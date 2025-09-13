Por qué la meditación puede impactar en la capacidad del cerebro y mejora la salud mental

La meditación modifica la estructura cerebral y fortalece la atención la regulación emocional y la introspección según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica de la meditación estuvo presente en la humanidad desde hace milenios, pero en los últimos años la ciencia le dedicó una atención inédita.

Hoy ya no se la percibe como un ritual exótico o como un complemento alternativo, sino como una herramienta validada por la neurociencia y la psicología clínica. La pregunta que se impone es por qué logra modificar la capacidad del cerebro y mejorar la salud mental de manera tan consistente.

El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral de Estados Unidos explica que la meditación es un conjunto de prácticas orientadas a integrar mente y cuerpo, con el objetivo de alcanzar calma y bienestar. Sus raíces se remontan a tradiciones orientales que ya en el 1500 a.C. incorporaban la introspección como vía de sabiduría.

Investigaciones de Harvard destacan que la meditación de atención plena ayuda a enfrentar factores estresantes y mejora el bienestar diario (Plumvillage)

Con el tiempo se expandió en el budismo, el hinduismo y el taoísmo, hasta llegar a Occidente, donde primero fue mirada con escepticismo y más tarde con creciente interés académico.

Hoy los estudios son tan numerosos que permiten sostener algo impensado hace apenas unas décadas: meditar cambia la estructura del cerebro y potencia funciones cognitivas de manera comparable a un entrenamiento físico.

“Una de las características del ser humano es que tenemos estas mentes que pueden vagar y pensar en todo tipo de cosas extrañas”, señaló Laurie Santos, profesora de psicología en la Universidad de Yale. “Las investigaciones hechas al respecto muestran que el simple acto de meditar, incluso durante apenas 10 minutos al día si eres un novato, puede reducir significativamente la activación cerebral en regiones de tu cerebro que tienden a hacer que tu mente divague”, agregó.

Según la Asociación Americana del Corazón la meditación ralentiza el deterioro cognitivo fortalece el sistema inmune y mejora el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa observación pone el acento en lo que sucede cuando la atención se dispersa: disminuye el bienestar general y se pierde la capacidad de disfrutar lo inmediato. La meditación, en cambio, entrena la mente para permanecer en el presente.

La Escuela de Medicina de Harvard confirma que la atención plena ayuda a enfrentar el estrés cotidiano. La Asociación Americana del Corazón agrega que existen evidencias sólidas sobre la influencia de esta práctica en el cerebro y en la salud física.

Entre los beneficios observados, menciona la ralentización del deterioro cognitivo asociado a la edad, la reducción de la inflamación, el fortalecimiento del sistema inmune, el control de la respuesta al dolor y la mejora del sueño. No se trata entonces solo de un recurso psicológico, sino de una herramienta integral con impacto en diferentes áreas del organismo.

Cambios medibles en el cerebro

La meditación reduce la actividad de la amígdala cerebral lo que explica su capacidad para disminuir la ansiedad y regular el estrés. (Freepik)

Las investigaciones de neuroimagen demostraron que los meditadores frecuentes presentan modificaciones anatómicas y funcionales en áreas claves del cerebro. Se observa mayor grosor cortical en la corteza prefrontal y la ínsula, zonas relacionadas con la atención, la regulación emocional y la introspección.

También se constató una reducción en la actividad de la amígdala, la región que procesa el miedo y el estrés. Esa evidencia permite explicar por qué quienes meditan muestran menor ansiedad y afrontan mejor las situaciones adversas.

La psicóloga clínica Sabina Acarraz detalla que la meditación mejora funciones ejecutivas superiores como la atención y la concentración, porque “nos obliga en cierto sentido a trabajar las zonas específicas, fortaleciéndolas.

La psicóloga Sabina Acarraz señala que la meditación fortalece la Red de Ejecución cerebral mejorando funciones como atención y concentración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ellas son: la corteza parietal posterior, el núcleo pulvinar lateral del tálamo y el colículo superior, lo que se denomina el Sistema Atencional Anterior o Red de Ejecución”.

En otras palabras, el cerebro funciona como un músculo que se entrena: cuanto más se ejercita en mantener la atención, más sólida se vuelve esa red de control cognitivo.

Los beneficios psicológicos son múltiples. Según Acarraz, meditar reduce la impulsividad, favorece la reflexión, regula los niveles de ansiedad, tristeza y soledad, disminuye los pensamientos negativos y estimula la empatía. Además, mejora el humor y ayuda a equilibrar la energía física y mental.

