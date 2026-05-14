Salud

3 desayunos recomendados por expertos para aumentar la masa muscular y potenciar el rendimiento físico

Ajustar la combinación y cantidad de nutrientes en la primera comida influye en la recuperación y el equilibrio, con recomendaciones específicas para dietas veganas o con alto gasto calórico

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Cuatro adultos sonrientes en una mesa de cocina disfrutan de un desayuno saludable con yogur, frutas, huevos, aguacate y tostadas
El desayuno para ganar masa muscular activa la síntesis de proteínas tras el ayuno nocturno y aporta energía clave para el entrenamiento matutino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desayuno para ganar masa muscular es una preocupación central entre quienes buscan optimizar su desarrollo físico. El desayuno cumple una función clave al activar la síntesis de proteínas musculares después del ayuno nocturno y proveer la energía necesaria para iniciar el día, según coinciden especialistas en nutrición deportiva.

La Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos indica que consumir entre 1,2 y 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal en la primera comida del día, junto con carbohidratos complejos y grasas saludables, favorece la recuperación y el crecimiento muscular. Este enfoque, respaldado por nutricionistas y centros académicos, debe ajustarse en función del tipo de entrenamiento y los objetivos individuales, bajo supervisión profesional.

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Las variantes de desayuno recomendadas para quienes buscan aumentar masa muscular incluyen una opción salada con proteínas animales, una alternativa dulce tipo bowl para altos requerimientos calóricos y una versión vegana basada en semillas, bebidas vegetales y proteína en polvo. La integración de estos desayunos en un programa de fuerza resulta fundamental para obtener resultados sostenidos.

Opciones de desayuno para aumentar la masa muscular

1. Desayuno salado

El desayuno salado destaca entre las recomendaciones para quienes priorizan la saciedad y las proteínas de absorción rápida. Las fuentes principales son huevos, pollo o atún enlatado, que permiten cubrir las necesidades diarias según los requerimientos específicos.

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Un plato de desayuno con huevos fritos, atún desmenuzado, espinacas y champiñones salteados, tomates cherry, pan de centeno y una taza de café
El desayuno salado con huevos, pollo o atún enlatado mejora la recuperación muscular tras el entrenamiento matutino (Imagen Ilustrativa Infobae)

A estos alimentos se suman pan integral, wraps de trigo, arroz o pastas como fuentes de carbohidratos complejos, esenciales para mantener la energía constante. Los vegetales frescos, como espinaca, champiñones o tomates cherry, aportan vitaminas y fibra. Esta combinación resulta óptima para quienes entrenan por la mañana y necesitan una recuperación muscular eficiente.

Mantener el equilibrio entre proteína magra, carbohidrato complejo y vegetales garantiza el aporte nutricional básico y un inicio energético del día.

2. Alternativa dulce

Otra alternativa es el bowl dulce, elaborado con tres huevos, 50 gramos de harina de batata, una banana madura, 15 gramos de miel y 30 gramos de chocolate amargo rallado. Esta preparación se cocina durante dos minutos y medio, logrando una textura esponjosa.

El valor nutricional se incrementa con avena, que suma grasas saludables y fibra. El aporte energético de este desayuno es de 710 calorías, ideal para quienes tienen alto gasto calórico o entrenan con gran intensidad. La integración de estos ingredientes permite una absorción gradual de azúcares y una mejor calidad nutricional.

Un tazón azul y blanco con avena caliente, cubierta de trozos de chocolate, rodajas de plátano y miel, sobre una mesa de madera. Una cuchara y un tarro de miel al lado
Las avellanas trituradas en el desayuno dulce proporcionan grasas saludables y fibra, sumando valor nutricional a la receta matinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se recomienda sustituir los huevos, ya que son esenciales para la recuperación muscular. La harina de batata y el chocolate amargo aportan antioxidantes y micronutrientes adicionales.

3. Desayuno vegano

Para quienes eligen una dieta de origen vegetal, la alternativa vegana se compone de nueces y semillas ricas en aminoácidos esenciales, combinadas con bebidas vegetales, yogur vegetal y proteína vegetal en polvo.

La adición de semillas de chía, lino o girasol y frutas frescas troceadas incrementa el contenido de fibra y micronutrientes. Los especialistas advierten que es fundamental garantizar tanto la cantidad como la calidad de las proteínas, además de complementar la dieta con vitamina B12, vitamina D, hierro, calcio y zinc para evitar deficiencias propias de una alimentación estrictamente vegana.

Este enfoque demuestra que el crecimiento muscular es viable sin productos animales, siempre que la dieta sea variada y estructurada de manera precisa.

Un tazón de cereal con plátano, kiwi, arándanos, almendras, nueces y semillas diversas en una mesa de madera, junto a una pequeña botella de B12
La alternativa de desayuno vegano con nueces, semillas y bebidas vegetales aporta aminoácidos esenciales y micronutrientes vitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos adicionales y consideraciones profesionales

La recomendación general es repartir la ingesta de proteínas en varias comidas. Los carbohidratos complejos aseguran energía continua y optimizan el rendimiento físico, mientras que las grasas saludables son clave para el equilibrio hormonal y la absorción de micronutrientes.

Es fundamental monitorear los niveles de vitamina B12, vitamina D, hierro, calcio y zinc, y toda modificación alimentaria debe realizarse bajo la supervisión de un profesional en nutrición.

La consulta con un nutricionista permite ajustar las cantidades y combinaciones alimentarias en función de las necesidades particulares. Los cambios graduales y el seguimiento especializado promueven una adaptación segura, previenen déficits y potencian el desarrollo muscular de manera sostenible.

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