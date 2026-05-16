Crimen y Justicia

Detuvieron a un argentino por trata de personas en Bolivia: tenía secuestrada a una menor desaparecida en Salta

Se trata de un hombre de 43 años que promocionaba a las víctimas en redes sociales. Las autoridades llegaron a él luego de que la madre de la joven denunciara su desaparición

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El detenido es un argentino de 43 años, acusado de liderar una red de trata de personas (Comando de Frontera Policial Yacuiba)
El detenido es un argentino de 43 años, acusado de liderar una red de trata de personas (Comando de Frontera Policial Yacuiba)

Un argentino fue detenido en Bolivia acusado de liderar una célula de trata de personas con fines de explotación sexual. Durante el operativo, se logró rescatar a tres víctimas. Asimismo, confirmaron que una de ellas se trataba de una menor de 16 años que había sido reportada como desaparecida días antes en la provincia de Salta.

La investigación comenzó el lunes 11 de mayo, luego de que la madre de la adolescente salteña radicara una denuncia por su desaparición. Posteriormente, un requerimiento oficial presentado por la Cancillería y el Ministerio de Gobierno de Salta motivó la búsqueda y localización de la joven.

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A partir de la foto de la menor que había sido provista por sus familiares, las autoridades lograron rastrear sus últimos movimientos y determinaron que se encontraba en Yacuiba, una ciudad boliviana que se ubica a una distancia aproximada de 430 kilómetros de la ciudad de Salta. Como consecuencia de esto, se envió un pedido de colaboración a las autoridades del país vecino.

Con la ubicación del inmueble identificada, el Comando de Frontera Policial de Yacuiba implementó un operativo cerrojo que permitió rescatar a la adolescente argentina y a otras dos mujeres bolivianas mayores de edad. De acuerdo con la información publicada por Agencias Noticias Argentinas, el argentino capturado se trataría de un ciudadano de 43 años, identificado por sus iniciales C. E. D., quien fue señalado como líder de la red de explotación sexual.

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La menor de edad rescatada ya fue devuelta a su hogar (Comando de Frontera Policial Yacuiba)
La menor de edad rescatada ya fue devuelta a su hogar (Comando de Frontera Policial Yacuiba)

Tras concluirse el operativo, el teniente coronel Ever Cossío, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), describió el funcionamiento de la organización. Según se estableció, el acusado organizaba “citas express”, a la vez que gestionaba grupos en redes sociales con numerosos seguidores.

Aparentemente, utilizaba estas plataformas para promocionar a las mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente por la red. De la misma manera, facilitaba que los clientes las recogieran en el domicilio, las trasladaran y luego las devolvieran al mismo lugar. Además, se descubrió que mantenía un acuerdo con un local llamado “El Faraón”.

Respecto a la situación de la adolescente argentina rescatada, las autoridades confirmaron que la menor fue restituida a Argentina este viernes para reencontrarse con su madre. En cuanto al detenido, permanece bajo custodia a la espera de la audiencia de medidas cautelares, donde un juez definirá su situación legal.

Rescataron a tres mujeres víctimas de trata de personas en el centro de La Plata

Tres mujeres víctimas de explotación sexual fueron rescatadas por la Policía Federal Argentina (PFA) en una vivienda ubicada en el centro de La Plata. El operativo, encabezado por el Departamento Trata de Personas, se realizó tras una investigación judicial iniciada a partir de una denuncia presentada por vecinos y fue coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional.

La Plata: tres mujeres que eran víctimas de explotación sexual fueron rescatadas por la policía

Las fuentes policiales informaron a Infobae que las víctimas, dos de nacionalidad paraguaya y una argentina, eran privadas de su libertad y obligadas a ejercer la prostitución. Las responsables, dos mujeres paraguayas de 38 y 42 años, captaban a las víctimas mediante engaños, ofreciéndoles falsos empleos como acompañantes de adultos mayores. Una vez en el país, las mujeres eran forzadas a realizar servicios sexuales bajo amenazas y condiciones coercitivas.

Las tareas de vigilancia confirmaron el arribo constante de vehículos de alta gama al domicilio, cuyos ocupantes eran recibidos por mujeres en ropa interior. Con estos elementos, el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del juez Eduardo Silva Pelossi, autorizó el allanamiento de la vivienda. Durante el procedimiento, fueron detenidas las dos acusadas y se secuestraron cuatro teléfonos celulares utilizados para coordinar los encuentros con los clientes.

De la misma manera, las tres mujeres rescatadas recibieron asistencia y contención por parte del equipo profesional del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

El operativo fue coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional junto con la Unidad Fiscal de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial La Plata, bajo la dirección del fiscal Gonzalo Petit Bosnic y la secretaria Laura Inés Romano. Las detenidas quedaron a disposición del magistrado interviniente por presunta infracción a la Ley N° 26.364 de “prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”.

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