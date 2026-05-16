Los grandes ausentes de la selección argentina en los Mundiales a lo largo de la historia

Diego Maradona, Ramón Díaz, Fernando Redondo, Juan Román Riquelme y Javier Zanetti

A lo largo de la historia, grandes futbolistas argentinos se quedaron afuera de las máximas citas a nivel fútbol de selecciones. Si bien el caso más resonante es el de Diego Armando Maradona en Argentina 1978, también podemos remontarnos a la injusta ausencia de Alfredo Di Stéfano en Copas del Mundo. El esplendor de la Saeta Rubia en las décadas del 40 y 50 no pudo ser exhibido a nivel internacional debido a la cancelación de los certámenes de 1942 y 1946, producto de la Segunda Guerra Mundial, mientras que el retiro de la AFA de Brasil 1950 también lo dejó con las ganas. Ya de cara a Suiza 1954, Di Stéfano había iniciado los trámites de nacionalización para representar a España, pero los tiempos de la burocracia recién lo habilitarían para la cita en Suecia 1958, a la que el seleccionado europeo no se clasificó. Así, su único Mundial fue Chile 1962, aunque se lesionó en los días previos y solamente acompañó a la delegación como testigo presencial (no sumó minutos).

De cara a la primera y única Copa Mundial que Argentina organizó hasta ahora, César Luis Menotti confeccionó una lista de 25 nombres de los cuales recortó a tres en los días previos. Maradona, con apenas 17 años, Víctor Bottaniz y Humberto Bravo tuvieron que ver el Mundial desde afuera. Existió un detrás de escena: el Flaco estimaba mucho al Pelusa, que al año siguiente la rompería en el Mundial Juvenil de Japón, pero optó por convocar a jugadores de mayor experiencia y el tiempo le dio la razón ya que la Albiceleste dejó el título en casa.

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De cara a España 82, Menotti tenía una enorme espalda por ser el entrenador del seleccionado que defendería el título y no existieron tantos cuestionamientos respecto a su lista. De la misma fueron excluidos los campeones Rubén Galván y Norberto Beto Alonso, y otros cuatro nombres que habían sido preseleccionados: Enzo Bulleri (River), Jorge Tapón Gordillo, Edgardo Bauza (Rosario Central) y Raúl de la Cruz Chaparro (Instituto de Córdoba).

Pese a haberlo excluido de la lista del Mundial 78, Maradona siempre ponderó a Menotti como uno de los mejores entrenadores que tuvo

Por contexto y los cuestionamientos que arrastraba desde hacía rato Carlos Salvador Bilardo, una de las grandes polémicas en torno a la lista final se dio en la previa al Mundial de México 1986. El Doctor dejó afuera a Ubaldo Matildo Pato Fillol, Miguel Ángel Russo, Enzo Trossero, Ricardo Gareca y Juan Barbas. Los dos primeros mencionados acataron la decisión y optaron por el silencio. Los últimos tres criticaron públicamente al entrenador que bordaría la segunda estrella de la historia argentina en el estadio Azteca.

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Hubo dos apellidos pesados que no se subieron al avión camino a Italia 90: Jorge Valdano y Ramón Díaz. El campeón mundial en México 86 se había entrenado de forma particular por pedido de Bilardo después de haberse repuesto de una hepatitis que lo había dejado al borde del retiro. Sin embargo, el Doctor finalmente se inclinó por otras opciones y lo recortó. Por el riojano, figura junto a Maradona en el Mundial Juvenil 79, se originó algún entredicho con el por entonces presidente de la Nación Carlos Saúl Menem, quien hizo fuerza para que ingresara en la nómina. La leyenda cuenta que fue Diego quien le bajó el pulgar a Ramón por viejas rencillas. De esta cita también se bajaron Carlos Negro Enrique por lesión y no fueron tenidos en cuenta otras figuras como Juan Gilberto Búfalo Funes, Diego Latorre y un joven Diego Cholo Simeone.

Menem quiso imponer a Ramón Díaz en la lista de Bilardo para Italia 90, pero el Doctor priorizó la "recomendación" de Maradona

En la previa del Mundial de Estados Unidos 1994 muchos consideraban al seleccionado argentino de Alfio Basile un Dream Team. Por eso no hubo mayores discusiones respecto a una lista que tuvo la base de los campeones de las Copa América 1991 y 1993, con la inclusión de un Diego Armando Maradona renovado y preparado especialmente para la cita que terminó de la peor forma. Carlos Mac Allister, Néstor Pipo Gorosito y Alberto Beto Acosta fueron cortados de la preselección. Otros futbolistas como Claudio Turco García, Gustavo Zapata, Ricardo Altamirano, Julio Saldaña, Néstor Craviotto y Julio Zamora, que habían sido tenidos en cuenta en el proceso con el Coco Basile, tampoco fueron llamados.

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La polémica se instaló fuerte nuevamente en 1998: Daniel Passarella dejó afuera del Mundial de Francia a dos figuras destacadas como Fernando Redondo y Claudio Paul Caniggia. Otro que sorprendió fue Christian Bassedas, que había tenido mucho protagonismo en el mandato del DT.

Redondo, exquisito mediocampista, considerado por muchos como el mejor de la historia de la Albiceleste, reveló hace algún tiempo sobre su exclusión que en una reunión en el hotel Palace de Madrid, Passarella le pidió que se cortara el pelo y él lo rechazó. Al tiempo, el Kaiser mencionó públicamente que su cabellera era un tema secundario y que en realidad no lo incluyó en la lista mundialista porque Redondo se había negado a jugar en determinada posición en la cancha, algo que el ex 5 del Real Madrid desmintió.

