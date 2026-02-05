Salud

Entre el mito de los 21 días y la evidencia científica: ¿en cuánto tiempo se crean hábitos duraderos?

Investigaciones recientes contradicen las creencias populares sobre el tiempo necesario para adquirir nuevas costumbres. Cómo acelerar este complejo proceso personal para lograr cambios efectivos

La formación de un hábito
La formación de un hábito puede requerir desde 18 hasta más de 200 días, según investigaciones citadas por GQ sobre hábitos y rutinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la idea de que basta con 21 días para adoptar un hábito ha circulado ampliamente entre quienes buscan cambiar su estilo de vida. Sin embargo, las investigaciones más recientes, citadas por GQ, cuestionan esta creencia y muestran que el tiempo necesario para formar hábitos puede variar considerablemente, desde 18 días hasta superar los 200.

Una revisión sistemática publicada en PubMed analizó investigaciones sobre hábitos relacionados con la salud—como actividad física, consumo de agua, dieta saludable y reducción del comportamiento sedentario—y encontró que el tiempo medio para establecer un hábito oscila entre 59 y 66 días, aunque puede variar entre 4 y 335 días según el caso.

Factores como la frecuencia, el momento del día, el tipo de hábito y la elección individual inciden en la fuerza del hábito, siendo más sólidos los que se practican por la mañana y los que responden a una elección personal.

En promedio, expertos citados por GQ señalan que la consolidación de una nueva rutina suele requerir alrededor de 66 días, es decir, unas 10 semanas de repetición para alcanzar la automatización. Este proceso es personal y depende de factores individuales y contextuales que influyen en cada persona.

El proceso de adopción de
El proceso de adopción de hábitos saludables depende de factores individuales, como los obstáculos personales y las motivaciones particulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen del popular mito de los 21 días proviene de antiguas recomendaciones populares, pero según GQ, carece de respaldo científico para la variedad de comportamientos humanos. Aunque resulta tentador creer que tres semanas son suficientes para cambiar costumbres, la experiencia muestra que muchas personas regresan a sus hábitos anteriores luego de ese plazo.

No hay plazos universales para crear hábitos

Las investigaciones actuales coinciden en que no existe un plazo estándar para internalizar una rutina saludable. Mientras algunas personas pueden incorporar un nuevo comportamiento en tan solo 18 días, otras pueden requerir más de 200 para que se vuelva automático.

Por ello, la media de 10 semanas debe tomarse como una orientación, no como una regla inquebrantable; cada quien enfrenta distintos obstáculos y motivaciones al intentar un cambio de conducta.

El tipo de hábito que se desea adoptar tiene un impacto directo en el tiempo que lleva establecerlo. Según GQ, las actividades sencillas, como beber más agua, suelen integrarse antes que conductas complejas, como modificar la alimentación o iniciar una rutina regular de ejercicio.

El tiempo necesario para internalizar
El tiempo necesario para internalizar comportamientos positivos oscila entre unas pocas semanas y varios meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores como la predisposición personal, la dificultad de la tarea, la disponibilidad de tiempo y los estímulos del entorno también influyen en la rapidez y la firmeza con la que se desarrolla un nuevo comportamiento.

Estrategias efectivas: señal, acción y recompensa

Entre las estrategias más efectivas para crear rutinas, GQ destaca la secuencia de acción, señal y recompensa.

El método comienza con una acción concreta que marca el inicio (por ejemplo, ponerse ropa deportiva), seguida por la actividad principal y, tras finalizarla, una recompensa que aporte satisfacción inmediata. Esto puede concretarse en disfrutar de un café favorito tras entrenar, tomar una ducha revitalizadora o preparar un refrigerio especial como refuerzo positivo.

Seleccionar el momento adecuado para iniciar un hábito es otro elemento relevante del proceso, de acuerdo con GQ. Pretender cambiar rutinas en periodos de estrés o falta de tiempo complica la adherencia a largo plazo. Es fundamental contar con un entorno favorable, informarse sobre los recursos o materiales necesarios y reservar espacios específicos en la agenda para darle continuidad al nuevo comportamiento.

Seleccionar el mejor momento para
Seleccionar el mejor momento para comenzar una rutina mejora la adherencia y éxito en la formación de nuevos hábitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La simplificación también es clave al intentar incorporar una nueva costumbre. Conviene elegir acciones compatibles con el propio estilo de vida, ajustarlas a las preferencias personales y relacionarlas con rutinas ya establecidas, lo que facilita su integración. Por ejemplo, asociar la lectura de unas páginas con el momento del café matutino puede ayudar a que leer se convierta en una práctica cotidiana automática.

La mentalidad y el componente emocional

La mentalidad influye de manera decisiva en el éxito al adquirir nuevos hábitos. Los especialistas citados subrayan que fijar metas orientadas solo a resultados, como perder peso o mejorar la condición física, es común, pero resulta más útil centrarse en el proceso y en los beneficios diarios que aporta la rutina. Así, el disfrute se convierte en el principal incentivo, lo que favorece la permanencia del hábito incluso si los resultados no llegan de inmediato.

GQ insiste en que el componente emocional es fundamental: si el hábito proporciona satisfacción o bienestar, es mucho más probable que persista y se integre de forma estable en el estilo de vida. Por el contrario, buscar únicamente un resultado en un plazo estricto eleva el riesgo de abandonar el intento cuando no se cumple el objetivo.

Por tanto, el énfasis no debe estar en contar días o semanas, sino en la calidad del proceso y en la conexión personal con la actividad escogida. Es crucial adaptar cada intento a las verdaderas preferencias y al contexto individual, alejándose de los plazos rígidos que circulan como recetas universales.

