Salud

Qué pasa si se agrega proteína en polvo al café: beneficios y riesgos, según especialistas

Expertos de Cleveland Clinic analizan los posibles efectos y advierten sobre algunas precauciones a tener en cuenta

Guardar
El proffee, combinación de café
El proffee, combinación de café y proteína en polvo, crece en popularidad entre quienes buscan desayunos rápidos y nutritivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de café y proteína —conocida como proffee— se ha consolidado como una de las tendencias más comentadas en redes sociales, impulsada por quienes buscan desayunos rápidos o un refuerzo para su rutina matutina.

Su popularidad ha llevado a la consulta de expertos, como los especialistas de la Cleveland Clinic, quienes coinciden en que mezclar café con proteína puede aportar beneficios específicos, aunque no debe reemplazar una alimentación completa y balanceada.

¿Qué es el proffee y por qué gana popularidad?

El proffee consiste en agregar proteína en polvo o un batido de proteínas al café. Según Cleveland Clinic, esta mezcla se ha popularizado principalmente entre personas que buscan un impulso energético temprano o necesitan optimizar su ingesta de nutrientes antes de actividades físicas.

La practicidad y la facilidad de preparación han hecho que el proffee gane adeptos en todo el mundo, particularmente en comunidades fitness y entre quienes priorizan soluciones rápidas para el desayuno.

Entre los posibles beneficios, los expertos destacan la sensación de mayor energía durante la mañana y un mejor control del apetito. Consumir proteínas al comenzar el día puede ayudar a mantener la saciedad y reducir el impulso de comer en exceso más adelante, lo que podría favorecer el manejo del peso, explicó la dietista registrada Kate Patton a la Cleveland Clinic.

Consumir proteínas en el desayuno
Consumir proteínas en el desayuno ayuda a mantener la saciedad y favorece el control del apetito, beneficiando el manejo del peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la proteína contribuye a una mayor activación metabólica. Sustituir las cremas azucaradas por proteína en polvo puede reducir la ingesta calórica y promover hábitos alimenticios más saludables.

Las variedades en polvo o los batidos listos para consumir permiten una preparación ágil y adaptable a diferentes estilos de vida. Por eso, el proffee se ha posicionado como una opción funcional y versátil, no solo para deportistas sino también para quienes buscan optimizar su nutrición diaria de manera sencilla.

Precauciones y recomendaciones de los especialistas

No obstante, los especialistas de la Cleveland Clinic advierten que el café con proteína no debe considerarse un sustituto de una comida completa. “Los alimentos integrales aportan más nutrientes”, subraya Patton. Aunque los suplementos pueden complementar la dieta, su composición nutricional es inferior a la de una alimentación variada basada en productos frescos y naturales.

Consultar a un profesional de
Consultar a un profesional de la salud es fundamental antes de incorporar café con proteína de forma habitual, sobre todo en casos médicos específicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su consumo requiere atención: un exceso de cafeína puede causar nerviosismo, insomnio y ansiedad, mientras que una ingesta elevada de proteína puede asociarse a riesgos para la salud cardiovascular y renal, según advierte la Cleveland Clinic.

Es fundamental que quienes opten por el proffee conozcan sus propios límites y necesidades nutricionales, y que consulten a un profesional de la salud en caso de dudas o condiciones médicas preexistentes.

Consejos para preparar café con proteína

Para obtener los mejores resultados, se recomienda utilizar café frío o a temperatura ambiente, ya que el calor puede provocar grumos al mezclar la proteína en polvo.

Es preferible elegir proteínas con pocos aditivos, bajo contenido de azúcares añadidos y una lista de ingredientes sencilla, para evitar el consumo excesivo de compuestos artificiales.

Los especialistas sugieren mezclar una cucharada de proteína en polvo en café helado o combinar el café con un batido de proteínas listo para consumir. También es importante prestar atención a la cantidad diaria de cafeína, especialmente si se ingieren varias tazas al día o se utilizan otros productos estimulantes.

