El Salvador

Abril cerró con 401 viviendas escrituradas en El Salvador y USD 13.37 millones en inversión

La titular de la cartera habitacional indicó que la inversión vinculada a estos procedimientos alcanzó los 13.37 millones de dólares y destacó que esta cifra corresponde a una demanda constante en el segmento social del país

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Abril cerró con la escrituración de 401 viviendas en El Salvador, con una inversión de USD 13.37 millones, según el Ministerio de Vivienda. (Foto: Michelle Sol, Ministra de Vivienda)
Abril cerró con la escrituración de 401 viviendas en El Salvador, con una inversión de USD 13.37 millones, según el Ministerio de Vivienda. (Foto: Michelle Sol, Ministra de Vivienda)

Abril concluyó con la escrituración de 401 viviendas en El Salvador, según una publicación de la ministra de Vivienda, Michelle Sol, a través de su cuenta de X. La funcionaria subrayó que la inversión asociada a estas operaciones alcanzó los USD 13.37 millones y vinculó estos resultados con la demanda sostenida de vivienda de interés social en el país.

En su mensaje, la ministra señaló que este resultado mensual responde al movimiento constante dentro del segmento y reiteró la invitación a los desarrolladores a invertir en nuevos proyectos, destacando el dinamismo del mercado.

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Además del balance de abril, la funcionaria presentó el acumulado de lo que va de 2026, con 1,739 viviendas formalizadas y una inversión total de USD 57.80 millones. Este monto anual se distribuye en:

  • 879 créditos para vivienda nueva por USD 34.95 millones
  • 773 créditos para vivienda usada y otras líneas por USD 21.32 millones
  • 87 casas en activos extraordinarios por USD 1.53 millones

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La ministra también enfatizó la importancia del crédito como herramienta central para el acceso a la vivienda propia. De acuerdo con datos del Fondo Social para la Vivienda (FSV), desde 2019 se han beneficiado 47,786 familias, lo que representa una inversión acumulada de USD 1,120.54 millones. Los resultados globales por líneas de crédito se distribuyen así:

  • Vivienda nueva: 13,264 créditos por USD 489.58 millones
  • Vivienda usada y otras líneas: 24,851 créditos por USD 501.45 millones
  • Activos extraordinarios: 9,671 viviendas por USD 129.51 millones

De acuerdo con la publicación, las familias que hoy residen en viviendas clasificadas como activos extraordinarios han podido acceder a su casa propia a través de la implementación de medidas de seguridad como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.

Lotes sin regularizar y nuevas medidas del Ministerio de Vivienda

A finales de abril, el Ministerio de Vivienda reportó la existencia de 350 mil lotes sin regularizar en El Salvador. La ministra Michelle Sol explicó que muchas familias han construido viviendas sin respaldo legal, lo que genera obstáculos para acceder a créditos y aumenta el riesgo de perder sus terrenos.

La funcionaria señaló que el tema de las escrituras sigue siendo relevante. Sol mencionó que empresas como Argos ofrecieron lotificaciones y cobraron por trámites de escrituración, pero en muchos casos no entregaron los documentos prometidos, aunque sí exigían el pago mensual a las familias.

El Fondo Social para la Vivienda reporta más de 47,786 familias beneficiadas desde 2019, con un total invertido de USD 1,120.54 millones. (Foto: Michelle Sol, Ministra de Vivienda)
El Fondo Social para la Vivienda reporta más de 47,786 familias beneficiadas desde 2019, con un total invertido de USD 1,120.54 millones. (Foto: Michelle Sol, Ministra de Vivienda)

Según la ministra, algunas personas llegaron a pagar hasta tres veces por el mismo terreno. Relató que, tras recibir la notificación de que el propietario había cambiado, los afectados debían empezar a pagar de nuevo, perdiendo así los pagos previos. Describió que los afectados eran personas trabajadoras que, con esfuerzo, pagaban sus escrituras mes a mes, pero terminaban siendo víctimas de estafa.

Michelle Sol atribuyó parte del problema a la falta de supervisión de las autoridades en el pasado. Apuntó que la inseguridad en ciertas zonas facilitó estas prácticas irregulares, ya que a muchas familias se les impedía realizar gestiones por la presencia de grupos delictivos.

Ante esta situación, el Estado reemplazó las leyes transitorias por una ley permanente de lotificación que permite dar seguimiento a los casos y elimina la necesidad de iniciar trámites cada año.

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