornadas en la playa, paseos urbanos y visitas a lugares destacados como Bar Vitelli, todo en compañía de su hermana. Familiares y seguidores celebraron a distancia, y Leticia Siciliani sumó un mensaje humorístico: “Mis hermanas son un afano”.

La vuelta de Envidiosa y las vacaciones familiares señalan una etapa de cierre y transformación para Siciliani. Este presente la muestra eligiendo cómo construir sus afectos y proyectos, tanto en la ficción como en la vida real.