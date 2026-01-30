Comer sin prohibiciones: por qué una alimentación flexible puede ser más saludable

El modelo “todos los alimentos encajan” fomenta hábitos saludables al promover una relación flexible y positiva con la comida (Freepik)

Las recomendaciones sobre lo que se debe comer, las promesas de alimentos milagrosos y extensas listas de prohibiciones circulan de forma constante en redes sociales, gimnasios y centros de salud.

En medio de mensajes contradictorios acerca de la alimentación equilibrada, la especialista Charlotte Carlson, directora del Kendall Reagan Nutrition Center de la Universidad Estatal de Colorado, plantea en The Conversation una perspectiva distinta: priorizar una relación flexible y positiva con la comida a través del enfoque “all foods fit”, también expresado como “todos los alimentos encajan”.

Más allá de la dieta: el peso de la moralidad alimentaria

La cultura de la dieta, como detalla Carlson en The Conversation, está profundamente instalada en la sociedad. Esta visión social impone una moralidad a los alimentos y clasifica a las personas en función de su apego a ideales arbitrarios de belleza. La industria multimillonaria de las dietas se expandió sobre esta base, promoviendo numerosas reglas y planes para lograr, supuestamente, mejor salud o perder peso.

Los mensajes contradictorios sobre alimentación en redes sociales y centros de salud generan confusión sobre qué comer y dificultan hábitos sanos (Freepik)

Como consecuencia, se observa una confusión generalizada acerca de qué hábitos adoptar, a pesar del acceso masivo a información. Muchas personas tienen dificultades para identificar qué es saludable. Desde su experiencia profesional, Carlson señala que la mayoría de quienes acuden a su consulta “han sido, y siguen siendo, perjudicados por la cultura de la dieta”, afirma la especialista según The Conversation.

Además de este enfoque clínico, la evidencia científica reciente también respalda los beneficios de una relación flexible con la alimentación. Un estudio realizado en Canadá analizó la asociación entre alimentación intuitiva —un modelo que prioriza las señales internas de hambre y saciedad por sobre las reglas externas— y distintos indicadores de salud física.

Los resultados mostraron que las personas con mayor adhesión a este patrón presentaban mejor calidad global de la dieta y parámetros metabólicos más favorables, sin necesidad de restricciones estrictas ni eliminación de alimentos. El trabajo fue publicado en la revista Appetite.

Flexibilidad informada y bienestar integral

Los impactos negativos de las dietas restrictivas van más allá de los cambios físicos. Es frecuente experimentar culpa y vergüenza si no se cumplen de forma estricta las normas impuestas, lo que afecta el bienestar.

Carlson, citando investigaciones publicadas en The Conversation, apunta que estas normas aumentan el riesgo de desarrollar comportamientos alimentarios poco saludables, en particular trastornos alimentarios y ciclos de restricción y atracón. Estos ciclos alternan períodos de control estricto con episodios de consumo excesivo, lo que acentúa el malestar y perpetúa los patrones dañinos.

Para contrarrestar esta rigidez, Carlson propone el modelo “todos los alimentos encajan”. No se trata de comer indiscriminadamente, sino de adoptar una flexibilidad informada: integrar todo tipo de alimentos según las necesidades y circunstancias personales, apoyándose principalmente en las señales internas del cuerpo (hambre, saciedad y satisfacción). Así, las decisiones se fundamentan en el propio bienestar y se evita depender de reglas ajenas.

El enfoque “todos los alimentos encajan” sugiere elegir los alimentos según señales internas como hambre, saciedad y satisfacción, evitando reglas externas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de la clásica división entre alimentos “buenos” y “malos”, este enfoque reconoce que la salud es resultado de diversos factores más allá de la dieta: el estado físico, el ejercicio, el descanso, el manejo del estrés, la salud mental, el nivel socioeconómico y el acceso a alimentos y servicios médicos. Cada persona tiene requerimientos específicos, que varían según sus gustos, condiciones de salud, entorno, horarios y habilidades culinarias.

Esta flexibilidad ayuda a tomar decisiones alimentarias más personalizadas y menos impulsadas por la presión social. Según Carlson, eliminar la carga moral asociada a la comida facilita la adopción de elecciones más saludables al disminuir el estrés, lo que reduce el riesgo de conductas perjudiciales relacionadas con la alimentación.

Recomendaciones para una relación más sana

Para ilustrar el funcionamiento práctico de “todos los alimentos encajan”, Carlson presenta el ejemplo de una reunión social con pizza, una bandeja de vegetales y galletas. En el marco de una dieta restrictiva, estos alimentos podrían considerarse “prohibidos”, y la persona optaría solo por vegetales para mantener la norma. Al no quedar satisfecha, es probable que acabe comiendo muchas galletas por hambre y culpa, lo que refuerza el ciclo de restricción y descontrol.

Con el enfoque de flexibilidad, los alimentos no se clasifican como prohibidos. La persona trata de equilibrar su plato, eligiendo porciones de pizza y vegetales y, si lo desea, una galleta después, disfrutando del sabor y escuchando su saciedad. De este modo, la comida se integra a la rutina sin que predominen el remordimiento ni las restricciones excesivas.

Eliminar la moralidad alimentaria y atender rutinas de comidas ayuda a prevenir ciclos de restricción y atracón, favoreciendo el bienestar.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar este modelo implica tiempo y constancia para dejar atrás la cultura de la dieta. Carlson brinda pautas para facilitar el proceso. El primer paso es descartar las etiquetas morales sobre los alimentos. En lugar de pensarlos como “buenos” o “malos”, conviene identificarlos según sus componentes o utilidad: el pollo aporta proteína, el brócoli fibra, el helado es un postre.

Es clave prestar atención a las señales internas: hambre, saciedad, satisfacción y las sensaciones físicas que producen los alimentos. Esta conexión favorece elecciones ajustadas a las necesidades reales.

Mantener una rutina de comidas también resulta fundamental. Omitir horarios puede disminuir la sensibilidad a la saciedad y aumentar descontroladamente el hambre. Por ello, es recomendable establecer horarios y considerar refrigerios entre comidas.

Consultar con un profesional de la nutrición es fundamental para establecer hábitos saludables y enfrentar patrones alimentarios desordenados, afirma Carlson (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra sugerencia es reintroducir, de forma gradual, los alimentos antes restringidos. Comenzar con pequeñas cantidades o elegir aquello que genere menos temor ayuda a recuperar la confianza para moderar el consumo. Así, sumando un trozo de chocolate al almuerzo o probando un bagel en el desayuno, se promueve una relación más equilibrada con la comida.

Antes de cada comida, Carlson recomienda detenerse y reflexionar: ¿qué nivel de hambre tienes?, ¿qué alimentos te resultan atractivos?, ¿cuándo volverás a comer? Estos interrogantes fomentan una actitud consciente y tranquila hacia la alimentación.

Aunque estos consejos contribuyen a mejorar los hábitos saludables, Carlson subraya que consultar con un profesional de la nutrición es importante para quienes presentan patrones alimentarios desordenados o requieren ayuda específica. Contar con acompañamiento profesional resulta clave para acceder a información fiable y avanzar hacia un vínculo más saludable y duradero con la comida, según concluye la especialista en The Conversation.