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Se incendió un restaurante en Villa Crespo: trabajaron 8 dotaciones de Bomberos y varias ambulancias

El incendio se originó en un comercio ubicado en Corrientes y Gurruchaga

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Incendio en Villa Crespo 18-5-2026

Un incendio se desató esta mañana en una parrilla ubicada sobre Avenida Corrientes 5546, entre Gurruchaga y Serrano, en el barrio de Villa Crespo. El siniestro movilizó a ocho dotaciones de emergencia y obligó al despliegue de Bomberos de la Ciudad y personal del SAME.

De acuerdo con información oficial del Ministerio de Seguridad porteño, el fuego se originó en el interior de un local gastronómico de una sola planta, identificado como la parrilla “Villa Crespo”. Las llamas afectaron mobiliario y el conducto evacuador del establecimiento, generando una gran cantidad de humo visible desde el exterior.

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Incendio en Villa Crespo 18-5-2026
Un bombero trabaja en la extinción de un intenso incendio visible a través de los escaparates de un local en Villa Crespo.

Las dotaciones de Bomberos atacaron el foco ígneo con una línea de 38 milímetros, mientras se realizaban tareas de enfriamiento para evitar la propagación a construcciones linderas. A su vez, se detalló que el fuego se extendió sobre un conducto evacuador de gases y en parte del mobiliario. Sin embargo, el hecho se encuentra dominado y en plena inspección. El SAME asistió a tres masculinos con control clínico, sin traslados ni asistencias médicas excepcionales.

El operativo incluyó el corte preventivo del tránsito en el tramo de Avenida Corrientes comprendido entre Gurruchaga y Serrano, además de afectar el tránsito en avenidas como Scalabrini Ortiz y Juan B. Justo. En este sentido, las autoridades recomendaron evitar la zona.

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Entrada de un local comercial con puerta gris entreabierta. Marcos rojos en ventanas con calcomanías de pago. Azulejos verdes y un interior oscuro con mesas
La entrada del local que se incendió esta mañana

En estos días también se registraron otros focos ígneos. Ayer se reportó un incendio en Jerónimo Salguero 1209, entre José Antonio Cabrera y Gorriti, en el sexto piso de un edificio residencial. Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), los ocupantes comenzaron a evacuar la propiedad por sus propios medios mientras Bomberos de la Ciudad trabajaron para sofocar las llamas. No se registraron víctimas ni personas asistidas durante el operativo, de acuerdo con los datos oficiales.

La situación fue monitoreada desde el arribo de los equipos de emergencia. El SAME detalló que el fuego era visible en los pisos superiores y que el humo alcanzaba la planta baja, lo que motivó el despliegue de recursos preventivos y la supervisión sanitaria en el lugar.

En tanto, el sábado se registraron dos incendios. El primero tuvo lugar en la cocina de un departamento ubicado en Dorrego 2735, entre María Catalina Marchi y Avenida Luis María Campos. El incidente fue controlado rápidamente por los equipos de emergencia, aunque tres mujeres adultas resultaron afectadas por inhalación de humo, incluyendo a una embarazada.

El operativo desplegado incluyó la intervención de los Bomberos de la Ciudad y personal sanitario, quienes evaluaron el estado de las pacientes y aseguraron el área tras controlar el foco ígneo. No se reportaron traslados de gravedad ni daños estructurales en el edificio.

El segundo ocurrió en Juan Francisco Seguí 4430, entre John Kennedy y Fray Justo Santa María de Oro. De acuerdo con el reporte del SAME, el fuego se localizó en la planta baja de un edificio. Las unidades médicas y de bomberos acudieron a la dirección tras recibir el alerta, aunque no se reportaron víctimas ni heridos según la información brindada por las autoridades.

Ambos episodios fueron contenidos sin que se lamentaran daños personales, según consignaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño. Los procedimientos de respuesta incluyeron la evacuación preventiva y la coordinación entre los equipos de Bomberos de la Ciudad y el SAME, que permanecieron en el lugar hasta controlar cada situación.

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