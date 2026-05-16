América Latina

Dos grandes navieras europeas dejaron de tomar pedidos relacionados con Cuba tras las sanciones de EEUU

La decisión de las empresas, alemana y francesa, se produce ante el proceso de evaluación interna sobre los alcances de la nueva normativa impuesta por el gobierno estadounidense sobre actividades comerciales con la isla

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Un buque portacontenedores perteneciente a Hapag-Lloyd (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/Archivo)
Un buque portacontenedores perteneciente a Hapag-Lloyd (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/Archivo)

Las navieras internacionales Hapag-Lloyd (alemana) y CMA CGM (francesa) dejaron de aceptar nuevos pedidos relacionados con Cuba mientras evalúan los posibles efectos de la reciente Orden Ejecutiva de Estados Unidos que amplía las sanciones sobre la isla.

Fuentes del sector informaron que ambas empresas, que operan en Cuba a través de agentes y sin presencia física, suspendieron temporalmente el registro de reservas para el transporte de mercancías, según logró confirmar la agencia EFE.

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En el caso de Hapag-Lloyd, la compañía implementó un “stop booking” desde el pasado miércoles y, como máximo, hasta el 5 de junio, fecha límite establecida por las autoridades estadounidenses para que las empresas potencialmente afectadas por la nueva orden se desvinculen de actividades con Cuba. Expertos del sector explicaron que este tipo de medida es habitual y suele tener carácter preventivo.

Por su parte, el agente de CMA CGM en Cuba no recibió directivas claras de la naviera, aunque su sistema operativo bloqueó nuevas reservas hacia la isla, según fuentes consultadas.

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La industria marítima cubana mantiene una relación directa con Gaesa, conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), responsable de aproximadamente el 40% del producto interno bruto (PIB) de Cuba según estimaciones independientes y recientemente sancionado por la nueva Orden Ejecutiva de Estados Unidos.

El buque portacontenedores CMA CGM UNITY, el 18 de septiembre de 2025 (REUTERS/Darrin Zammit Lupi)
El buque portacontenedores CMA CGM UNITY, el 18 de septiembre de 2025 (REUTERS/Darrin Zammit Lupi)

Gaesa gestiona puertos, terminales marítimas, servicios de aduanas y la Zona Especial de Desarrollo Mariel, además de sectores como el turismo, el comercio interior en divisas, la distribución de combustibles y las telecomunicaciones.

Hasta el momento, Hapag-Lloyd y CMA CGM no respondieron a las solicitudes de información sobre su posición frente a la nueva normativa estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 1 de mayo la Orden Ejecutiva 14404, que habilita el congelamiento de activos en territorio estadounidense de personas o entidades que trabajen o hayan trabajado para el régimen cubano, o que estén implicadas en violaciones de derechos humanos o actos de corrupción en la isla.

La medida también alcanza a quienes brinden apoyo financiero, material o tecnológico a Cuba, así como a quienes operen en sectores estratégicos como energía, defensa, finanzas, minería y seguridad.

Una semana después de la entrada en vigor de la orden, se anunciaron los primeros tres sancionados: el conglomerado Gaesa, la presidenta de esa entidad, Ania Guillermina Lastres, y la empresa mixta Moa Nickel, integrada por una compañía estatal cubana y la minera canadiense Sherritt.

Donald Trump presiona al régimen de Cuba con sanciones económicas a sus autoridades y socios (REUTERS/Evan Vucci)
Donald Trump presiona al régimen de Cuba con sanciones económicas a sus autoridades y socios (REUTERS/Evan Vucci)

Horas antes del anuncio, Sherritt comunicó su retirada inmediata de todas sus operaciones en Cuba en respuesta a la Orden Ejecutiva 14404, tras tres décadas de actividad en la isla. La empresa canadiense dejó así yacimientos de níquel y cobalto considerados entre los diez mayores del mundo.

La decisión empresarial, hasta ahora la mayor inversión extranjera en Cuba, llevó a sus proveedores y compañías asociadas a reconsiderar su continuidad en el país.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró sus críticas al régimen cubano y aseguró que la isla “está controlada por una empresa propiedad de generales militares”, en referencia al conglomerado Gaesa.

“La riqueza en Cuba está controlada por una empresa propiedad de generales militares que se quedan con todo el dinero”, afirmó Rubio durante una entrevista con Fox News, emitida el miércoles por la noche y grabada a bordo del Air Force One rumbo a China.

Rubio sostuvo que en Cuba las personas “literalmente comen basura de las calles”, mientras la “empresa” que controla la isla dispone de “16.000 millones de dólares”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el 14 de mayo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el 14 de mayo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que las nuevas sanciones forman parte de “medidas decisivas” para “proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos describió a la empresa militar Gaesa como “el corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba”, al señalar que controla “un estimado del 40% o más de la economía de la isla”. Según la misma fuente, la gestión de Gaesa favorece a las “élites corruptas”, mientras la población cubana enfrenta una crisis económica severa.

(Con información de EFE)

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