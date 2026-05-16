Honduras oficializó la designación de Hamás y la Guardia Revolucionaria Islámica como organizaciones terroristas

El Gobierno aseguró que la decisión reafirma su rechazo al terrorismo y su financiamiento. (FOTO: Infobae)

El Gobierno de Honduras anunció oficialmente la designación del grupo islamista palestino Hamás y de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) como organizaciones terroristas, según un comunicado divulgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

La decisión fue adoptada por instrucciones del presidente hondureño Nasry Asfura, quien ordenó formalizar esta medida como parte de la política exterior y de seguridad del Estado hondureño.

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A través de sus canales oficiales, la Cancillería informó que esta declaratoria responde al compromiso del país con la lucha contra el terrorismo y el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad.

“El Gobierno de Honduras informa a la comunidad nacional e internacional la designación de Hamás como entidad terrorista, reafirmando su compromiso con la paz, la seguridad internacional y la lucha contra el terrorismo en todas sus formas”, señaló el comunicado publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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La declaratoria también incluye a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI). (FOTO: X)

La institución añadió que esta postura se enmarca dentro de los principios diplomáticos impulsados por el Gobierno hondureño y su rechazo absoluto al terrorismo y al financiamiento de grupos armados considerados amenazas internacionales.

Asimismo, la Cancillería destacó que la medida también incluye a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), organismo militar iraní señalado por diversos países occidentales de participar en operaciones vinculadas a conflictos regionales y apoyo a organizaciones armadas en Medio Oriente.

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“El Gobierno de Honduras reconoce a Hamás y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como entidades terroristas”, detalla el documento oficial divulgado por las autoridades hondureñas.

La administración de Nasry Asfura aseguró además que esta decisión reafirma la condena del país “al terrorismo y su financiamiento en todas sus formas y manifestaciones”, así como el compromiso de Honduras con la cooperación internacional para prevenir y combatir este tipo de amenazas.

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Con esta determinación, Honduras se suma a la lista de países aliados de Estados Unidos y otras naciones occidentales que han catalogado oficialmente a Hamás como una organización terrorista.

Hamás gobierna la Franja de Gaza desde 2007 y ha sido señalado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea como un grupo extremista debido a diversos ataques armados y acciones violentas vinculadas al conflicto con Israel.

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El conflicto entre Israel y Hamás se intensificó drásticamente tras el ataque perpetrado por el grupo islamista el 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí, hecho que dejó cientos de muertos y desencadenó una amplia ofensiva militar israelí en Gaza.

Desde entonces, la región atraviesa una de las peores crisis humanitarias de los últimos años, con miles de víctimas civiles, desplazamientos masivos y destrucción de infraestructura en distintos sectores de la Franja de Gaza.

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Diversos organismos internacionales y líderes mundiales han solicitado reiteradamente un alto al fuego y acuerdos humanitarios para reducir el impacto del conflicto sobre la población civil.

En el caso de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, varios gobiernos han cuestionado su participación en operaciones regionales y el supuesto apoyo logístico y financiero a grupos armados en Medio Oriente.

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Israel agradece apoyo a Honduras

El embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren, reaccionó positivamente a la decisión del Gobierno hondureño de declarar a Hamás y a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) como organizaciones terroristas, calificando la medida como un “importante paso” en la lucha contra el terrorismo internacional.

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A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el diplomático destacó que la determinación adoptada por Honduras fortalece la seguridad tanto en América Latina como a nivel global.

Goren también elogió la postura asumida por el presidente Nasry “Tito” Asfura, asegurando que se trata de una decisión “basada en principios” y alineada con los esfuerzos internacionales para combatir el terrorismo y su financiamiento.

El embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren, reaccionó positivamente a la decisión del Gobierno hondureño de declarar a Hamás y a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) como organizaciones terroristas. (FOTO: X)

La reacción del representante israelí se produjo luego de que la Cancillería hondureña reafirmara su compromiso con la cooperación internacional para prevenir amenazas vinculadas a organizaciones extremistas y fortalecer la seguridad internacional.

La decisión del Gobierno hondureño también busca fortalecer sus relaciones diplomáticas y de cooperación con países aliados que mantienen políticas internacionales enfocadas en el combate al terrorismo global.

Las autoridades hondureñas reiteraron que el país continuará trabajando junto a organismos internacionales y naciones aliadas para fortalecer mecanismos de cooperación orientados a preservar la paz, la estabilidad y la seguridad mundial.