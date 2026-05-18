El régimen de Irán creó de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, un organismo para gestionar el paso por Ormuz

Estrecho de Ormuz.

El principal organismo de seguridad del régimen de Irán anunció el lunes la formación de un nuevo organismo para gestionar el estrecho de Ormuz, que Teherán ha cerrado de facto y por cuyo paso pretende cobrar a los barcos.

En su cuenta oficial X, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional compartió una publicación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) en la que afirmaba que proporcionaría “actualizaciones en tiempo real sobre las operaciones en el Estrecho de Ormuz y los últimos acontecimientos”.

PUBLICIDAD

La cuenta de la marina de la Guardia Revolucionaria compartió la misma publicación.

No quedó claro de inmediato qué funciones desempeñaría el nuevo organismo, pero a principios de este mes, la cadena iraní de habla inglesa Press TV afirmó que constituía un “sistema para ejercer la soberanía sobre el estrecho de Ormuz” y que los barcos que transitaban por el estrecho recibían “reglamentos” desde la dirección de correo electrónico info@pgsa.ir.

PUBLICIDAD

Irán ha bloqueado en gran medida el tráfico marítimo a través del vital estrecho desde el estallido de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Un frágil alto el fuego está vigente desde el 8 de abril.

El bloqueo del estrecho de Ormuz impuesto por Irán ha alterado los mercados mundiales de hidrocarburos, petróleo y gas natural licuado. /File Photo

El control que ejerce Irán sobre esta vía marítima ha sacudido los mercados mundiales y ha otorgado a Teherán una importante ventaja, mientras que Estados Unidos ha impuesto su propio bloqueo naval a los puertos iraníes.

PUBLICIDAD

En tiempos de paz, esta ruta representa aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado, junto con otras materias primas clave, como los fertilizantes.

Desde que comenzó la guerra, Irán ha afirmado repetidamente que el tráfico marítimo a través del estrecho “no volverá a su estado anterior a la guerra” y el mes pasado anunció que había recibido los primeros ingresos procedentes de los peajes en la vía fluvial.

PUBLICIDAD

El sábado, Ebrahim Azizi, jefe de la comisión de seguridad nacional del parlamento iraní, declaró que Irán “ha preparado un mecanismo profesional para gestionar el tráfico” a través del estrecho , y añadió que “se dará a conocer próximamente”.

Países europeos hablan con Teherán sobre el tránsito por el estrecho

Varios países europeos negocian con Irán con el fin de obtener autorización para cruzar el estrecho de Ormuz, vía estratégica para el tránsito de petróleo bloqueada desde el estallido de la guerra en Oriente Medio, informó este sábado la televisión estatal.

PUBLICIDAD

El jefe de la Comisión parlamentaria de Seguridad Nacional, Ebrahim Azizi.

“Después del paso de barcos procedentes de países del este de Asia, en particular de China, Japón y Pakistán, hoy hemos recibido informaciones de que hay europeos que han entablado negociaciones con la marina de los Guardianes de la Revolución” para cruzar el paso, anunció la cadena sin especificar los nombres de estos países.

El bloqueo que ejerce Irán en esta importante vía marítima, por la que antes del conflicto solía transitar cerca de un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, perturba los mercados mundiales y otorga a Teherán un instrumento de presión estratégico.

PUBLICIDAD

Por la mañana, el jefe de la Comisión parlamentaria de Seguridad Nacional, Ebrahim Azizi, dijo que el país había “puesto en marcha un mecanismo profesional de gestión del tráfico” en el estrecho de Ormuz, que pronto estaría operativo.

“Solo se beneficiarán [del mecanismo] los barcos comerciales y las partes que cooperen con Irán”, subrayó, y agregó que “se cobrarán las tasas que correspondan por los servicios especializados”.

PUBLICIDAD

“La vía permanecerá cerrada a los operadores del proyecto llamado ‘libertad’”, puntualizó, en referencia a una iniciativa militar estadounidense temporal destinada a escoltar a buques comerciales bloqueados en el estrecho.

Solo los barcos comerciales que cooperen con Irán podrán beneficiarse de la nueva gestión del tránsito en Ormuz, según el parlamento iraní.

Washington mantiene su propio bloqueo de los puertos iraníes pese al precario alto al fuego que entró en vigor el 8 de abril.

PUBLICIDAD

El jueves, Irán anunció que sus fuerzas navales habían autorizado el paso de “más de 30 navíos” chinos por el estrecho.

China es el principal importador de petróleo iraní.

(con información de AFP)