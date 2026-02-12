8 estrategias para aliviar el estreñimiento y prevenir molestias digestivas, según expertos

El consumo diario de fibra soluble e insoluble mejora la regularidad intestinal y previene el estreñimiento en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estreñimiento es uno de los trastornos gastrointestinales más frecuentes en la población adulta. Este problema, que se traduce en la dificultad o disminución de la frecuencia para evacuar, afecta tanto la salud física como la calidad de vida de quienes lo padecen.

De acuerdo con Harvard Health Publishing, la mayoría de los casos responde favorablemente a cambios simples en la dieta y el estilo de vida, aunque existen situaciones que requieren intervenciones médicas específicas. Este artículo describe las estrategias respaldadas por expertos para el alivio y la prevención del estreñimiento, desde medidas cotidianas hasta opciones farmacológicas y procedimientos médicos.

¿Qué es el estreñimiento y cómo se manifiesta?

El estreñimiento se caracteriza por una reducción en la frecuencia de las deposiciones, el esfuerzo excesivo para evacuar o la presencia de heces secas y compactas. La frecuencia considerada normal varía entre tres veces al día y tres veces a la semana en adultos sanos.

El diagnóstico de estreñimiento suele basarse en síntomas como sensación de evacuación incompleta, dolor abdominal, distensión, y la necesidad de realizar maniobras manuales para evacuar. Es uno de los motivos más habituales de consulta médica en todo el mundo. Estas son ocho estrategias avaladas por expertos para aliviar y prevenir el estreñimiento:

Molestias comunes como la acidez o el estreñimiento pueden ser signos de afecciones graves. En Perú, muchas veces se ignoran hasta que es tarde, según alertan especialistas nacionales. (Freepik)

1. Consumo de fibra

La fibra es un componente esencial en la dieta para la salud digestiva. Las recomendaciones establecen un consumo diario de entre 21 y 38 gramos, dependiendo de la edad y el sexo. La fibra soluble, presente en alimentos como la avena, cebada, frijoles, nueces, manzanas y cítricos, forma un gel en el tracto digestivo que ayuda a ablandar las heces.

La fibra insoluble, que se encuentra en verduras, salvado de trigo y granos integrales, aumenta el volumen y acelera el tránsito intestinal. Una dieta deficiente en fibra puede contribuir de forma directa al desarrollo de estreñimiento.

Introducir la fibra de manera gradual y acompañarla de suficiente líquido evita molestias como hinchazón o flatulencia. Además, los expertos sugieren leer las etiquetas de los productos para identificar los alimentos con mayor contenido de fibra.

2. Hidratación adecuada

La función del agua en el proceso digestivo es fundamental. El líquido facilita el paso de las heces a través del colon y previene su deshidratación y endurecimiento. Harvard Health Publishing recomienda consumir entre cuatro y seis vasos de agua simple al día, aunque esta cantidad puede variar según la edad, el nivel de actividad y las condiciones de salud particulares.

Una hidratación adecuada con al menos cuatro a seis vasos de agua al día favorece el tránsito digestivo y la evacuación

Además del agua, las infusiones, jugos naturales sin azúcar, jugos de verduras y caldos claros pueden apoyar la hidratación. La reducción en el consumo de bebidas alcohólicas y cafeína también contribuye a evitar la deshidratación y el agravamiento del estreñimiento.

3. Laxantes osmóticos

Los laxantes osmóticos representan una opción farmacológica eficaz en casos de estreñimiento ocasional. Actúan atrayendo agua hacia el intestino grueso, lo que ablanda las heces y facilita la evacuación. Entre los más utilizados se encuentran la leche de magnesia (hidróxido de magnesio) y el polietilenglicol. Estos fármacos, generalmente bien tolerados, pueden causar diarrea o alteraciones en los niveles de electrolitos si se usan en exceso o sin supervisión médica. Por ello, su uso prolongado debe ser evaluado por un profesional.

4. Aceite mineral

El aceite mineral es un laxante lubricante que recubre las heces y el intestino, facilitando el paso del bolo fecal. Se utiliza en situaciones específicas, como la impactación fecal, y solo debe emplearse durante períodos cortos bajo indicación médica. El uso prolongado puede interferir en la absorción de vitaminas liposolubles y existe riesgo de aspiración pulmonar en personas mayores o con dificultad para tragar.

5. Laxantes estimulantes

Los laxantes estimulantes actúan aumentando la motilidad intestinal y promoviendo las contracciones del colon. Resultan útiles cuando otros métodos no han sido efectivos, pero solo deben emplearse de manera puntual por el riesgo de dependencia o daño a la mucosa intestinal. El uso continuo sin supervisión puede llevar a un colon atónico o agravamiento del estreñimiento crónico.

Los laxantes estimulantes aumentan la motilidad intestinal, pero requieren uso puntual para evitar dependencia y daños al colon (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Enemas

El enema consiste en la introducción de una solución líquida en el recto y el colon distal para estimular la evacuación. Suele emplearse en casos de retención fecal severa o cuando otras medidas han fallado. Los enemas pueden contener agua, solución salina, aceite mineral u otros compuestos. Este procedimiento debe realizarse bajo indicación profesional, ya que el uso reiterado puede alterar el equilibrio electrolítico o causar lesiones en la mucosa rectal.

7.Actividad física regular

La actividad física regular es un pilar en la prevención y el tratamiento del estreñimiento. Diversos estudios han demostrado que el ejercicio estimula la motilidad intestinal y mejora el tránsito digestivo. Caminar al menos 30 minutos diarios, andar en bicicleta o nadar son actividades que contribuyen a reducir el riesgo de estreñimiento. La inactividad física, habitual en personas mayores o con movilidad reducida, se asocia con mayor prevalencia de problemas digestivos.

Señales de alarma y cuándo consultar al médico

No todos los casos de estreñimiento pueden resolverse con medidas de autocuidado. Es imprescindible consultar a un profesional de la salud si se presentan síntomas como dolor abdominal intenso, sangrado rectal, pérdida de peso inexplicada, fiebre, vómitos o ausencia total de deposiciones durante varios días.

Síntomas como dolor abdominal intenso, sangrado o ausencia de deposiciones durante días requieren consulta médica inmediata (Crédito: Freepik)

Estas señales pueden indicar una patología subyacente grave, como obstrucción intestinal, tumores o enfermedades inflamatorias. El médico evaluará la necesidad de estudios diagnósticos, tratamiento farmacológico específico o intervenciones más complejas como enemas evacuantes o extracción manual en situaciones graves.

Las recomendaciones de Harvard Health Publishing enfatizan que la prevención y el manejo del estreñimiento en la mayoría de los casos dependen del autocuidado, una dieta balanceada rica en fibra, hidratación suficiente y la práctica regular de ejercicio físico.