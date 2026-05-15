Sociedad

Se incendió un hotel de Constitución y evacuaron a 20 personas

El siniestro ocurrió esta madrugada sobre una construcción de la calle Lima al 1700. En total 13 personas debieron ser atentidas, pero no se registraron heridos de gravedad

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Los bomberos trabajaron ppor casi dos horas para extinguir el fuego que se había iniciado en el primer piso (Video: SAME)

Cerca de las 2.30 de la madrugada de este viernes, los equipos de rescate y Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires se dirigieron hacia la calle Lima al 1700, en el barrio de Constitución, debido a un voraz incendio que se desató en el primer piso de un hotel.

En el video que encabeza esta nota se observa cómo las llamas atraviesan una de las ventanas del primer piso del establecimiento. Se ve la magnitud del fuego y actuando de manera descontrolada.

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El siniestro comenzó a las 2:21 en el Hotel Tren Mixto, ubicado en Lima 1717 entre Salta y O’Brien. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informó que un total de 13 personas recibieron asistencia médica en el lugar, mientras que otras 20 personas fueron evacuadas.

De acuerdo con lo que pudo conocer Infobae, entre los pacientes asistidos, se contabilizaron 8 hombres, 4 mujeres y 1 persona sin datos de sexo registrados. Según las edades, 12 adultos y 1 persona de edad no determinada fueron atendidos; no se registraron menores de edad entre los afectados. Ninguno de los pacientes requirió traslado a hospitales, según el parte oficial.

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Las llamas salían por la ventana del hotel
Las llamas salían por la ventana del hotel

Las tareas incluyeron 5 móviles del SAME, junto con unidades de UMAT y UMO, y se extendieron por casi dos horas. En el lugar, también trabajaron efectivos de la Policía de la Comuna 1C, bomberos del Cuartel 3 y voluntarios de Madero para contener el fuego y asistir a las personas afectadas por el incendio.

El último reporte fue a las 03:55, cuando las autoridades informaron que el incendio estaba extinguido. El incidente fue controlado por las dotaciones de bomberos y personal de seguridad presentes, quienes trabajaron en la ventilación del área y en la verificación de posibles riesgos adicionales dentro del edificio. Las causas del incendio no fueron informadas hasta el momento y las autoridades continuarán con las tareas de peritaje y control en la zona afectada.

Al menos 13 personas debieron ser asistidas por inhalación de humo (Video: SAME)

Incendio un edificio en Microcentro y casi 50 evacuados

El lunes pasado en horas de la tarde, un incendio se produjo en un edificio ubicado en Avenida de Mayo al 1260, en el microcentro porteño, lo que provocó la evacuación de 45 personas que se encontraban en el inmueble.

El hecho ocurrió en un departamento del noveno piso, utilizado como unidad de alquiler temporal, ubicado entre las calles Salta y Santiago del Estero, del barrio Monserrat. El operativo de emergencia contó con la intervención de dotaciones de Bomberos de la Ciudad y personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), que confirmaron que no hubo personas heridas ni necesidad de traslados, aunque el número de rescatados fue elevado. Todos los evacuados resultaron ilesos y fueron resguardados por los equipos intervinientes.

El fuego fue controlado por los bomberos sin que se registraran daños en otras áreas del edificio, situado en una de las zonas de mayor tránsito peatonal y vehicular del centro de Buenos Aires, caracterizada por su densidad edilicia y la coexistencia de viviendas, oficinas y locales comerciales.

La rápida coordinación entre los rescatistas permitió que el procedimiento se realizara en tiempo y forma, evitando que el humo o las llamas generaran mayores complicaciones entre los ocupantes. Ante cualquier emergencia de este tipo, los protocolos de desalojo deben ejecutarse con rapidez para evitar que el humo, más que las llamas en sí, afecte a los ocupantes de plantas adyacentes.

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