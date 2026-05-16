El festejo del Dibu Martínez con su familia tras la clasificación del Aston Villa a la Champions: el duelo de penales con su hijo

La clasificación del Aston Villa a la próxima Champions League desató una jornada de emociones intensas en Villa Park. Tras el triunfo por 4-2 ante el Liverpool, los futbolistas festejaron junto a sus familias en el césped, pero una escena en particular capturó la atención: el momento entre Emiliano Dibu Martínez y su hijo Santino durante la celebración.

Lejos de la tensión del partido, el arquero argentino invitó a su hijo a ejecutar penales frente a la tribuna. Vestido con la camiseta de su padre, el pequeño aceptó el desafío. El primer remate fue contenido por Martínez, quien se lanzó para atajarlo. En el segundo intento, Santino disparó de zurda hacia el palo derecho y, al ver el gol, el Dibu celebró la jugada con una sonrisa y un gesto de orgullo.

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El Aston Villa del Dibu Martínez aseguró su lugar en la próxima Champions League (REUTERS/Chris Radburn)

El recorrido por el estadio se multiplicó en abrazos, fotos y gestos de cariño. Además de Santino, acompañaron a Martínez su esposa Mandinha y su hija Ava, a quien incluso Lionel Messi mencionó en la arenga previa a la final de la Copa América en el Maracaná. El arquero dedicó saludos a la hinchada local, mientras otros compañeros, como Ollie Watkins, autor de dos goles en el partido, y Emiliano Buendía, también compartieron la alegría con sus familias.

La escena de los penales padre e hijo no fue la primera que se viralizó. En el pasado, Martínez ya había mostrado videos de Santino, nacido el 29 de junio de 2018, atajando lanzamientos bajo la mirada atenta de su padre. Aquellas imágenes, cuando el niño tenía cinco años, reflejaban la pasión familiar por el arco. Ahora, con siete años, Santino intercambió roles y se animó a desafiar al campeón del mundo.

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El partido tuvo también momentos de fricción. Un cruce verbal entre Dibu Martínez y su compatriota Alexis Mac Allister, titular en el Liverpool, se produjo durante un tiro de esquina. El intercambio quedó en la anécdota del encuentro, ya que al final el arquero se sumó de lleno a los festejos colectivos, dejando atrás cualquier diferencia.

Emiliano Martínez junto a su esposa Mandinha y su hija Ava (REUTERS/Chris Radburn)

El resultado mantiene al Aston Villa en la cuarta posición de la tabla, motivo que asegura su presencia en la máxima competencia europea. El equipo se ubica por debajo del Manchester United, con 62 puntos y un último partido pendiente ante el Manchester City, que aún pelea por el título de la liga inglesa.

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La imagen de Santino pateando penales a su padre se viralizó en redes sociales y fue celebrada por los hinchas. Pese a que no es la primera vez que el Dibu se convierte en protagonista por su manera de festejar: días atrás, tras la victoria por 4-0 ante Nottingham Forest en la Europa League, el arquero fue captado trepado al arco en un gesto espontáneo de alegría.

El ambiente festivo en Villa Park no oculta que el calendario de Martínez aún tiene desafíos clave. El miércoles, el Aston Villa disputará la final de la Europa League frente al Friburgo de Alemania a las 16:00. El arquero también integra la prelista de 55 futbolistas que presentó Lionel Scaloni para el próximo Mundial.

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LAS FOTOS DEL DIBU MARTÍNEZ CON SU FAMILIA:

Emiliano Martínez celebró el último partido de local del Aston Villa junto a su familia (Photo by Darren Staples / AFP)

El Dibu Martínez posó alegre acompañado de su esposa Mandinha, su hijo Santino y su hija Ava

Los hijos del campeón del mundo estuvieron presentes en la clasificación del Aston Villa a la Champions League

Emiliano Martínez contento con su hija Ava tras el triunfo del Aston Villa ante el Liverpool