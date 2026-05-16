El explosivo descargo de una figura del Real Madrid en medio de la misteriosa separación de Vinicius: “Esta situación me asusta”

Éder Militão desmintió acusaciones que lo mencionan y se alejó de la controversia que rodea a Vinicius (REUTERS/Juan Medina)

La reciente exposición mediática de Éder Militao y Vinicius Jr. provocó una ola de reacciones en el mundo del fútbol. La ruptura sentimental del delantero brasileña con Virginia Fonseca, anunciada tras el triunfo del Real Madrid sobre el Real Oviedo en el Santiago Bernabéu por La Liga de España, sumó tensión a un escenario ya cargado de rumores.

Mientras la noticia de la separación de Vinicius circulaba en el mundo, el brasileño Militao decidió romper el silencio ante las especulaciones que lo involucran junto a su compatriota. El defensor, actualmente fuera de las canchas por una rotura en el tendón proximal del bíceps femoral izquierdo, publicó un contundente comunicado en el que rechazó enfáticamente las versiones difundidas sobre su vida privada.

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En su declaración en redes sociales, el jugador brasileño afirmó: “Ante las recientes especulaciones y acusaciones difundidas en línea sobre mi nombre, quiero aclarar que toda la información que se me atribuye es falsa y carece de fundamento”. Militao también explicó su prioridad mientras aguarda la llegada de un hijo junto a su esposa, Tainá Castro: “En este momento, estoy totalmente centrado en mi recuperación de la lesión que me dejó fuera del Mundial de 2026, y también estoy dedicando toda mi atención a mi familia, especialmente a mi esposa, que está embarazada”.

El comunicado oficial que compartió Éder Militão

El futbolista de 28 años reconoció que la magnitud de los rumores ha alterado su vida cotidiana. “Confieso que toda esta situación me asusta. He llegado al punto de prácticamente no salir de casa si mi esposa no está presente, precisamente por el impacto y la magnitud que han alcanzado estas acusaciones infundadas”, relató en su mensaje el defensor.

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Militao pidió que “si existe alguna acusación concreta sobre mi nombre, se deben presentar pruebas reales, y no meras suposiciones, juicios precipitados o relatos creados en internet”. “La difusión irresponsable de acusaciones falsas daña no solo mi imagen, sino también a mi familia, que se ha visto directamente afectada”, remarcó el jugador del Real Madrid y la selección de Brasil.

El defensor del Real Madrid rechazó los rumores y reafirmó su compromiso profesional y personal en un momento delicado (EFE/ J.J. Guillén)

En el centro de la controversia se encuentra un reporte del periodista Leo Dias, quien contó que ambos futbolistas habrían contratado mujeres desde Brasil para asistir a fiestas privadas en España. Sin embargo, Militao fue tajante al calificar de falsas todas las imputaciones y solicitó: “Pido respeto, responsabilidad y comprensión en este momento tan delicado”.

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Mientras tanto, Vinicius también quedó bajo el escrutinio público tras la ruptura con Virginia Fonseca. Ella comunicó la decisión a través de una publicación en la que expuso su postura: “He aprendido a no negociar nunca aquello que, para mí, es innegociable. Así que, cuando algo deja de tener sentido, prefiero tener la madurez para poner fin a la relación con cariño antes que quedarme por quedarme”.

Tras la ruptura de Vinicius, Militão publicó un mensaje contundente para frenar las especulaciones (REUTERS/Jon Nazca)

Durante el auge de las especulaciones, Vinicius publicó una fotografía junto a Virginia en redes sociales, pero poco después la eliminó, lo que incrementó la incertidumbre sobre el estado de la pareja. El vínculo sentimental, que había comenzado a mediados de 2025, concluyó en medio del calendario deportivo y la atención mediática.

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La ruptura de Vinicius con Virginia Fonseca reconfigura el entorno personal del delantero, quien ahora debe concentrarse en sus compromisos deportivos. El futbolista tiene por delante el debut de la selección de Brasil en el Mundial, previsto para el 13 de junio frente a Marruecos en Nueva Jersey, y partidos posteriores ante Haití y Escocia.