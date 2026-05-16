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Donald Trump afirmó que las fuerzas de EEUU y Nigeria eliminaron a Abu-Bilal al-Minuki, el segundo al mando de ISIS

El presidente de Estados Unidos confirmó que el alto líder de la organización terrorista “ya no aterrorizará al pueblo africano ni ayudará a planificar operaciones contra estadounidenses”

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que fuerzas estadounidenses y nigerianas abatieron a un alto dirigente de ISIS.

“Esta noche, bajo mis órdenes, las valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria ejecutaron a la perfección una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo”, afirmó Trump en Truth Social.

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El mandatario precisó que Abu-Bilal al-Minuki, identificado como “segundo al mando” del ISIS a nivel mundial, “creía que podía esconderse en África, pero no sabía que teníamos fuentes que nos mantenían informados de lo que estaba haciendo”.

Y sumó: “Ya no aterrorizará al pueblo africano ni ayudará a planificar operaciones contra estadounidenses. Con su eliminación, la operación global del ISIS se ve considerablemente debilitada. Gracias al Gobierno de Nigeria por su colaboración en esta operación”.

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El anuncio de Donald Trump sobre la misión de las fuerzas estadounidenses y nigerianas contra el segundo al mando de ISIS (@realDonaldTrump)
El anuncio de Donald Trump sobre la misión de las fuerzas estadounidenses y nigerianas contra el segundo al mando de ISIS (@realDonaldTrump)

Los ataques del Estado Islámico en Nigeria son recurrentes. Alrededor de 30 personas murieron en un ataque en la localidad de Gombi, en el estado de Adamawa, al noreste de Nigeria y cerca de la frontera con Camerún, el pasado 28 de abril.

El gobernador de Adamawa, Ahmadu Umaru Fintiri, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas tras visitar la zona. “Este acto de cobardía es una afrenta a nuestra humanidad y no quedará sin castigo”, declaró en un mensaje difundido en redes sociales.

Fintiri agregó: “A las familias de luto: Adamawa llora con ustedes. A los atacantes: la justicia llegará. Estamos intensificando las operaciones de seguridad inmediatamente para restaurar la paz y garantizar que todos los residentes se sienten de nuevo a salvo en sus hogares. Reconstruiremos y permaneceremos resilientes”.

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