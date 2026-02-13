Consecuencias poco conocidas de dormir más de 9 horas diarias, según expertos en salud y bienestar emocional

Superar regularmente las nueve horas de sueño podría alterar el ritmo circadiano y aumentar la sensación de cansancio, según expertos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir más de nueve horas de manera habitual podría tener consecuencias negativas para la salud, según argumenta el Dr. Jeffrey H. Chester, médico y director del Ohana Luxury Addiction Treatment Center.

En declaraciones recogidas por Hello! Magazine, el especialista advierte sobre los riesgos de un sueño excesivamente prolongado, en contraste con la creencia extendida de que un mayor descanso siempre resulta beneficioso.

De acuerdo con Chester, el rango óptimo para los adultos se sitúa entre siete y nueve horas de sueño cada noche, un intervalo respaldado por diversos estudios clínicos que refuerzan su impacto en la función cognitiva, el bienestar físico y la estabilidad emocional.

El médico remarca que superar de manera regular las nueve horas recomendadas puede asociarse a trastornos del ánimo, fatiga persistente y dificultades cognitivas.

El medio citado informa que, además de estos efectos, la evidencia científica apunta a un incremento en la probabilidad de padecer problemas metabólicos y enfermedades cardíacas entre quienes mantienen este patrón de descanso.

Chester señala que este fenómeno, conocido como exceso de sueño, no suele generar problemas graves en situaciones aisladas, pero sí adquiere relevancia cuando se prolonga durante un periodo extenso.

El exceso de descanso puede alterar el ritmo circadiano, el sistema biológico encargado de regular los ciclos naturales de vigilia y sueño.

El exceso de sueño puede estar relacionado con trastornos subyacentes que requieren evaluación médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó Chester a Hello! Magazine, la alteración del ritmo circadiano afecta los niveles de energía y puede intensificar la sensación de cansancio, incluso tras dormir muchas horas.

El equilibrio que proporciona este reloj interno resulta fundamental tanto para la calidad como para la eficiencia del sueño, ya que facilita el proceso de recuperación y la sensación de estar verdaderamente descansado al despertar.

Dormir más de lo necesario de forma ocasional suele estar relacionado con procesos de recuperación, como después de una enfermedad. Hello! Magazine subraya que este tipo de situaciones no representan un peligro para la salud.

Sin embargo, la preocupación surge cuando la tendencia a dormir más de nueve horas se mantiene durante varias semanas, especialmente si se acompaña de fatiga inusual o síntomas persistentes.

En estos casos, los expertos recomiendan consultar a un profesional de la salud para descartar posibles causas subyacentes, como trastornos del ánimo o afecciones metabólicas.

Para promover una mejor calidad del sueño, los especialistas sugieren establecer rutinas constantes.

Según el medio, la regularidad en los horarios de acostarse y levantarse contribuye a estabilizar el ritmo circadiano.

La calidad del sueño depende tanto de la cantidad de horas como de mantener una rutina estable y hábitos saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la adoptar rituales relajantes antes de dormir, como la meditación o la escritura reflexiva, ayuda a preparar el cuerpo y la mente para el descanso nocturno.

La exposición a la luz natural durante las primeras horas del día y la tarde también desempeña un papel relevante, ya que estimula la producción de melatonina, la hormona clave en la regulación del ciclo de sueño y vigilia.

El análisis señala que, aunque dormir más de lo habitual tras una enfermedad no representa un riesgo, la persistencia de este hábito exige una evaluación profesional para descartar complicaciones.

Chester enfatiza que la atención médica resulta fundamental cuando el exceso de sueño se convierte en un patrón sostenido acompañado de falta de energía o alteraciones en el estado de ánimo.

En la actualidad, la recomendación respaldada por numerosos especialistas y estudios clínicos indica que el sueño de calidad se alcanza manteniendo una franja de entre siete y nueve horas diarias.

Dormir fuera de este rango de manera ocasional no suele tener consecuencias graves, pero una desviación continua podría comprometer tanto la función cognitiva como la salud física general.

Hello! Magazine concluye que los hábitos de sueño deben formar parte de la conversación sobre bienestar, dada su relación directa con múltiples aspectos de la salud.