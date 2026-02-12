7 alimentos ricos en magnesio que favorecen el sueño y la salud mental, según la ciencia

El magnesio desempeña un rol esencial en la salud mental, la regulación del sueño y el equilibrio del sistema nervioso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El magnesio cumple un papel fundamental en la salud, pero muchas personas no le prestan atención hasta que aparecen síntomas de fatiga, insomnio o cambios en el ánimo.

Este mineral, presente en una amplia variedad de alimentos, es indispensable para el funcionamiento del sistema nervioso, la regulación del sueño y el equilibrio emocional. Sin embargo, datos recientes indican que casi la mitad de los adultos no alcanza la cantidad diaria recomendada, lo que puede impactar negativamente en el bienestar general.

La deficiencia de magnesio suele pasar desapercibida, ya que sus manifestaciones pueden confundirse con el estrés cotidiano, una dieta inadecuada o el ritmo de vida acelerado. Garantizar un aporte suficiente de este nutriente resulta fundamental para prevenir alteraciones en los niveles de energía, la calidad del descanso y la salud mental.

Funciones vitales del magnesio

Más de 300 funciones corporales dependen del magnesio, entre ellas la transmisión nerviosa, la regulación de la presión arterial, la síntesis de proteínas y el mantenimiento del sistema inmunitario. Como el cuerpo no lo produce, debe obtenerse a través de la dieta, con una recomendación de entre 400 y 420 miligramos diarios para adultos. Según el dietista Paul Kriegler, citado en portales especializados en salud y bienestar, la deficiencia suele pasar desapercibida, aunque puede afectar la energía, el ánimo y la recuperación física y mental.

El magnesio influye en la producción de neurotransmisores como la serotonina, clave para el bienestar y la prevención de ansiedad y depresión. También participa en la síntesis de GABA, que favorece la calma, y contribuye a reducir el glutamato, implicado en el estrés. Un aporte suficiente permite regular el cortisol y facilita la relajación.

La dietista Serena Pratt, graduada de la Universidad de Columbia y citada en plataformas como Zaya Care y Serena Pratt Nutrition, destaca que este mineral refuerza el sistema nervioso y ayuda a moderar la respuesta del organismo ante situaciones tensas.

Estudios recientes refuerzan la relación entre el magnesio y la calidad del sueño. Una investigación publicada por la Universidad Leibniz de Hannover encontró que la suplementación con magnesio bisglicinato en adultos con insomnio leve redujo la severidad del trastorno, especialmente en quienes tenían baja ingesta dietaria

Alimentos ricos en magnesio

Obtener magnesio a través de alimentos completos aporta ventajas adicionales, ya que estos también contienen fibra, vitaminas y otros minerales beneficiosos. Siete alimentos destacan por su contenido y facilidad para integrarse en la dieta:

1. Semillas de calabaza

Una porción proporciona 156 miligramos de magnesio, el 37% de la recomendación diaria. Además, contienen triptófano, clave para la relajación y el sueño. Se pueden agregar a ensaladas, yogures o cereales.

2. Semillas de chía

Dos cucharadas aportan una cantidad relevante de magnesio y ácidos grasos omega-3, que favorecen la función cerebral y ayudan a combatir la inflamación. Esta combinación resulta útil para prevenir la ansiedad y la depresión.

3. Verduras de hoja verde

Espinaca, acelga y otras hojas verdes ofrecen magnesio y fibra. La salud intestinal, reforzada por la fibra, está vinculada al bienestar emocional. Investigaciones asocian una dieta rica en fibra con menor riesgo de depresión y mejor calidad de sueño.

4. Granos integrales

Avena, harina integral y quinoa sobresalen por su aporte de magnesio, triptófano y GABA, contribuyendo a la relajación y preparación para el descanso nocturno.

5. Legumbres

Lentejas, porotos negros y garbanzos son fuentes de magnesio, folato y hierro. Su bajo índice glucémico ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre y prevenir la ansiedad. Tanto el folato como el magnesio participan en la producción de serotonina.

6. Cerezas ácidas

Contienen magnesio y melatonina. Consumir la fruta o su jugo antes de dormir puede mejorar la calidad del descanso. Esta variedad destaca por su mayor concentración de estos nutrientes.

7. Chocolate negro

El chocolate con al menos 65% de cacao es fuente de magnesio y favorece el bienestar emocional al estimular la liberación de endorfinas y serotonina. Estudios recientes vinculan su consumo moderado con una mayor sensación de felicidad.

Expertos como Kriegler, Dryden y Pratt coinciden en recomendar la dieta antes que los suplementos. Los alimentos completos proporcionan una combinación sinérgica de nutrientes. Estudios recientes señalan que la suplementación puede ser útil en casos de inflamación o depresión, siempre bajo supervisión médica.

El magnesio puede contribuir a mejorar el ánimo y la calidad del sueño, pero ningún alimento sustituye una consulta profesional ante trastornos importantes. Incluir regularmente estos alimentos permite diversificar la dieta y fortalecer la salud física y emocional.