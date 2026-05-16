Ayuno intermitente en mayores de 60 años: cuándo ayuda y en qué casos puede resultar perjudicial

Un análisis publicado en Nutrients recopiló evidencia de 31 estudios y concluyó que los beneficios del ayuno intermitente dependen de la moderación (Freepik)

La práctica de limitar la ingesta de alimentos a una ventana de ocho horas diarias se posiciona como una opción concreta para quienes superan los 60 años y buscan alternativas a las dietas convencionales. En los últimos meses, nuevas investigaciones científicas abrieron el debate sobre si el ayuno intermitente no solo favorece la longevidad, sino también la calidad de vida en la vejez, y hasta qué punto resulta seguro implementarlo.

Un análisis exhaustivo publicado en la revista Nutrients, que revisó los resultados de 31 estudios, advierte que los posibles beneficios del ayuno intermitente están estrechamente ligados a la moderación.

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Ayuno intermitente: beneficios reales con límites claros

La posibilidad de adelgazar sin perder fuerza ni masa muscular impulsa a numerosos adultos mayores a considerar el ayuno intermitente como alternativa. El equipo liderado por Sergio Couto-Alfonso identificó que los protocolos moderados, como el TRE 16:8 —que concentra la alimentación en una franja de ocho horas y prolonga el ayuno durante las 16 restantes— y el ayuno Sunnah, ofrecen los resultados más consistentes.

El artículo señala que tanto el TRE 16:8 como el ISF presentan la evidencia más robusta en la reducción de peso, con perfiles de seguridad aceptables en el corto plazo, según los ensayos clínicos analizados.

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Una ventana de ocho horas para comer, para muchos adultos de más de 60 años, representa una alternativa concreta frente a dietas tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque permite a los adultos mayores disminuir el peso corporal sin poner en riesgo la masa muscular, un factor clave para preservar la autonomía y la calidad de vida en la vejez. Además, la investigación remarca que el ayuno intermitente, practicado con cautela, podría favorecer la salud cardíaca e incluso fortalecer la memoria en personas mayores.

Los riesgos de los extremos: cuándo el ayuno puede ser peligroso

Aunque la evidencia respalda los beneficios de los esquemas moderados, no todo el ayuno intermitente es igual de seguro. El análisis advierte que las ventanas de alimentación demasiado estrictas pueden ser contraproducentes. El riesgo de mortalidad cardiovascular asociado a ventanas alimentarias muy restrictivas subraya la importancia de los enfoques moderados en esta población vulnerable.

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El estudio señala que protocolos moderados como el TRE 16:8 y el ayuno Sunnah ofrecen los resultados más sólidos con perfiles de seguridad aceptables a corto plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos muestran que quienes restringieron la alimentación a menos de diez horas diarias o mantuvieron ayunos superiores a 12,38 horas enfrentaron un 58% más de mortalidad cardiovascular y puntuaciones de función cognitiva reducidas. La advertencia es clara: en adultos mayores, la moderación no es solo recomendable, sino necesaria.

Recomendaciones para adultos mayores: seguridad primero

El análisis subrayó tres recomendaciones principales para quienes consideran el ayuno intermitente en la tercera edad. Primero, optar siempre por enfoques moderados, evitando ayunos prolongados o sucesivos días de restricción extrema.

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Segundo, consultar con un médico antes de modificar la dieta, especialmente en presencia de enfermedades crónicas o tratamientos farmacológicos. Tercero, la comunidad científica resalta la necesidad de más estudios a largo plazo para evaluar el impacto del ayuno intermitente en personas mayores con diferentes niveles de fragilidad.

Ventanas alimentarias menores a diez horas o ayunos superiores a 12,38 horas aumentan un 58% el riesgo de mortalidad cardiovascular Freepik

En palabras de uno de los autores, “el ayuno es un proceso conservado evolutivamente” cuyo objetivo es conservar fuerza. No obstante, las prácticas extremas pueden alterar este equilibrio y producir efectos opuestos a los buscados.

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El impacto potencial: longevidad y calidad de vida

El estudio sostiene que el ayuno intermitente, practicado con moderación, puede convertirse en una herramienta no farmacológica para promover un envejecimiento saludable, controlar el peso y mejorar la salud mental. La clave radica en adaptar la estrategia al contexto y necesidades de cada persona.

Consultar siempre con un médico antes de modificar la dieta es esencial, sobre todo ante enfermedades crónicas o tratamientos farmacológicos (Freepik)

La investigación recomienda a quienes deseen probar este enfoque empezar con una ventana de alimentación de diez horas y observar la respuesta del cuerpo, siempre bajo supervisión médica.

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Como concluye el artículo: “El ayuno puede servir como un método no médico para lograr un envejecimiento saludable y una gestión adecuada del peso, así como para mejorar la salud mental en los adultos mayores”.

Según los resultados de Sergio Couto-Alfonso y su equipo, publicados en Nutrients, la moderación y la vigilancia médica resultan fundamentales para transformar el ayuno intermitente en un aliado de la longevidad.

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