Suben las proyecciones de la liquidación de divisas del campo para 2026: esperan más de USD 36.000 millones

El complejo agroexportador continúa siendo una de las principales fuentes de dólares de la economía argentina. (Reuters)

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elevó su proyección de liquidación de divisas del agro para 2026 hasta los USD 36.111 millones, luego de revisar al alza las estimaciones de producción y exportación de soja y maíz para la campaña 2025/26. De concretarse, el ingreso de dólares del sector alcanzaría uno de los niveles más altos de los últimos 16 años.

El ajuste se produjo tras la actualización del informe mensual de estimación de producción nacional elaborado por GEA-BCR, que incrementó sus previsiones para los dos principales cultivos del país. Según detalló la entidad, la producción de soja se proyecta ahora en 50 millones de toneladas, dos millones por encima de la estimación de abril, mientras que la de maíz fue elevada a 68 millones de toneladas, un millón más que el cálculo previo.

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La mayor oferta esperada de granos derivó también en una revisión de las estimaciones de industrialización y exportaciones. La BCR señaló que este escenario implica “un aumento en la estimación de molienda de oleaginosa (+1 Mt), y mayores exportaciones de harina/pellets y aceite de soja para la campaña”. A esto se suma un incremento de 500.000 toneladas en la proyección de exportaciones de maíz.

Más producción y mejores precios

La combinación entre mayores volúmenes exportables y una mejora en los precios internacionales de los productos agrícolas fue el principal factor detrás de la nueva estimación de ingreso de divisas.

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De acuerdo con la entidad rosarina, “este ajuste al alza en la previsión de exportaciones de maíz, harina y aceite de soja, sumado a precios levemente mayores a los vigentes hace un mes para prácticamente todos los productos dejan a la actualización en la estimación de liquidación de divisas del agro en USD 36.111 millones para 2026”.

El informe de GEA-BCR elevó en un millón de toneladas la estimación de molienda de oleaginosa para la campaña 2025/26. (Revista Chacra)

Ese monto representa un incremento de USD 800 millones respecto de la previsión realizada en abril. Además, la BCR destacó que la cifra sería “prácticamente idéntica al 2025 contemplando tanto lo liquidado en el MLC como lo liquidado vía el mercado Contado con Liquidación”.

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La nueva proyección ubicaría a 2026 entre los años de mayor ingreso de dólares del agro desde 2010 (en cuarto lugar). El complejo sojero y maicero continúa concentrando la mayor parte de las exportaciones argentinas y representa una de las principales fuentes de generación de divisas para la economía local.

El desempeño de 2025

En paralelo con las estimaciones para el próximo año, la Bolsa de Comercio de Rosario también analizó el comportamiento reciente de la liquidación de divisas durante 2025.

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Según el informe, en los primeros cuatro meses del año el agro liquidó un estimado de USD 8.516 millones. El número se ubicó por debajo de los más de USD 9.000 millones registrados en el mismo período del año pasado.

La entidad atribuyó esa caída interanual a dos factores principales. Por un lado, mencionó “los coletazos finales del régimen de eliminación temporaria de retenciones de septiembre pasado”. Según explicó, esa medida generó “un efecto ‘adelantamiento’ que hizo mermar el ingreso en los meses subsiguientes”.

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Según la BCR, el flujo de divisas de la nueva cosecha comenzó a sentirse en el mercado cambiario durante mayo.

El segundo elemento señalado por la BCR fue el ritmo de avance de la cosecha y la comercialización durante abril. En ese sentido, el informe indicó que la demora en las tareas de recolección impactó sobre el flujo de divisas que ingresó al mercado cambiario durante el primer tramo del año.

La cosecha aceleró las ventas

La dinámica comenzó a modificarse en mayo, impulsada por un mayor ritmo de cosecha de soja y por mejores condiciones comerciales para los productores.

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La Bolsa de Comercio de Rosario sostuvo que “en los primeros días de mayo, el buen avance en las labores de recolección de soja junto con una mejora en los precios ofrecidos aceleró la comercialización por parte de los productores”.

Ese movimiento empezó a reflejarse en el mercado cambiario. Según indicó la entidad, “el flujo de divisas de la nueva cosecha al MLC ya ha comenzado a sentirse”.

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La mejora en los precios ofrecidos y el avance de la cosecha aceleraron la comercialización de soja en mayo. (Reuters)

En este contexto, la BCR proyectó que mayo cerrará con un ingreso de dólares significativamente superior al de abril. El informe señaló que se prevé “que el mes cierre con un incremento considerable respecto de abril, ubicándose por encima del promedio del último lustro y manteniéndose arriba para lo que resta del año”.

El impacto sobre el ingreso de dólares

La evolución de la liquidación de divisas del complejo agroexportador es seguida de cerca por el mercado debido a su peso en la oferta de dólares de la economía argentina. Los ingresos provenientes de las exportaciones agrícolas tienen influencia sobre el nivel de reservas, el mercado cambiario y la disponibilidad de divisas para importaciones y pagos externos.

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En ese marco, la mejora en las perspectivas productivas para la campaña 2025/26 aparece como uno de los factores centrales detrás de la proyección de USD 36.111 millones para el próximo año.

La revisión al alza de la producción de soja y maíz también refuerza las expectativas de mayores volúmenes exportables tanto de granos como de subproductos industriales, especialmente en el complejo sojero, donde Argentina mantiene un rol relevante en el comercio internacional de harina y aceite.

Con este nuevo escenario, la Bolsa de Comercio de Rosario consolidó una perspectiva de estabilidad en el ingreso de divisas del agro para 2026, en niveles similares a los proyectados para 2025 y entre los más elevados de los últimos años.