La práctica puede hacerse a toda edad con múltiples beneficios (Tuty)

Esa amplitud de efectos explica por qué muchos profesionales de la salud mental ya recomiendan la práctica dentro de sus terapias. La diferencia con un tratamiento exclusivamente farmacológico es significativa: la meditación no genera efectos adversos y enseña a la persona a manejar recursos internos que permanecen disponibles más allá de la sesión.

Otro aspecto relevante es la respiración. Al hacerse consciente y profunda, activa el sistema parasimpático, lo que reduce la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El organismo interpreta esa señal como calma y el resultado es un estado fisiológico opuesto al estrés.

Por eso tantos programas basados en mindfulness lograron resultados clínicos comparables a los fármacos en depresión, insomnio o dolor crónico.

Desarmando mitos y potenciando el autocuidado

La práctica de meditar apenas diez minutos al día ya produce beneficios en la concentración la calma y la conexión con el momento presente (Plumvillage)

La expansión de la meditación en Occidente trajo consigo ciertos malentendidos. Uno de ellos es la creencia de que se necesita mucho tiempo o que hay que dejar la mente en blanco.

“Es imposible tener la cabeza en blanco”, advierte Acarraz. Lo que se busca no es eliminar pensamientos, sino conectarlos con el presente, ya sea a través de la respiración, el escaneo corporal o la percepción sensorial.

Otro mito frecuente es que requiere largas horas. La evidencia indica que en apenas 5 o 10 minutos diarios ya se perciben cambios. Lo fundamental es la constancia. “Lo importante es lograr el hábito, ser constante y hacerlo todos los días. De esa manera, en una o dos semanas notarás los beneficios en todos los aspectos; si lo hacés de noche por ejemplo, mejorará la conciliación y el mantenimiento del sueño”, afirma la psicóloga.

Meditar regula la impulsividad favorece la reflexión y reduce pensamientos negativos ayudando a equilibrar el estado de ánimo y la energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meditar también representa una forma de autocuidado. Reservar un espacio personal, silencioso y cómodo, equivale a enviarse a uno mismo un mensaje de valor y respeto. Para quienes padecen ansiedad, los primeros intentos pueden ser frustrantes porque el cerebro está acostumbrado a la aceleración. Sin embargo, esa resistencia inicial cede con la práctica.

Acarraz lo explica como un entrenamiento: el organismo necesita adaptarse a una nueva dinámica distinta al vértigo cotidiano, pero al cabo de unos días la mente empieza a aceptar ese nuevo ritmo.

El concepto de “amor propio” se vuelve central en este contexto. Meditar es también regalarse un momento de pausa en un mundo que impone velocidad. En ese sentido, se vincula con la idea de estilo de vida consciente, en contraste con el piloto automático que suele dominar la rutina moderna.

El control consciente de la respiración activa el sistema parasimpático disminuye la presión arterial y genera calma en el organismo - crédito Freepik

La magnitud de los beneficios llevó a que la ciencia reconociera a la meditación como una de las pocas prácticas capaces de reducir el cortisol, la hormona del estrés, junto con el ejercicio físico y la gratitud.

Esa evidencia convierte a la disciplina en una herramienta concreta para regular el equilibrio químico del organismo. Acarraz lo resume en términos simples: “Con un simple click podemos cambiar nuestro día”.

El recorrido histórico, la validación neurocientífica y las experiencias clínicas coinciden en un mismo punto: la meditación transforma la mente y el cuerpo. Lo que comenzó como una práctica espiritual hoy se presenta como una estrategia de salud integral respaldada por múltiples estudios.

La meditación reduce los niveles de cortisol la hormona del estrés y se suma al ejercicio físico y la gratitud como prácticas efectivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sociedades modernas enfrentan altos niveles de ansiedad, depresión, insomnio y trastornos vinculados al estrés. Frente a ese panorama, la meditación se ofrece como un recurso accesible, económico y al alcance de cualquier persona.

No se necesitan equipos sofisticados ni condiciones especiales: basta con dedicar unos minutos diarios para observar cambios significativos en el bienestar.

La paradoja es que, como advirtió Laurie Santos, “nunca estamos completamente presentes”. Recuperar esa presencia no solo mejora la calidad de vida, sino que fortalece la salud mental y refuerza la capacidad cognitiva. La meditación, lejos de ser un lujo, se perfila cada vez más como una necesidad.