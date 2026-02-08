Qué pasa si se agrega proteína en polvo al café: beneficios y riesgos, según especialistas

El proffee, combinación de café y proteína en polvo, crece en popularidad entre quienes buscan desayunos rápidos y nutritivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de café y proteína —conocida como proffee— se ha consolidado como una de las tendencias más comentadas en redes sociales, impulsada por quienes buscan desayunos rápidos o un refuerzo para su rutina matutina.

Su popularidad ha llevado a la consulta de expertos, como los especialistas de la Cleveland Clinic, quienes coinciden en que mezclar café con proteína puede aportar beneficios específicos, aunque no debe reemplazar una alimentación completa y balanceada.

¿Qué es el proffee y por qué gana popularidad?

El proffee consiste en agregar proteína en polvo o un batido de proteínas al café. Según Cleveland Clinic, esta mezcla se ha popularizado principalmente entre personas que buscan un impulso energético temprano o necesitan optimizar su ingesta de nutrientes antes de actividades físicas.

La practicidad y la facilidad de preparación han hecho que el proffee gane adeptos en todo el mundo, particularmente en comunidades fitness y entre quienes priorizan soluciones rápidas para el desayuno.

Entre los posibles beneficios, los expertos destacan la sensación de mayor energía durante la mañana y un mejor control del apetito. Consumir proteínas al comenzar el día puede ayudar a mantener la saciedad y reducir el impulso de comer en exceso más adelante, lo que podría favorecer el manejo del peso, explicó la dietista registrada Kate Patton a la Cleveland Clinic.

Consumir proteínas en el desayuno ayuda a mantener la saciedad y favorece el control del apetito, beneficiando el manejo del peso

Además, la proteína contribuye a una mayor activación metabólica. Sustituir las cremas azucaradas por proteína en polvo puede reducir la ingesta calórica y promover hábitos alimenticios más saludables.

Las variedades en polvo o los batidos listos para consumir permiten una preparación ágil y adaptable a diferentes estilos de vida. Por eso, el proffee se ha posicionado como una opción funcional y versátil, no solo para deportistas sino también para quienes buscan optimizar su nutrición diaria de manera sencilla.

Precauciones y recomendaciones de los especialistas

No obstante, los especialistas de la Cleveland Clinic advierten que el café con proteína no debe considerarse un sustituto de una comida completa. “Los alimentos integrales aportan más nutrientes”, subraya Patton. Aunque los suplementos pueden complementar la dieta, su composición nutricional es inferior a la de una alimentación variada basada en productos frescos y naturales.

Consultar a un profesional de la salud es fundamental antes de incorporar café con proteína de forma habitual, sobre todo en casos médicos específicos

Su consumo requiere atención: un exceso de cafeína puede causar nerviosismo, insomnio y ansiedad, mientras que una ingesta elevada de proteína puede asociarse a riesgos para la salud cardiovascular y renal, según advierte la Cleveland Clinic.

Es fundamental que quienes opten por el proffee conozcan sus propios límites y necesidades nutricionales, y que consulten a un profesional de la salud en caso de dudas o condiciones médicas preexistentes.

Consejos para preparar café con proteína

Para obtener los mejores resultados, se recomienda utilizar café frío o a temperatura ambiente, ya que el calor puede provocar grumos al mezclar la proteína en polvo.

Es preferible elegir proteínas con pocos aditivos, bajo contenido de azúcares añadidos y una lista de ingredientes sencilla, para evitar el consumo excesivo de compuestos artificiales.

Los especialistas sugieren mezclar una cucharada de proteína en polvo en café helado o combinar el café con un batido de proteínas listo para consumir. También es importante prestar atención a la cantidad diaria de cafeína, especialmente si se ingieren varias tazas al día o se utilizan otros productos estimulantes.

Se recomienda usar proteínas bajas en aditivos y mezclar en café frío para evitar grumos y un exceso de compuestos artificiales

Cleveland Clinic concluye que el café con proteína puede ser una alternativa práctica para quienes disponen de poco tiempo en la mañana, pero recalca que no reemplaza la calidad nutricional de una comida completa. Esta opción puede ser útil de manera esporádica, siempre que la base de la alimentación siga siendo la variedad, el equilibrio y el consumo de alimentos frescos.

Los expertos insisten en consultar a un profesional de la salud antes de incorporar suplementos de manera habitual, especialmente en personas con condiciones médicas o necesidades nutricionales específicas.