Diego Latorre recordó la particular frase que dijo sobre Yanina el día de su boda: “La que no está acostumbrada es ella”

Diego Latorre reaccionó a la llamativa frase que pronunció sobre Yanina el día de su casamiento

Tras décadas de amor, la crianza de dos hijos, infidelidades e idas y vueltas, Yanina Latorre y Diego Latorre celebran más de 30 años de matrimonio. La pareja, que supo atravesar momentos de fuerte exposición pública y situaciones personales complejas, hoy mantiene su vínculo consolidado. En este contexto, el comentarista deportivo recordó en televisión el día de su casamiento y la particular frase pronunció en aquel momento, la cual, con el paso del tiempo, adquiere un sentido particular.

Durante su participación en el programa Otro día perdido (eltrece), Diego compartió anécdotas sobre su relación con Yanina y los cambios que experimentaron a lo largo de los años. En ese marco, el exfutbolista recordó la dinámica de la pareja en los inicios, cuando él era una de las máximas figuras del fútbol argentino y Yanina permanecía alejada de los medios.

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Mario Pergolini, conductor del programa, repasó junto a Diego imágenes del casamiento. En el video, a la salida de la iglesia, Diego aparece visiblemente emocionado y declara ante la consulta de los periodistas: “Estoy muy bien, muy emocionado, la verdad”. Yanina, consultada por la prensa, también manifiesta su emoción. Entonces, un cronista le pregunta al deportista si ambos lograrán adaptarse al trato con los medios y la atención pública. Es en ese momento que Diego responde: “No, yo estoy un poco acostumbrado, la que no está acostumbrada es ella”.

La respuesta de Diego, que en aquel momento reflejaba la realidad de la pareja, resulta hoy casi irónica. Con el tiempo, Yanina se transformó en una figura mediática con fuerte presencia en televisión y redes sociales. Pergolini subrayó esa paradoja y Diego reflexionó sobre los giros inesperados de la vida: “Nada de esto se podía prever”.

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La escena recuperada muestra cómo, más de tres décadas atrás, los roles mediáticos en la pareja eran muy distintos. Hoy, con Yanina convertida en protagonista del mundo del espectáculo, aquella frase de Diego adquiere una dimensión retrospectiva que ilustra los cambios personales y profesionales que vivieron juntos.

Un año atrás, el comentarista deportivo había revisitado el baúl de los recuerdos. En aquel momento, el exfutbolista habló sobre su primer encuentro con Yanina y relató los detalles de su fallida primera cita.

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El tema de la conversación comenzó cuando la conductora citó a su marido en el piso de su ciclo Sálvese Quien Pueda (América TV). La idea era que el exfutbolista responda a diferentes dinámicas proporcionadas por la audiencia, desde elegir entre su esposa y el fútbol, hasta decidir si se sentía listo para ser abuelo. Sin embargo, nada captó tanto la atención como la anécdota inicial de su relación con Yanina. Risueños, ambos comentaron cómo todo comenzó con un malentendido que después se aclararía.

Yanina Latorre confesó que le fue infiel a Diego Latorre

Diego, con una mezcla de vergüenza y humor, recordó cómo Yanina inventó la falsa muerte de su abuelo para evitar una salida. “La primera vez que le ofrecí salir, me dijo que su abuelo había muerto. Pero, ¿cómo va a morir justo cuando tenemos que salir?”, bromeó él, arrancando carcajadas de todos los presentes.

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Por su parte, la panelista de LAM confesó que, en aquella época, cargaba con el temor del estereotipo del “jugador de fútbol”: “No es que no me gustaba. Le tenía miedo al mote ‘jugador de fútbol’”, explicó, refiriéndose a la desconfianza inicial que sentía. Pero la persistencia de Diego y su afecto genuino acabaron por conquistarla.

El amor de Diego Latorre por el fútbol es otro de los puntos destacados en su vida. Durante la conversación, surgieron preguntas sobre sus preferencias y se le requirió elegir entre su relación y su pasión deportiva. Sin dudar, Diego defendió su profundo amor por el deporte, afirmando: “Yo conocí el fútbol antes de conocerla”. Ella lo respaldó, explicando: “Está bien, lo respeto, lo banco. Es su vida”.

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A lo largo de la charla, Yanina también destacó el papel del exfutbolista como padre ejemplar. “Desde que fue padre, es el mejor que vi. No hay nadie que ame, críe, cuide y dé todo por sus hijos como él. Y eso me hace como a vos te pasa cuando tuvimos hijos y lo vi tan... Es como que te agarra una cosa de instinto materno, que a veces los tipos no lo tienen. Y es el mejor padre que yo vi”. Además, recordó: “Yo tuve un papá que se separó de mi mamá y sufrí mucho. Y él fue como que cubrió todo eso”.