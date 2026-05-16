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Marco Rubio pronosticó una caída “drástica” del precio del petróleo cuando el régimen iraní reabra Ormuz

El jefe de la diplomacia estadounidense también advirtió que si Teherán obtiene un arma nuclear y continúa con el bloqueo sobre la vía marítima podría llegar a ser un problema “permanente”

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El secretario de Estado de estados Unidos, Marco Rubio, habla con la prensa después de una reunión de ministros del G7 con países socios en el aeropuerto Bourget en Le Bourget, en las afueras de París, el viernes 27 de marzo de 2026 (Brendan Smialowski/Pool Foto vía AP)
El secretario de Estado de estados Unidos, Marco Rubio, habla con la prensa después de una reunión de ministros del G7 con países socios en el aeropuerto Bourget en Le Bourget, en las afueras de París, el viernes 27 de marzo de 2026 (Brendan Smialowski/Pool Foto vía AP)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anticipó el viernes una caída “drástica” en el precio del petróleo a medida que Irán “reabra el estrecho” de Ormuz, y defendió la última ofensiva estadounidenses contra el régimen como parte de la estrategia para evitar que Teherán obtenga armamento nuclear.

“Creo que con el tiempo se producirá una reducción drástica del precio del petróleo, porque todo ese petróleo acumulado que Irán mantiene retenido, una vez que llegue al mercado, tendrá un impacto muy positivo”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

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En una entrevista con NBC News, Rubio justificó las operaciones de Washington en Medio Oriente, llevas adelante por el Comando Central de EEUU (CENTCOM) y vinculó la obtención de un arma nuclear por parte de Irán con el control sobre el estrecho de Ormuz. “Diría que hay un precio asociado a un Irán nuclear. Si Irán llegara a adquirir un arma nuclear, ¿qué les impediría entonces controlar el estrecho? Y entonces olvídate de que sea un problema de tres o seis meses. Podría ser un problema permanente”, sostuvo.

Por su parte, el presidente Donald Trump atribuyó la reciente subida de los precios del petróleo a la situación heredada y defendió su gestión en la guerra con Irán. “De hecho, si no hubiera hecho la pequeña excursión a Irán -tenía que hacerlo- habríamos alcanzado el mercado bursátil más alto de la historia”, declaró en Fox News.

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Trump consideró que el precio del petróleo “ha subido muy poco comparado con lo que la mayoría de la gente”, incluido él mismo, “pensaba que subiría”. Añadió que la operación militar “estuvo bien por un corto período porque no podemos permitir que no tengan un arma nuclear”.

El presidente estadounidense Donald Trump gesticula al regresar a la Casa Blanca tras su viaje a China, en Washington, D.C., EE. UU., el 15 de mayo de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)
El presidente estadounidense Donald Trump gesticula al regresar a la Casa Blanca tras su viaje a China, en Washington, D.C., EE. UU., el 15 de mayo de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)

A última hora del viernes, el precio del crudo Brent del Mar del Norte, con entrega en julio, registró un aumento del 3,35 % y se ubicó en 109,26 dólares por barril. El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense para entrega en junio, subió un 4,20%, alcanzando los 105,42 dólares por barril.

El inquilino de la Casa Blanca señaló que rechazó la última propuesta presentada por Irán al no estar conforme con la redacción. “La miré y no me gustó la primera frase, así que la tiré. Era una frase inaceptable”, comentó a la prensa a bordo del Air Force One tras su visita a China, donde se reunió con Xi Jinping. Trump se mostró dispuesto a considerar una suspensión del programa nuclear iraní por veinte años, siempre que Teherán ofrezca garantías sólidas.

No obstante, Washington y Teherán continúan su proceso de diálogo mediado por Pakistán, aunque las diferencias impiden una nueva reunión en Islamabad, ciudad del primer encuentro tras el alto el fuego acordado el 8 de abril y prorrogado desde entonces por decisión de Trump.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, confirmó el viernes desde Nueva Delhi que ambos países “aún intercambian mensajes, aunque lentamente”. El alto funcionario, presente en una reunión del grupo BRICS en la capital india, detalló que tras el rechazo público de Trump, Washington retomó el contacto. “Volvimos a recibir mensajes de los estadounidenses en los que decían que estaban dispuestos a continuar las conversaciones y el diálogo”, declaró el canciller ante la prensa.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, asiste a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS en Bharat Mandapam, Nueva Delhi, India, el 14 de mayo de 2026 (REUTERS/Adnan Abidi)
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, asiste a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS en Bharat Mandapam, Nueva Delhi, India, el 14 de mayo de 2026 (REUTERS/Adnan Abidi)

Tras su paso por China, el presidente republicano, advirtió que su paciencia con Irán “no va a durar mucho más”. La Casa Blanca informó que Trump y Xi coincidieron en Beijing sobre la necesidad de mantener abierto el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de energía, después de que Irán restringiera la navegación como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes iniciados el 28 de febrero.

No voy a ser mucho más paciente. Deberían llegar a un acuerdo”, declaró Trump en una entrevista emitida en el programa “Hannity” de Fox News. Según la Casa Blanca, Xi Jinping manifestó durante las conversaciones su rechazo a la militarización del estrecho y a cualquier intento de imponer peajes para su utilización.

Trump añadió que el mandatario chino se comprometió a no enviar equipamiento militar a Irán. “Dijo que no va a dar equipo militar, lo cual es una declaración importante”, resaltó Trump durante la entrevista televisiva.

(Con información de Europa Press)

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