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Daniel Passarella dejó afuera del Mundial 98 a Caniggia y Redondo (Grosby)

Otro futbolista que en ese momento usaba pelo largo era Caniggia, que tampoco había sido muy considerado durante el ciclo de Passarella como DT del seleccionado nacional. Hasta los últimos años, el Pájaro cuestionó de forma vehemente la decisión del técnico de dejarlo afuera: “Me cagó un Mundial. Se lo dije en persona cuando era presidente de River y no supo qué decirme. No sé los motivos”. El cuerpo técnico se basó en cuestiones disciplinarias para recortarlo de la nómina.

Pocas, casi nulas críticas había hacia Marcelo Bielsa antes de Corea-Japón 2002. La selección argentina había arrasado en las Eliminatorias Sudamericanas y daba la talla en amistosos internacionales contra potencias. Sin embargo, en suelo asiático se registró una de las mayores decepciones de la historia con la eliminación en fase de grupos. Eso dio lugar a que muchos le apuntaran al Loco, que excluyó a un Juan Román Riquelme recién transferido desde Boca al Barcelona, de la lista de 22. Tampoco le hizo lugar a una promesa como Javier Saviola, que venía de ser goleador histórico en el Mundial Sub 20 de 2001.

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Riquelme jugó su único Mundial en Alemania 2006, luego de ser cortado por Bielsa en Corea-Japón 2002 (AFP)

El fuerte golpe en 2002 generó un cimbronazo de cara al proceso de clasificación de 2006, que tuvo la baja de Bielsa y la asunción de José Pekerman tras los Juegos Olímpicos de 2004. En ese momento hubo un fuerte recambio, con nombres todavía más que vigentes que no viajaron al Mundial de Alemania, como los casos de Javier Zanetti, Walter Samuel y Juan Sebastián Verón. En la que fue la primera Copa del Mundo de Lionel Messi, el DT excluyó a última hora a Germán Lux para proyectar al juvenil de Independiente Oscar Ustari, mientras que hizo lo propio con Andrés D’Alessandro y Martín Demichelis, quien parecía número puesto y realizó impactantes declaraciones públicas: “Por lo que dicen los periodistas, la gente y cómo me había ido en el último tiempo, jamás pensé que me tocaría quedar afuera. No tengo ganas ni de viajar, de vivir ni de nada”. Leandro Somoza (Vélez), Aldo Duscher (La Coruña) y Federico Insúa (Boca) también quedaron en el umbral.

En el siguiente proceso, Diego Armando Maradona rescató a Samuel y Verón, pero mantuvo fuera de la selección a un Javier Zanetti capitán del Inter de Milán campeón de la Champions League de 2010 previo a la Copa del Mundo en Sudáfrica. El Pupi, para muchos el mejor lateral derecho de la historia de la Albiceleste, otra vez lo vio por televisión. En off, muchos protagonistas aseguran que se trató de cuestiones grupales. Otros dos nombres generaron relativo ruido: Fabricio Coloccini y Ezequiel Lavezzi, quien ya brillaba en el Napoli de Italia. Además de estos dos, en el último filtro quedaron en el camino Juan Manuel Insaurralde, Juan Mercier, José Sosa, Jesús Dátolo y Sebastián Blanco.

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Pese a estar vigente, Zanetti no fue llamado para los Mundiales de 2006 (Pekerman) y 2010 (Maradona)

Gabriel Mercado (River), Lisandro López (Getafe), Nicolás Otamendi (Atlético Mineiro), Éver Banega (Newell’s), Fabián Rinaudo (Catania), José Sosa (Atlético Madrid) y Franco Di Santo (Werden Bremen) fueron los siete jugadores que Alejandro Sabella cortó de la nómina de 30 antes de Brasil 2014. Los casos de Banega y Otamendi fueron los más resonantes, ya que Éver había decidido jugar seis meses en el fútbol argentino en Newell’s para tener rodaje aunque no mostró el nivel esperado y Ota ya había estado con Maradona en Sudáfrica 2010.

Antes de la catástrofe de Rusia 2018 de la mano de Jorge Sampaoli, la preselección contó con un total de 35 nombres que fue reducida a 23. Los que se quedaron en la puerta fueron Sergio Chiquito Romero, Manuel Lanzini (ambos por lesión), Ramiro Funes Mori, Germán Pezzella, Rodrigo Battaglia, Guido Pizarro, Pablo Pérez, Leandro Paredes, Ricardo Centurión, Diego Perotti, Mauro Icardi y Lautaro Martínez.

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Ya en la última cita, de 2022, de una nómina inicial de 40 futbolistas, Lionel Scaloni redujo el grupo a 26 para darle forma al plantel que conseguiría la gloria en Qatar. Los arqueros descartados fueron Juan Musso y Agustín Marchesín; los defensores Nehuén Pérez, Facundo Medina, Lucas Martínez Quarta y Marcos Senesi; los mediocampistas Emiliano Buendía, Nicolás Domínguez y Lucas Ocampos (más Giovani Lo Celso por lesión); y los delanteros Giovanni Simeone, Lucas Alario, Nicolás González y Joaquín Correa (estos dos últimos también por lesión).