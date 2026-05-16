Andrea Politti: “Qué lindo es hacer de mala, me fascina”

Andrea Politti destaca el desafío de interpretar a 'la mala' en la comedia negra 'HDP Hijos de Primera'

Faltan un par de horas para el estreno y la actriz Andrea Politti conversa con Teleshow acerca de HDP Hijos de Primera. Está fascinada con su papel en la obra, donde hace a “la mala, malísima”, según sus propias palabras. Representa un giro respecto de sus intervenciones televisivas y teatrales anteriores. Con satisfacción, la actriz confirma: “Siento que funciona como un reloj, disfruto ser parte de este equipo”. Para el circuito, la polifuncionalidad de Politti y su exposición mediática potencian el atractivo comercial de la producción de Juan José Campanella, que se presenta en el Teatro Politeama de Buenos Aires.

La obra tiene una particularidad, es el debut teatral del director Martino Zaidelis, reconocido previamente por títulos cinematográficos como La extorsión y Re loca, lo que introduce en la cartelera una figura proveniente de la industria audiovisual con fuerte presencia en largometrajes nacionales.

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Apertura del Teatro Politeama, se inauguró en el año 2022, de la mano de Juan José Campanella

El elenco combina talentos de diferentes perfiles y se completa con: Carna, Laura Cymer, Nacho Tosselli y Macarena Suárez, que le ponen el cuerpo al grupo familiar atrapado por una decisión de reparto anticipado de herencia bajo la premisa de la inminente muerte del patriarca, hasta que una recuperación inesperada desorganiza la convivencia y dispara el conflicto central.

Los ensayos generales con público en el Teatro Politeama permitieron afinar la puesta en escena y asegurar una reacción positiva antes del estreno

—¿Cómo fue el proceso de ensayos antes del estreno de la obra?

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—Lo que hace todo el equipo son unos ensayos generales con público, porque tienen el club de amigos del Teatro Politeama. Entonces aprovechan eso para probar las obras antes del estreno.

—¿Y la reacción de la gente en esos ensayos?

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—La gente la recibió muy bien, y estamos muy contentos. La virtud es que ensayamos hasta hoy, y estrenamos muy tranquilos. Trabajamos mucho. Ya tenemos la obra bien probada y eso es fabuloso para todo el elenco y el equipo.

La trama y los personajes de la obra

—¿De qué trata la obra HDP?

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—La obra es una comedia negra, de autor nacional, que trata el tema universal de la herencia, de cómo cuando se pudre todo, la gente saca lo peor de sí misma. En nuestra casa yo era la concubina, la pareja del que se está por morir. Y los tres hijastros son Carna, Laura Zimmer y Ignacio Toselli.

La trama de 'HDP Hijos de Primera' explora cómo el conflicto familiar por una herencia saca a relucir lo peor de cada personaje

—¿Cómo se presenta el conflicto en la obra?

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—La primera escena está buenísima: baja Ignacio de un cuarto de ver al moribundo, y dice: “¿Y? ¿Cómo está?” “Y mal”. “Bueno, era lo esperable, ¿no?” “No, se mejoró”. Ya habían vendido todo, habían dispuesto el tema del dinero y ya habían, no sé, como buitres. (se ríe).

—¿Te tocó vivir alguna situación parecida en la vida real?

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—Sí, me ha pasado de familiares de amigos, de enterarme de cosas, incluso que aparecen hijos, que aparecen hermanos. Es muy común, incluso hay casos mediáticos muy conocidos.

El desafío de interpretar a la “mala”

—¿Cómo es tu personaje en la obra?

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—Mi personaje es la mala, la que es más mala soy yo. Y fue una alegría recibir la posibilidad de hacer este papel. Me encantó porque dije: “Ay, qué lindo hacer una mala, me fascina”.

—¿Qué implica ser la “mala” en teatro?

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—En una obra de teatro, ser el personaje de la mala me parece brillante. El libro me lo acercó Martino Saidelis, que es el director, que es su primera obra de teatro, porque viene de una carrera cinematográfica enorme, de la mano de Juan José Campanella.

—¿Pero qué tan mala sos?

—No tengo escrúpulos. Es divertidísimo, por ejemplo, algo que yo jamás haría en la vida, que es lo que vas a ver en el escenario. Es una persona que no tiene límites, que no le importa nada, solo le importa la guita, que quiere pasar a todo el mundo, que es muy manipuladora y los utiliza.

—¿Te inspiraste en personas reales para este papel?

—Yo he conocido. Sí, sí, sí, quién no conoce. Y aparte, viste que uno se sorprende siempre de esas facetas que tienen algunos, que les encanta y que la disfrutan y todo.

El elenco de "HDP: Hijos de Primera", encabezado por Andrea Politti y presentado por Juan José Campanella, promete una comedia familiar llena de caos y billetes volando

—¿Cómo ves el presente y el futuro de la ficción y tus proyectos a futuro?

—Hay algunas cosas, pero como viste que está todo muy... tenemos un año, este particularmente, con la mirada en el mundial, así que estamos viendo. Como que aparecen las cosas, pero a la vez hay como una espera para ver qué onda. Pero estamos. Por suerte siempre trabajé.

La versatilidad y visibilidad de Andrea Politti fortalecen el atractivo comercial de la obra en la cartelera porteña. Aquí cuando conducía "Corte y Confección"

—¿Qué significa para vos tu trabajo como actriz y conductora?

—La actoral ha sido mi vocación de toda la vida. Tuve la suerte de encontrar la conducción en la mitad de mi vida y eso también fue como una sorpresa que funcionó en un momento donde la tele estaba también en su mejor momento. Pude hacerlo desde ahí.

—Disfrutas de los desafíos...

—Soy inquieta y es muy bueno disfrutar, pero no disfrutar tontamente, porque todos los laburos tienen sus cosas buenas y malas. Sino que como de alguna forma ubicarse en un terreno de realidad, pero desde un lugar superamoroso y positivo, lo más que se pueda. Y que los inconvenientes sirvan para crecer y para plantearse cosas, para crecer como ser humano.