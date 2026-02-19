Ni todos los días ni a la misma hora: cada cuánto es normal ir al baño, según una experta

La frecuencia ideal de evacuación intestinal varía entre las personas, y Mayo Clinic descarta la existencia de un patrón universal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento del sistema digestivo suele estar rodeado de mitos y tabúes. Muchas personas se preocupan por no evacuar a diario o creen que existe un único patrón saludable, pero la realidad es mucho más amplia y personal.

La gastroenteróloga Xiao Jing Iris Wang, de Mayo Clinic, aclara las dudas más frecuentes sobre la evacuación intestinal, desmonta creencias populares y ofrece una guía práctica para reconocer señales de alerta y mantener el bienestar digestivo, según lo explicado en el pódcast Health Matters.

No existe una frecuencia universal para la evacuación intestinal

La gastroenteróloga reveló en el pódcast Health Matters que no existía una frecuencia universalmente normal para la evacuación intestinal: “Muchas personas creían que debían ir al baño una vez al día y siempre a la misma hora, pero ese no era el caso para todos. En realidad, el rango de normalidad era amplio y, si alguien no evacuaba una vez diaria, no representaba un problema, siempre que el cuerpo siguiera un patrón regular”.

La gastroenteróloga Xiao Jing Iris Wang aclara que la regularidad y la hidratación son claves para el bienestar digestivo según Mayo Clinic

Wang explicó que las heces se componen de restos de alimentos no absorbidos, enzimas, moco y bacterias intestinales. Incluso sin comer con regularidad, el intestino podía producir deposiciones porque las secreciones y residuos celulares mantenían activo el proceso digestivo.

Respecto a lo que constituía una deposición saludable, la especialista precisó: “Los únicos colores que me preocupan es el rojo brillante, el negro como alquitrán o el blanco grisáceo. Cualquier otro tono puede relacionarse con la dieta y raramente indicaba un problema”.

La forma y la consistencia también resultaban determinantes: “las heces deben ser suaves, formadas y fáciles de evacuar. No deberían requerir esfuerzo para salir y, después de evacuar, debía sentirse un vaciamiento completo”.

Si las heces aparecían fragmentadas, duras o tipo ‘bolitas’ —como las de conejo—, probablemente falte agua o fibra en la dieta.

La frecuencia, la regularidad y cuándo consultar

La forma y consistencia de las heces reflejan la salud digestiva, y se recomienda que sean suaves, formadas y fáciles de evacuar

La especialista de Mayo Clinic subrayó la variabilidad individual al referirse a la frecuencia de la evacuación intestinal. Indicó que, si una persona evacuaba cada dos días o incluso dos veces por semana y ese siempre había sido su patrón, no existía motivo de preocupación.

Sin embargo, advirtió que un cambio repentino en el hábito —como evacuar menos de tres veces por semana o más de tres veces al día— justificaba la consulta médica.

Entre los factores que alteraban el ritmo intestinal, la experta señaló el estrés, los viajes, la deshidratación y una dieta baja en fibra como causas frecuentes de estreñimiento.

Explicó que los aeropuertos constituían uno de los principales escenarios para el estreñimiento, debido a la ruptura de la rutina, el ambiente seco y la tendencia a reducir la ingesta de líquidos para evitar interrupciones frecuentes. Además, mencionó que la disfunción del suelo pélvico podía dificultar la evacuación.

Consejos prácticos para mantener la regularidad

Consejos como mantener una adecuada hidratación, comer frutas ricas en fibra y usar reposapiés ayudan a evitar el estreñimiento y mejorar los hábitos intestinales

La gastroenteróloga recomendó priorizar la hidratación, utilizando el color de la orina como referencia: un tono amarillo claro indicaba un nivel adecuado. Sugería incorporar frutas como kiwis o ciruelas, igual de eficaces que los suplementos de fibra en casos de estreñimiento.

Wang indicó que los enemas eran apropiados en caso de impactación fecal, los cuales suelen actuar en un lapso de 20 a 30 minutos y su uso ocasional se consideraba seguro. Sin embargo, desaconseja forzar la evacuación, recomendando evitar el esfuerzo y el pujo excesivo. Señalaba que lo ideal era que el cuerpo evacuara de manera espontánea.

Entre los métodos sencillos, sugería respirar profundo, relajar los músculos del suelo pélvico y utilizar un reposapiés para elevar las rodillas, favoreciendo el ángulo natural del recto.

La especialista aclaraba que no se necesitaba una marca específica de reposapiés: cualquier banco pequeño era suficiente, y dos reposapiés podían ser más efectivos con inodoros altos. También recomendó no permanecer sentado en el inodoro más de 20 o 30 minutos; si la evacuación no ocurría, sugería levantarse, moverse y esperar otra señal del cuerpo, ya que prolongar el tiempo podía favorecer la aparición de hemorroides.

La educación sobre el funcionamiento intestinal desde la infancia contribuye a eliminar tabúes y favorecer un bienestar digestivo a largo plazo

Mitos y realidades sobre el olor, la diarrea y la educación intestinal

Wang sostuvo que el olor de las heces raramente indicaba un problema de salud y solía depender de la dieta. Solo en situaciones clínicas puntuales, como infecciones o presencia de sangre, el aroma resultaba relevante.

En cuanto a la diarrea, recomendó remedios simples como té o suplementos de menta y metilcelulosa para regularizar las heces. Sugirió consultar al médico si la diarrea se acompañaba de sangre, deshidratación o dificultad para rehidratarse, ya que la mayoría de los casos tenían origen infeccioso y solían resolverse solos.

También resaltó el valor de la educación sobre el funcionamiento intestinal desde la infancia para eliminar tabúes y favorecer el bienestar a lo largo de la vida.