Salud

Cuánto tiempo debería tardar una persona en dormirse, según los expertos

El lapso necesario para alcanzar el sueño influye en la vitalidad y el ánimo, ya que distintas dificultades en este aspecto podrían revelar desequilibrios que afectan el funcionamiento físico, mental y emocional durante la jornada

La latencia del sueño óptima
La latencia del sueño óptima para adultos oscila entre 10 y 20 minutos, según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conciliar el sueño entre 10 y 20 minutos tras acostarse es lo habitual para la mayoría de las personas adultas, según la Cleveland Clinic. Dormir fuera de ese intervalo, ya sea demasiado rápido o tardando más de lo recomendable, puede indicar que la calidad del sueño es insuficiente. Los especialistas advierten que ambos extremos pueden reflejar trastornos del descanso, aunque existen medidas simples para ajustar este proceso y mejorar la salud general.

La latencia del sueño —el tiempo que transcurre entre acostarse y quedarse dormido— suele ubicarse precisamente entre esos minutos. Michelle Drerup, psicóloga especialista en medicina conductual del sueño en la Cleveland Clinic, señaló: “Cada persona es diferente” y recomendó no obsesionarse con una cifra exacta. Advirtió que desviarse de ese rango puede señalar dificultades en el descanso nocturno.

Dormirse demasiado rápido o demasiado lento: señales de alerta

Quedarse dormido casi de inmediato podría parecer positivo, pero en realidad puede revelar privación de sueño. Drerup explicó que dormirse en segundos tras apoyar la cabeza indica que el cuerpo probablemente no recibe las siete a nueve horas de descanso nocturno que requieren la mayoría de los adultos. Este fenómeno suele responder al cansancio acumulado y a la falta de sueño repetida.

El insomnio se sospecha si
El insomnio se sospecha si una persona tarda más de 30 minutos en dormir varias veces por semana

La privación de sueño se manifiesta también en otros síntomas que afectan la vida cotidiana. Entre las señales más frecuentes figuran somnolencia marcada durante el día, dificultad para concentrarse, problemas de memoria, irritabilidad, deseo constante de cafeína y mayor susceptibilidad a infecciones. “Cuando el cerebro no logra un sueño reparador, la productividad y la toma de decisiones sufren”, subrayó la especialista en diálogo con la Cleveland Clinic.

Permanecer despierto más de 30 minutos tras acostarse habitualmente puede sugerir insomnio. Según la Cleveland Clinic, si esta dificultad ocurre al menos tres noches por semana durante más de tres meses e interfiere en el funcionamiento diario, es aconsejable buscar atención médica.

Hábitos y entorno: claves para mejorar la calidad del sueño

Las consecuencias de dormir poco o mal se reflejan en el rendimiento diario, el estado de ánimo y la salud general. Drerup destacó que el sueño es tan esencial como el agua o la alimentación, y recalcó que tanto el exceso como la falta pueden causar complicaciones.

Modificar ciertos hábitos puede mejorar tanto la latencia del sueño como el descanso en general. Los expertos sugieren mantener horarios regulares de sueño, acostándose y despertándose a la misma hora, incluso los fines de semana.

Dormirse en segundos puede indicar
Dormirse en segundos puede indicar falta crónica de sueño y posibles problemas en la calidad del descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crear rutinas relajantes previas al descanso, como leer o practicar meditación, ayuda a preparar al cuerpo para dormir. Cleveland Clinic también recomienda evitar las pantallas de teléfonos, tabletas o televisores al menos treinta minutos antes de acostarse, pues tanto la luz como los contenidos dificultan la relajación necesaria.

Adaptar el entorno para que la habitación sea oscura, silenciosa y fresca favorece el descanso. Limitar el consumo nocturno de cafeína y nicotina, así como evitar cenas copiosas antes de dormir, también son medidas clave, ya que estos factores pueden dificultar el inicio del sueño.

Cuándo consultar a un especialista y la importancia de la higiene del sueño

Si tras ajustar estos hábitos las dificultades persisten, especialmente ante insomnio crónico o problemas que afectan el bienestar diurno, la recomendación es consultar con un especialista. “Dormir es tan fundamental como alimentarse o hidratarse; cualquier alteración sostenida debe ser atendida”, remarcó la doctora Drerup, según declaraciones recogidas por la Cleveland Clinic.

Consultar con un especialista en
Consultar con un especialista en sueño es clave ante insomnio crónico o si las dificultades afectan el bienestar diurno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener una buena higiene del sueño implica asumir el descanso nocturno como una prioridad. La capacidad de rendir en el día, el ánimo y la salud integral dependen directamente de dormir bien. Ignorar señales de alerta o resignarse a un sueño deficiente puede traer consecuencias tanto a corto como a largo plazo.