Se recomienda usar proteínas bajas
Se recomienda usar proteínas bajas en aditivos y mezclar en café frío para evitar grumos y un exceso de compuestos artificiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cleveland Clinic concluye que el café con proteína puede ser una alternativa práctica para quienes disponen de poco tiempo en la mañana, pero recalca que no reemplaza la calidad nutricional de una comida completa. Esta opción puede ser útil de manera esporádica, siempre que la base de la alimentación siga siendo la variedad, el equilibrio y el consumo de alimentos frescos.

Los expertos insisten en consultar a un profesional de la salud antes de incorporar suplementos de manera habitual, especialmente en personas con condiciones médicas o necesidades nutricionales específicas.

Temas Relacionados

ProffeeEstados UnidosKate PattonMetabolismoControl del ApetitoHábitos AlimenticiosCleveland ClinicSuplementossalud cardiovascularNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Harvard reveló cómo bajar de peso rapidamente sin perder masa muscular

Expertos de la universidad advirtieron que las dietas extremas pueden provocar pérdida de tejido corporal y recomiendan estrategias para preservar la composición magra

Harvard reveló cómo bajar de

Qué son los bultos benignos de la muñeca y cómo se tratan, según expertos

Los especialistas explican por qué aparecen estos nódulos, cuáles son los más frecuentes y en qué casos es necesario tratarlos

Qué son los bultos benignos

Entrenamiento de fuerza sin complicaciones: el método para crear hábitos duraderos

José Carlos de Francisco destaca en el podcast “Tengo un Plan” la importancia de la simplicidad, la constancia y la personalización para quienes inician en el gimnasio, advirtiendo sobre el riesgo del exceso de información en redes sociales

Entrenamiento de fuerza sin complicaciones:

Qué tipo de ejercicio recomiendan en Harvard para prevenir la fragilidad ósea

Expertos de la Universidad destacan que un entrenamiento clave estimula la densidad mineral y ayuda a prevenir el deterioro óseo con el paso de los años

Qué tipo de ejercicio recomiendan

Cómo aumentar la testosterona de forma natural, según un especialista

Un artículo detalla qué rutinas, alimentos y cuidados diarios ayudan a potenciarla sin recurrir a tratamientos artificiales

Cómo aumentar la testosterona de
DEPORTES
Boca Juniors visitará al Vélez

Boca Juniors visitará al Vélez de Guillermo Barros Schelotto por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Las primeras imágenes del estadio más grande del mundo para 135 mil personas y que costará USD 38 mil millones

Román Burruchaga fue amenazado antes de jugar la semifinal del Challenger de Rosario: “Tenemos fierros suficientes para vos y tu familia”

Independiente buscará su primera victoria en el Torneo Apertura ante Platense: la agenda con los partidos del domingo

Huracán y San Lorenzo se enfrentarán en un atrapante clásico por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

TELESHOW
El divertido guiño del Chino

El divertido guiño del Chino Darín para Úrsula Corberó, cada vez más cerca del parto

El curioso reclamo futbolero de Anamá Ferreira: “La Selección argentina es la única que no tiene un jugador negro”

Brenda Asnicar y Laura Esquivel encendieron la esperanza del regreso de Patito Feo con sus históricas protagonistas

El cocinero Christian Petersen continúa con su recuperación y publicó un video remando: “Volviendo al río”

Laura Ubfal habló de más: reveló quién será eliminado de “MasterChef Celebrity”

INFOBAE AMÉRICA

“IVA cultural ya”: las galerías

“IVA cultural ya”: las galerías de arte en España cierran para reclamar reducción de impuestos

Nuevo ataque contra la comunidad católica en Nigeria: hombres armados asesinaron a tres personas y secuestraron a un sacerdote

El jefe de gabinete británico renunció tras la controversia por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en EEUU

“¿Acabaréis con los extranjeros? ¿Vais a matarlos?“: la interpretación de Ian McKellen de Shakespeare que se volvió viral

Tragedia en India: al menos un muerto y 13 heridos tras colapsar una atracción en un parque de diversiones