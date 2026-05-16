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China confirmó que Xi Jinping aceptó la invitación de Trump y visitará Estados Unidos este año

El viaje del mandatario asiático al país norteamericano marcaría el primer desplazamiento de un líder chino hacia esa nación en más de diez años

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El líder chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump (Europa Press)
El líder chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump (Europa Press)

El líder de China, Xi Jinping, realizará una visita oficial a Estados Unidos por invitación del presidente Donald Trump, según confirmó el viernes el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, al concluir la visita de tres días del mandatario estadounidense a Beijing.

“Ambos jefes de Estado acordaron mantener un contacto estrecho mediante reuniones, llamadas telefónicas e intercambio de cartas. Por invitación del presidente Trump, el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a Estados Unidos este otoño”, anunció Wang en rueda de prensa.

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El canciller instó a ambas partes a “preparar minuciosamente los encuentros” y los intercambios entre los dos líderes para “fomentar un ambiente favorable y lograr mejores resultados”. A su vez, calificó la relación entre China y Estados Unidos como “la más importante y compleja del mundo” y destacó que la diplomacia entre jefes de Estado es la “estrella guía” de la relación bilateral.

Durante su visita a China, Trump subrayó la excepcionalidad del recibimiento recibido. “He acudido a la residencia del presidente Xi, algo que rara vez sucede. La gente nunca lo había visto antes, es realmente asombroso”, declaró a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One.

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El inquilino de la Casa Blanca valoró como “muy positivo que estas dos naciones se lleven bien” y aseguró que Xi considera su gestión “un milagro”. “(Xi) afirmó que lo que el presidente Trump ha logrado en los últimos 15 ó 16 meses ha sido prácticamente un milagro (…) y que bajo el mandato de Joe Biden, el país estaba en declive”.

El líder chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump asisten a una reunión en el marco de su visita al Jardín Zhongnanhai en Pekín, China, el 15 de mayo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)
El líder chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump asisten a una reunión en el marco de su visita al Jardín Zhongnanhai en Pekín, China, el 15 de mayo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

Ambos líderes también acordaron apoyarse mutuamente en la organización de la reunión informal de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), programada para los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, y de la cumbre del G20, prevista para el 14 y 15 de diciembre en Miami.

De acuerdo con el South China Morning Post, la próxima visita de Xi sería la primera de un líder chino a Estados Unidos en más de una década, desde septiembre de 2015, cuando el mandatario del gigante asiático fue recibido por el entonces presidente demócrata Barack Obama. Seis meses después, Xi regresó a Washington para participar en la Cumbre de Seguridad Nuclear.

Durante su visita a Beijing, Trump aseguró que logró “acuerdos comerciales fantásticos” con Xi, durante la jornada final de la cumbre bilateral celebrada en Beijing. La reunión, centrada en las negociaciones económicas en sectores como agricultura, aviación, energía e inteligencia artificial, también abordó la guerra en Irán y la situación en el estrecho de Ormuz.

Cerramos unos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países”, afirmó Trump mientras recorría junto a Xi los jardines de Zhongnanhai, el complejo central del liderazgo chino. “Hemos resuelto muchos problemas diferentes que otras personas no habrían podido resolver”.

El presidente chino Xi Jinping gesticula tras saludar al presidente estadounidense Donald Trump en el jardín Zhongnanhai en Beijing, China, el 15 de mayo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)
El presidente chino Xi Jinping gesticula tras saludar al presidente estadounidense Donald Trump en el jardín Zhongnanhai en Beijing, China, el 15 de mayo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

La visita representó el primer viaje de un presidente estadounidense a China desde 2017. Trump también solicitó apoyo chino para abordar la crisis en Oriente Medio y el impacto de la guerra con Irán sobre el comercio energético internacional.

Por su parte, Xi Jinping calificó el encuentro como una “visita histórica” y destacó que ambos países establecieron “una nueva relación bilateral, que es una relación de estabilidad estratégica constructiva”. El líder chino prometió enviar semillas para la Rosaleda de la Casa Blanca tras una conversación con Trump sobre las flores de los jardines de Zhongnanhai.

(Con información de EFE)

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