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Sofía Gonet sorprendió al mostrar cómo era su primer curriculum: “Mentía, me da ganas de llorar”

La influencer compartió en redes sociales el documento que marcó sus inicios, revelando insólitas mentiras y momentos desopilantes de su paso por trabajos de todo tipo

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Sofía Gonet contó detalles inéditos de cómo era su primer curriculum

Desde su carisma en redes hasta su gracia en MasterChef Celebrity (Telefe), en los últimos meses Sofía Gonet vivió uno de los momentos de mayor éxito de su carrera. Sin embargo, previo a este presente, y mucho antes de que se convirtiera en influencer, la joven tuvo todo tipo de trabajos. Así las cosas, este miércoles, la modelo abrió el baul de los recuerdos y mostró su primer curriculum.

Fiel a su estilo, Gonet recurrió a las redes sociales para mostrar una antigua época de su vida. Con humor, la joven comenzó diciendo: “Ustedes pueden creer que mi exposición es absoluta. Hay muchas cosas que no se saben. ¿Qué le hace una raya más al tigre? La realidad es que una humillación, una cancelación más, no nos cambia. Y el día de hoy vamos a estar reaccionando a mi currículum vítae”.

Luego, Sofía se refirió a los trabajos que había tenido en su adolescencia y cómo había mentido en su curriculum para lograr destacar: “Sí, esta señorita que ven acá ha agarrado la pala en su vida. A simple vista es el currículum más choto que se haya visto. La única foto decente en la que no me estaba haciendo la pu... que tenía era esta. Estudios: primaria completa. Menos mal. Secundaria completa, analítico en trámite. Creo que en este momento estaba mintiendo y me faltaba rendir Física, Química y Matemática, y todavía no tenía el analítico”.

Sofía Gonet muestra su antiguo currículum y confiesa las mentiras que lo adornaban
Sofía Gonet muestra su antiguo currículum y confiesa las mentiras que lo adornaban

La joven continuó analizando cada apartado del documento y contrastando la información con sus verdaderos conocimientos: “Sigo mintiendo, porque dice: conocimientos avanzados en inglés. Mentira. Informática, conocimientos básicos. ¿A qué me refiero yo con eso? Bueno, no tengo ni idea cómo se usa Excel, pero de repente en un ranked te puedo salvar y puedo ir de midlane, puedo ir de ADC, puedo ir de soporte también. Para mí, informática, conocimientos básicos es: te puedo carrear en un ranked. No me hagas armarte un formulario de Excel”.

Así las cosas, Gonet se refirió a sus talentos en pastelería, los mismos que, tiempo después, la ayudarían a alcanzar la final de MasterChef Celebrity: “Pastelería en curso, porque por el macho todo. Yo tenía un novio que le gustaban mucho los postres, entonces, ¿qué dije para enamorarlo? Me meto a hacer pastelería. Obviamente, duré con el chico lo que un pedo en una canasta, entonces dejé, a la mie.... el currículum. lo repartí en donde sea, en locales de ropa, en locales de autos. Me acuerdo que una vez fui a una concesionaria que era todo, parecía una estafa piramidal absoluta. O sea, ¿de qué me servía pastelería? De nada”.

sofía gonet la reini
El pasado desconocido de Sofía Gonet: de moza a aspirante a pastelería por amor

Fiel a su estilo, la influencer fue sincera al hablar de su trabajo en equipo y su relación con sus compañeros: “Experiencia laboral. En estudios jurídicos seis meses duré. Seis. Obviamente, de moza y cajera, que me ha dado miles de anécdotas. Los nepo babies jamás podrán tener este CV. O sea, esta parte me destruye. Disponibilidad horaria preferentemente a la tarde. Ella creía que podía decidir sus horarios. Proactiva y con capacidad de formar parte de un equipo de trabajo. Que al día dos yo ya los... a todos mis compañeros de trabajo, porque no me aguanto a nadie, soy antisocial. Ella egoísta, buena presencia. No podré tener ningún talento, no podré tener ninguna habilidad, estoy cero capacitada, pero soy linda. Igual debo reconocer que siendo moza, supersimpática. Se me caían todos los cafés, pero supersimpática”.

Para cerrar, Sofía se refirió a sus habilidades e ironizó sobre sus talentos ante cada oportunidad laboral: “Chicos, y esta parte me da ganas de llorar. Ganas de aportar mis conocimientos y habilidades para apoyar el crecimiento de la empresa, emprendimiento. ¿De qué habilidades hablo? ¿De cuáles hablaba? ¿De cuáles habilidades hablaba? Me atrevo a decir que este currículum pasó por todos los comercios de zona oeste que se les ocurran”.

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