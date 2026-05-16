Juan Manuel La Serna venció a Bautista Torres en el cruce entre argentinos y es finalista del Challenger de Córdoba

El zurdo de 22 años venció a Bautista Torres e irá por el título ante el uruguayo Franco Roncadelli

Juan Manuel La Serna se clasificó para la final del AAT Challenger de Córdoba al superar a Bautista Torres por 6-4 y 6-2 en el duelo entre argentinos.

Este viernes, en el Córdoba Lawn Tenis Club, el zurdo de 22 años dio otro paso clave en su crecimiento dentro del circuito al obtener por primera vez en su carrera un boleto para una definición.

PUBLICIDAD

En una jornada decisiva para el quinto Challenger de la temporada en Argentina -cuarto organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT)-, La Serna ratificó que atraviesa el mejor momento de su incipiente carrera. El catamarqueño, número 367° del ranking ATP, dominó desde el principio a Torres (352°), uno de los jugadores más consistentes de las últimas semanas en el circuito nacional.

Tras un primer set equilibrado, La Serna consiguió marcar diferencias en los momentos clave con mayor agresividad y precisión. A partir de allí, creció en confianza y dominó el segundo parcial con claridad para sellar el triunfo ante un público que lo adoptó como propio.

PUBLICIDAD

“No me esperaba para nada alcanzar mi primera final de Challenger en Córdoba, con mi gente”, dijo emocionado luego del partido. Su vínculo con la provincia excede lo circunstancial: allí vivió durante muchos años y representó a su federación, un detalle que volvió especialmente significativa esta actuación. “Se vivió un ambiente muy especial. Tengo una felicidad absoluta”, agregó.

En el análisis estrictamente tenístico, La Serna valoró la exigencia que implicaba enfrentar a Torres: “Es un rival que te hace jugar y correr y tenés que estar fino para ganarle. Creo que hice un gran partido y por eso me llevé la victoria”.

PUBLICIDAD

Ganador el año pasado de la Beca Galperin al Mérito, incentivo económico destinado a potenciar el desarrollo de jóvenes talentos nacionales, La Serna viene dando señales de crecimiento sostenido y en Córdoba encontró hasta ahora el escenario ideal para confirmarlo.

Juan Manuel La Serna vive la mejor semana de su incipiente carrera (Crédito: Prensa AAT)

Del otro lado de la red estará Franco Roncadelli, el uruguayo que atraviesa el mejor momento de su carrera. El nacido en Montevideo, de 26 años y 274° del ranking, derrotó en semifinales al máximo favorito del certamen, Guido Justo (263°), por 6-1 y 6-4 y extendió su racha a nueve triunfos consecutivos.

PUBLICIDAD

Roncadelli llegó a Córdoba con confianza plena tras conquistar el domingo pasado en Santos, Brasil, el primer título Challenger de su trayectoria, y lejos de relajarse sostuvo el impulso en suelo argentino.

Frente a Justo, el uruguayo mostró solidez mental y un tenis agresivo, incluso en un contexto particular: ambos comparten entrenador, el argentino Martín Rondina, quien no estuvo en cancha durante el encuentro.

PUBLICIDAD

“Hoy es un día particular porque jugué contra Guido, con quien compartimos entrenador, así que fue un partido incómodo”, reconoció el uruguayo.

Más allá del pase a la final, su semana en Córdoba ya tiene premio extra: aseguró su ingreso a la qualy de Wimbledon, lo que marcará su primera experiencia en un Grand Slam. “Es un objetivo que tenía este año, así que estoy muy contento”, señaló.

PUBLICIDAD

La definición será este sábado, desde las 11 y con televisación de Fox Sports 2. Córdoba ofrecerá una final con fuerte protagonismo sudamericano, además de ratificar el valor de la expansión del calendario nacional como plataforma para el desarrollo de nuevos nombres en el circuito profesional.