7 tipos de descanso que recomienda Harvard para evitar el agotamiento

El enfoque de la universidad propone identificar distintas áreas de fatiga y aplicar recursos prácticos para restaurar la energía física, mental y emocional en la vida cotidiana

La salud integral requiere atender los siete tipos de descanso identificados por Harvard Health Publishing y expertos en bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir las horas necesarias por la noche no siempre garantiza sentirse renovado. Harvard Health Publishing identifica siete tipos de descanso fundamentales y resalta que conocerlos permite cuidar mejor la salud y el rendimiento diario. Comprender estas diferencias puede ser clave para prevenir el agotamiento crónico y mejorar el bienestar integral.

Expertos como la Dra. Saundra Dalton-Smith (especialista en medicina interna y autora reconocida en el campo del bienestar) amplía el concepto tradicional de descanso más allá del sueño.

Es que Harvard Health Publishing advierte que muchas personas confunden descansar con dormir, cuando el descanso abarca necesidades distintas que el sueño por sí solo no cubre. Reconocer esta distinción ayuda a identificar qué tipo de descanso falta en la rutina diaria.

Los siete tipos de descanso según Harvard

1. Descanso físico

El primer tipo es el descanso físico. Aquí, el sueño nocturno, las siestas, los periodos de reposo, los estiramientos suaves, el yoga y las caminatas resultan esenciales. Smith explica: “La actividad física ligera puede contribuir a recuperar energía física, aunque en principio parezca contrario al sentido común”.

Dormir bien no reemplaza la importancia del descanso mental, físico, social, espiritual, sensorial, emocional y creativo en el día a día (Imagen ilustrativa Infobae)

2. Descanso mental

El descanso mental sirve para dar un respiro a la mente tras periodos de pensamientos acelerados o dificultades de concentración. Anotar tareas antes de dormir o llevar a cabo ejercicios de meditación son prácticas recomendadas para acallar la mente, según Harvard Health Publishing.

3. Descanso espiritual

El descanso espiritual está vinculado con la búsqueda de plenitud y conexión. Más allá de la oración, puede lograrse mediante actividades en la naturaleza, la participación comunitaria o el voluntariado. Los expertos enfatizan la importancia de identificar aquello que ofrece sensación de significado y vínculo con algo mayor.

4. Descanso sensorial

El descanso sensorial combate la fatiga causada por dispositivos electrónicos, luces intensas y ruidos, mejorando el estado de ánimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descanso sensorial se vuelve relevante ante la sobrecarga de dispositivos digitales, el ruido constante y las luces intensas, que pueden generar fatiga e irritabilidad. Smith recomienda: “Reducir el uso de pantallas, bajar la intensidad de las luces y buscar entornos tranquilos ayuda a mitigar el agotamiento sensorial”.

5. Descanso emocional

El descanso emocional implica expresarse con franqueza en diarios personales o en conversaciones de confianza. Los expertos de Harvard Health Publishing reconocen que, ante situaciones difíciles, a veces solo el paso del tiempo proporciona alivio ante el agotamiento emocional.

6. Descanso creativo

El descanso creativo cobra importancia durante bloqueos o falta de inspiración. La experta sugiere disfrutar el arte, la música o experiencias nuevas, como asistir a conferencias y debatir ideas. Estas actividades pueden restaurar la creatividad y la motivación.

El descanso creativo y el espiritual, basados en arte, música o experiencias significativas, restauran la motivación y el sentido vital (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Descanso social

El descanso social consiste en equilibrar el tiempo entre personas que aportan energía y aquellas que generan agotamiento. Smith aconseja priorizar las relaciones profundas y aprender a rechazar compromisos innecesarios, fortaleciendo así uno de los descansos más reparadores.

Manifestaciones y estrategias para recuperar el descanso

La falta de descanso adecuado puede manifestarse como fatiga física, irritabilidad, confusión, bloqueo creativo o una sensación persistente de soledad. Ejemplos citados por Harvard Health Publishing y la experta incluyen releer frases por cansancio mental o sentirse vacío pese a dormir bien.

Para recuperar estos tipos de descanso, se recomiendan prácticas sencillas como la meditación, escribir listas o diarios, reducir el tiempo de exposición a pantallas, probar actividades nuevas y mantener conversaciones sinceras. La meditación puede contribuir al descanso mental, sensorial, creativo y espiritual, aportando calma y claridad.

La meditación se recomienda como recurso clave para lograr distintos tipos de descanso, según expertos en salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos de Harvard subrayan que el bienestar físico, mental y emocional depende del balance entre las siete dimensiones del descanso. Dormir bien es importante, aunque no suficiente para reforzar la capacidad de afrontar las demandas cotidianas.

Superar el agotamiento emocional suele requerir tiempo, y con frecuencia las estrategias rápidas no bastan. El alivio verdadero aparece cuando también se resuelven las causas profundas de la fatiga emocional. Dormir solo cubre una parte de las necesidades del organismo; el descanso integral exige atención consciente a cada una de sus dimensiones.

